Потомок «Каспийского монстра»

Концептуал СМИ В Дагестане на берегу моря уже четверть века стоит уникальное детище советских инженеров

Фото: Евгений Костин

Ракетоносец, который может и плыть, и лететь, не видимый радарами и способный уничтожить корабль противника с расстояния в 250 километров, — это не фантастика, а творение конструкторов СССР. Когда-то на экраноплан «Лунь» возлагали большие надежды и планировали запустить в серийное производство. Но уже 26 лет внушительная махина стоит на приколе около дагестанского Каспийска.



«Каспийский монстр» выходит в море В 20-е годы XX века ученые открыли экранный эффект — резкое увеличение подъемной силы летательного аппарата во время движения над ровной поверхностью. Это может быть море, лед, земля без перепадов высот. Используя эффект «воздушной подушки» между поверхностью и аппаратом, в 1961 году советский кораблестроитель Ростислав Алексеев сконструировал машину, не имевшую аналогов в мире, — экраноплан, скоростное судно, способное и передвигаться по воде, и лететь над поверхностью земли.



Экспериментальная модель экраноплана СМ-1 послужила прототипом для больших машин — КМ и «Лунь». Разрабатывали и собирали их на заводе «Красное Сормово» в Горьком (Нижний Новгород), а испытывали в Каспийском море. В черте города Каспийска на территории завода «Дагдизель» для этого создали специальную станцию для приемо-сдаточных испытаний. Место выбрали исходя из соображений секретности: Каспий — море закрытое, да и «Дагдизель» производил продукцию для «оборонки» и был режимным объектом. В 1966 году в Дагестан вниз по Волге отбуксировали экраноплан КМ.



Михаил Халимбеков

Я помню, как его привезли, — рассказывает заместитель директора завода «Дагдизель» по техническим вопросам Михаил Халимбеков.



— Он был в полуразобранном виде: с крыльями он не проходил по каналам и шлюзам Волгоградской ГЭС. Экраноплан был спрятан за картоном или фанерой с надписью «Плавстенд» и укрыт маскировочной сеткой. Вокруг бухты возвели забор, и рабочие приступили к сборке аппарата корабля-макета — так расшифровывалась аббревиатура КМ, которую западная разведка неверно истолковала как «Каспийский монстр». Некоторые детали изготавливали тут же, на «Дагдизеле».



— Вот такими болтами крепили крыло к корпусу, — Халимбеков отмеряет руками расстояние в 20 сантиметров.



Экраноплан действительно поражал размерами: 92 метра в длину, 22 метра в высоту, а масса судна превышала 500 тонн. КМ был оснащен десятью двигателями и мог лететь над водой на высоте от 3 до 14 метров, с максимальной скоростью около 500 километров в час.



Экраноплан КМ (репродукция)



Когда работали два двигателя, установленных на корме, в городе было невозможно разговаривать, какой стоял грохот. Уровень шума составлял 140 децибел — звук взлетающего реактивного самолета, — вспоминает Халимбеков. Он так описывает чувства людей, увидевших, как испытывают экраноплан:



— Из пены и морских брызг вылетал огромный нос с восемью двигателями и поворачивал в сторону берега. Когда люди на махачкалинском загородном пляже видели, как экраноплан разворачивался, они готовы были зарыться от страха в песок.



Инженер-конструктор Алексеев испытывал свое детище больше 13 лет. Приезжал в Каспийск, постоянно что-то усовершенствовал, перед каждым взлетом — а пилотировал свое творение нередко он сам — исследовал каждый гвоздик.



Но «Каспийского монстра» ждала незавидная судьба. В ноябре 1980 года, уже после смерти Алексеева, аппарат потерпел аварию из-за ошибки пилотов. Незадолго до рокового полета два двигателя с кормы перенесли на нос, центр тяжести судна сместился. С корабля были сняты 30 тонн балласта. Он стал легче и, соответственно, мог набрать высоту больше привычной, рассказывает Халимбеков.



Родоначальник судов на подводных крыльях и экранопланов Ростислав Алексеев. Фото Алексея Жигайлова /Фотохроника ТАСС



Они поднялись на высоту около 30 метров. Скорость была предельной. По инструкции пилотам надо было сбросить обороты двигателей, но они попытались отрегулировать высоту.



На огромной скорости экраноплан под углом вошел в воду — это все равно что удариться о бетон, — объясняет Халимбеков.



От удара экраноплан разбился, но не утонул. По одной из версий, оба пилота получили переломы позвоночника, их вертолетами доставили в больницу, а позже судили и приговорили к условным срокам. Пассажиры же корабля, ученые, не пострадали, на катерах их эвакуировали на берег. Сам «Каспийский монстр» оказался на дне моря — перевозить потерпевший крушение корабль на сушу по каким-то причинам не стали.



«Лунь» — боевой самолет-корабль



На смену «Каспийскому монстру» пришел первый и единственный в мире боевой экраноплан, вооруженный шестью ракетами, — «Лунь», он же «проект 903». Был сконструирован там же, где и КМ, — в Нижнем Новгороде — и в 1986 году спущен на воду. По размерам уступал старшему брату, но имел больший размах крыльев — 45 метров, что придавало аппарату высокую устойчивость.



Длина «Луня» — 73 метра, высота — 20 метров, а размах крыльев — 45 метров. Вес — около 400 тонн. «Лунь» мог подниматься «на экране» на высоту до 5 метров. На борту одновременно находились до 10 человек. В отличие от других моделей, «Лунь» был более мореходным — мог выдерживать шторм до 5−6 баллов.



Экраноплан проекта 903 собирались использовать для ракетных ударов по кораблям. «Лунь» благодаря высокой скорости движения — 500 км/ч — и незаметности для радаров (на низкой высоте его невозможно было засечь) мог легко подойти к авианосцам на расстояние точного запуска ракеты, объясняет Халимбеков.



В 1987 году в Каспийске начались конструкторские, а затем заводские испытания нового экраноплана.



— Догнать экраноплан могли бы только самолеты. А вооружена машина была до зубов, — вспоминает Халимбеков.



На аппарат установили шесть ракет ЗМ-80 «Москит», которые и сейчас находятся на вооружении Российской армии и способны поразить цель на расстоянии до 250 километров.



Интересный факт: испытывая «Лунь», военные выпустили боевые ракеты по пустому зданию торпедного цеха завода «Дагдизель», стоящему прямо в море. Из-за попадания снарядов и без того заброшенный цех стало подтапливать водой. После завершения государственных испытаний в 1990 году «Лунь» поступил на службу в ВМФ, он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии, где кроме ракетного экраноплана числились три транспортно-десантных — «Орленок».



«Лунь» планировалось запустить в серийное производство, в Нижнем Новгороде завершалась сборка второй машины, но распад Советского Союза внес свои коррективы в эти планы: достраивали аппарат уже как поисково-спасательный, а затем финансирование прекратилось вовсе — и проект 903 был заморожен полностью. Оставшаяся единственной огромная машина, то ли самолет, то ли корабль, совершила свой последний полет в 1991 году, после чего аппарат законсервировали в заводском доке, а всю электронику с него сняли. А позже аппарат официально исключили из состава Каспийской флотилии, как и «Орлят».



«Творение, превзошедшее время»



Сейчас «Лунь» стоит на территории завода «Дагдизель».



— Все устарело: электроника, гидравлика, двигатели пришли в негодность, — говорит Халимбеков.



— Но корпус корабля на сто процентов пригоден — в прошлом году его проверяла комиссия минобороны и вынесла такой вердикт.



Но планов вновь поставить экранопланы на вооружение в России пока нет. Возможно, виной тому относительная ненадежность аппарата и не очевидная экономическая целесообразность его строительства — при всех прочих достоинствах. Если использующие экранный эффект аппараты и начнут эксплуатировать, это будут, скорее, «гражданские» варианты — для транспортировки грузов или людей; о таких разработках периодически заявляется в прессе.



На заднем плане — стоящий в море восьмой цех завода «Дагдизель», где испытывали торпеды. Сейчас цех заброшен



— Известно, что американцы заказали российским конструкторам проект подобного аппарата. На таких суднах можно было бы возить пассажиров через Атлантику: самолет прямо из гавани, например, Нью-Йорка, мог прилететь в гавань Франции, Испании. Куда угодно — не нужно строить дополнительных аэропортов… — предполагает Халимбеков.



Судьба же единственного в мире экраноплана-ракетоносца, доживающего свой век на берегу Каспийска, пока неизвестна. Корабль-самолет может постигнуть участь ходового летающего макета десантно-транспортного «Орленка», после аварии долгие годы стоявшего на центральной площади Каспийска в качестве памятника, а потом утилизированного на металл. «Орлята» — единственный тип экраноплана, выпущенный в серию.



Всего было собрано пять аппаратов, один из них сейчас выставлен на Химкинском водохранилище в Москве — в Музейно-мемориальном комплексе истории Военно-морского флота России. «Лунь» тоже вполне мог бы стать музейным экспонатом, считает Халимбеков, но есть сложности: транспортировать его будет непросто или невозможно.



— Дело в том, что док, в котором стоит «Лунь», сгнил. И сейчас судно вроде бы хотят списать и порезать на металлолом. Это было бы глупостью. Алексеев был гений, и экраноплан — творение ХХ века, превзошедшее свое время.

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