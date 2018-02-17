Памятник преданности
11:29. 17 февраля 2018 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный материал посвященный истории пса, который 8 лет ждал своего хозяина и которому после смерти открыли памятник в Тольятти.
Памятник верности
Есть в России в городе Тольятти Памятник Преданности — памятник, установленный псу, терпеливо ждущему своих хозяев. А история этого памятника такова…Все события происходили на обводной дороге города Тольятти на улице Южное Шоссе, которая проходит по Автозаводскому району и ведёт к автозаводу и трассе M5 рядом с полем гречихи. Однажды в 1995 году жители города заметили на обочине дороги пса. Он всегда был на одном и том же месте и бросался на проезжающие автомобили. Собака была породы немецкая овчарка. Слухи по городу разнеслись довольно быстро и впоследствии этот пёс стал достоянием горожан.
Заинтересовавшись этим событием более подробно, жители городского округа Тольятти узнали, что летом 1995 года неподалёку от этого места произошла автомобильная авария двух легковых автомобилей. По официальной версии, автомобиль вишнёвого цвета столкнулся со встречной машиной. В салоне вишнёвого автомобиля находились пёс и его хозяева — молодая пара. Девушка погибла на месте, а мужчина в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где через пару часов скончался. Чудом выжил только пёс. Клички его известно не было, поэтому в народе прозвали его «Верный» или «Костик» (уменьшительно-ласкательное от имени Константин, что в переводе с греческого означает «постоянный», «верный»).
Псу строили конуру и даже пытались забрать его к себе домой, но ни одна попытка не увенчалась успехом. Пёс всегда возвращался обратно, с нетерпением ожидая своих хозяев. И в снег и в дождь, в любую погоду и время года он неизменно находился на своём месте. От сочувствующих горожан он принимал только еду. В любую погоду он ждал и бежал ко всем рядом проезжающим автомобилям. Постоянно видели Константина бегающим у обочины дороги либо спокойно отдыхающим на травке. Горожане очень полюбили Константина и превратили его историю в «живую легенду».
В 2002 году пёс умер. Его нашли мёртвым в лесу. По городу пошли слухи, что Константина сбил грузовик «КамАЗ», водитель которого, испугавшись гнева людей, спрятал его тело в новогородском лесу, тем самым скрыв улики и уйдя от ответственности. Однако следов насильственной смерти обнаружено не было, и слухи остались неподтверждёнными. Костик умер своей собственной смертью. Скорее всего, пёс ушёл в лес, чтобы там умереть. Константин ждал своего хозяина до последней секунды.
Это была прискорбная новость для всех горожан, пса очень любили и он на какое-то время смог стать живой легендой города. За неимением средств, в память о псе жители поставили у обочины дороги мемориальный щит с надписью: «Псу, научившему нас любви и преданности».
* * *
В Тольятти проведено журналистское расследование, направленное на поиск хозяина пса Верного, памятник которому, напомним, стоит на пересечении Южного шоссе с улицей Льва Яшина и стал одним из самых узнаваемых символов нашего города. Как пишет Площадь Свободы, ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что пес порядка восьми лет сидел у дороги — это видели все. Но вот кто был его хозяином и при каких обстоятельствах собака там оказалась, это остается невыясненным.
О самой истории ранее писал у себя в журнале: https://amarok-man.livejournal.com/1276201.html "Псу, научившему нас любви и преданности."
Псу, который восемь лет ждал своих хозяев на месте автоаварии поставлен ныне памятник.
Тольяттинцы все знают эту историю
Только шли и идут споры, кто же был хозяином верного пса Кости, а также о том при каких именно обстоятельствах произошла эта авария. Хотя по большому счёту, это не столь важно. Факт остаётся фактом: верный пёс ждал своих хозяев восемь лет на обочине дороги.
А сейчас материал из газеты ТЛТ город http://tltgorod.ru/news/?news=85087
Записи не сохранились, фамилий нет
Запросы редакции в полицию и ГИБДД города результатов не принесли. Предполагаемая авария, в результате которой собака стала жить на краю проезжей части, произошла ориентировочно в 1994 году. В то время электронная база ДТП еще не велась, а бумажные материалы дел об авариях хранятся в УВД не более пяти лет, после чего уничтожаются.
Один из бывших руководителей ГАИ УВД вспомнил, что случай с собакой обсуждался даже на аппаратном совещании в мэрии вскоре после аварии. Называлась фамилия владельца собаки и ставилась задача найти его близких, чтобы прекратить беготню пса по краю проезжей части. На аппаратном совещании присутствовали бывший мэр, ныне покойный Сергей Жилкин, и возглавлявший тогда ГАИ города Александр Шелудяков.
«К сожалению, архивов записей с аппаратных совещаний не существует, а если какие-то записи и были, их давно нет, потому что документы долго не хранятся, они периодически уничтожаются, — говорит сегодня Николай Дмитриевич Уткин. — Что-либо конкретное о хозяине собаки и факте ее появления на дороге я вспомнить не могу. Относительно этого гуляло много легенд. Были попытки разобраться в этом вопросе после смерти собаки, но безрезультатно. Помню, как Ротари-клуб собирал средства на памятник, а на благоустройство территории вокруг уже не было. Это мы уже делали за счет городской казны».
Корреспондент «ПС» просмотрел подшивку газет за 1994-1995 годы, где есть сводки с аппаратных совещаний. Может, там промелькнут какие-то сведения? Увы, информация о собаке, видимо, прошла мимо внимания журналистов того времени, в газете ее не обнаружилось.
Получается, что об аварии не сохранилось вообще никаких записей. В таком случае приходится полагаться на воспоминания очевидцев. Корреспонденту «ПС» удалось разыскать трех ветеранов МВД, которые «что-то помнят», но их истории оказались совершенно разными.
Версия № 1, «ульяновская»
«Мне кажется, что авария была в 1994 году, время года я не помню, возможно, это была осень, — рассказывает бывший инспектор Центрального РОВД Ирина Дамрина. — В то время я работала на телетайпе в дежурной части отдела милиции на улице Чапаева. К нам пришли сотрудники ГАИ, которые искали еду для собаки. Оказывается, произошла авария, примерно на пересечении Южного шоссе с улицей Тополиной. Я помню, что это было лобовое столкновение двух легковушек. У меня отложилось в памяти, что одна из них была «Нива», вторая — «восьмерка» или «девятка». Саму аварию я не видела, но позже держала в руках ксерокс с фото этой аварии. Обе машины были сильно разбиты, фактически без передков. Инспекторы сказали, что в одной из машин была собака, которая сильно пострадала в столкновении. Ее вытащили из салона и отбросили на обочину, полагая, что она не выживет. Но она выжила, стала бегать. Вот ей инспекторы возили туда еду, ставили будку. Я тоже, когда проезжала мимо, оставляла еду. К людям она не подходила, была пугливая, отбегала, еду от людей не брала. В будке тоже не жила. Ее пытались приручить, но она ни к кому не подходила. Много позже я видела, что она доверилась какому-то дедушке, шла с ним через дорогу. Могу ошибаться, но мне кажется, что это была сучка, потому что там вокруг временами вились стаи собак. Но щенков у нее не было. Позже собака сместилась ближе к остановке, где сейчас «Лента». Собака лаяла на определенные автомобили, по-моему, на «вишневые» девятки, бежала за ними. Она была умная, возможно, узнавала машину, похожую на ту, что была у хозяев.
Относительно хозяев. Я сама набирала их данные на телетайпе, но в памяти уже ничего не сохранилось. Помню, что они были из Ульяновской области, город не помню. В результате ДТП мужчина погиб сразу, а женщина была госпитализирована. Вскоре после аварии через телетайп я выходила на милицию в Ульяновскую область, чтобы близкие пострадавших забрали собаку, она же ждет, ее было жалко. Но мне ответили, что родственникам было не до того… Так она и осталась у нас».
Версия № 2, «наезд на пешехода»
«Авария с собакой была, и ее оформляли сотрудники ДПС Автозаводского района, который тогда находился на Фрунзе, 11, — рассказал «ПС» один из бывших руководителей ГАИ, пожелавший остаться инкогнито. — ДТП произошло ориентировочно в 1994 году весной или осенью, потому что в это время был снег. Но это было не столкновение, а наезд, это я очень хорошо помню. Мужчина с собакой переходил проезжую часть и был сбит автомобилем. Мужчине было около пятидесяти лет, его увезла скорая, и позже он скончался. Этим ДТП занимался инспектор группы розыска, а никакой не участковый. Зачем нам были нужны участковые, когда у нас группы розыска работали гораздо лучше. Помню, что хозяин собаки жил на ул. Революционной, в районе комплексного общежития. Инспектор туда выезжал. Мужчина, как выяснилось, проживал один, близких у него здесь не было. Его родственники жили в Ульяновской области. Так собака и осталась здесь.
Бросалась она на определенные автомобили, определенной марки и цвета. Насколько я понял, это были автомобили, похожие на тот, что сбил ее хозяина. Вопрос об этом поднимался на аппаратном совещании в мэрии, но так и остался нерешенным».
Версия №3, «щенок в «Ниве»
«На аварию с собакой я выезжал лично, был примерно 1994 год, и я тогда работал инспектором ДПС, — рассказал бывший начальник ГАИ УВД Автозаводского района Игорь Климишин. — Время года уже не помню. На ДТП выезжали наши инспекторы, потому что дорога по Южному шоссе до пересечения с Автозаводским шоссе — это наша территория, которую обслуживаем мы. ДТП было там, где сейчас 19 или 20 квартал. Произошло сильное лобовое столкновение двух автомобилей, насколько я помню, одна из них была «Нива» и, по-моему, даже белого цвета. Она лежала перевернутой на крышу. Вокруг собралось очень много людей. К тому времени, когда я приехал, пострадавших уже увезли. Я подошел к перевернутой «Ниве» и увидел, что в салоне в районе задних сидений на потолке сидит сильно перепуганный щенок овчарки. Он был без внешних признаков каких-то повреждений, но очень напуганный. Я его взял, вытащил из салона и передал в руки стоявшим рядом инспекторам. Позже, когда там стала бегать собака, я так понял, что это он и был. Пол собаки не запомнил, каких-либо данных участников аварии тоже. Для нас это была ежедневная рутина, сколько мы переоформили этих аварий…».
Итак, удалось найти три совершенно разные истории. Общее в них только авария на Южном шоссе и собака. Еще в двух промелькнула Ульяновская область, а также «Нива» и, возможно, «девятка». Возможно, у кого-то из наших читателей или ветеранов МВД найдутся еще какие-то подробности относительно хозяев пса Верного, его места жительства, обстоятельств ДТП. Будем считать, что наше расследование не закончено.
https://amarok-man.livejournal.com/3098110.html – цинк
Плюс был снят фильм "Костя".
Подробнее вот здесь https://amarok-man.livejournal.com/3114854.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com