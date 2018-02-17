Открытым текстом 16.02.2018

Стабильное состояние нестабильности

12 февраля в киевском ресторане «Сулугуни» спецназ СБУ захватил бывшего президента Грузии, а ныне главу «Движения новых сил» Саакашвили. В тот же день он на самолёте, принадлежащем олигарху Порошенко, вывезен в Польшу.

Напомню: Порошенко три года назад подарил Саакашвили гражданство Украины, а в прошлом году отменил подарок: слишком уж эффектно Михаил Николозович рассказывал о чужой коррупции.

В сентябре толпа сторонников внесла Мишико из Польши через границу. С тех пор он шумно майданил по Украине. Сейчас он уже на родине жены — в Нидерландах. Ни дать, ни взять — политэмигрант. Интересно, как его снова втащат на Украину? Или Соединённые Государства Америки найдут себе новую игрушку? Чуть менее — как бы помягче сказать — эксцентричную. Но СГА, как обычно, козла отпущения из Порошенко сделают. Под ним кресло давно шатается. А на этой неделе из Вашингтона ему и вовсе показали жёлтую карточку.

В опубликованном в среду докладе директора Национальной разведки СГА сказано, что положение на Украине может привести к необходимости проведения досрочных выборов президента. Граждане Украины недовольны темпом реформ. Уровень жизни существенно упал. Коррупция обострилась. Всё это вызвало политический кризис.

Открытым текстом напомню: за сутки до публикации доклада Порошенко — судя по всему, по собственной инициативе — позвонил Путину. Без согласования с Вашингтоном! Уже за это можно и красную карточку получить.

Скорее всего, Петя говорил с президентом о своём шатающемся кресле. И наверняка проверял: простит ли его «большой брат» после плясок в ООН с паспортами якобы русских спецназовцев и басен об агрессорах?

Не простит, Петя.

На твоих руках кровь двух десятков тысяч твоих сограждан. Не только мирных жителей Донбасса, но и сожжённых в Одессе, и замученных СБУ, и бойцов твоей же армии, стрелявших по своим.

Такое не прощают.

Так что рядом с Януковичем тебя никто не поселит. После очередного Майдана, если наци не пронесут тебя на вилах по Киеву, поскитаешься по Европам. Может, тогда и Саакашвили встретишь. На тихих нидерландских улочках. Красных фонарей.

Террористы на штыках

Пастор тоталитарной секты «Мир, любовь и единение» Турчинов объявил, что вооружённым силам Украины нужно всего несколько недель на захват Донбасса, если не вмешается Российская Федерация.

Открытым текстом признаю: фанатик, сидящий сейчас в кресле секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, кое-в-чём прав. Русские на войне своих не бросают. И добровольцев в Донбассе немало. Со всего мира. Как в испанской Гражданской войне: фашистская Италия и нацистская Германия открыто воевали на стороне мятежников, но им противостояли интернациональные бригады. Они сражались вместе с народом Испании против мирового зла! В то время как демократическое сообщество это зло кормило и вело с ним душещипательные переговоры. Сейчас очень похоже складывается.

На этой неделе начались поставки из СГА на Украину уже не только наблюдательных систем и прочего армейского оборудования, но и летального оружия. Закуплены крупнокалиберные снайперские винтовки. Обсуждается поставка противотанковых ракет.

Предлагаю вспомнить, чем закончились для Европы и всего мира заигрывания с нацистами.

Сегодня демократы так же пляшут вокруг Киева. И самое опасное, что именно Донбасс остаётся главным вопросом укрополитики. Понятно, что Турчинов пугает не просто так. Он прямо угрожает Порошенко, понимающему, чем может закончиться очередная попытка вторжения его террористов в Донбасс. Но тема раскачана настолько, что от неё при очередной делёжке кресел никуда не денутся! А значит, будут провокации и, возможно, наступление.

Пока террористическая банда «Украина» обстреливает мирных жителей не потому, что Донбассу нечем ответить, а потому, что русские соблюдают свои договоренности — в том числе и Минские соглашения. Но никто не сомневается: как только киевские террористы ради предвыборного шума или прикрытия своих экономических провалов снова попробуют поиграть в войну — мало им не покажется.

Самолётом по человечности

11 февраля Ан-148 «Саратовских авиалиний» взлетел из Домодедово, направляясь в Орск, но через четыре минуты рухнул. На борту было 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Все погибли.

Межгосударственный авиационный комитет указал причину катастрофы: обледенели приёмники давления воздушного потока — по ним определяют скорость самолёта. Французский инженер Пито придумал основу датчика ещё в тысяча семьсот тридцать втором году, но пока не найдено ничего лучшего.

Лётчики, похоже, не включили обогрев трубок Пито. Но те капризничают в любую погоду — например, если внутрь попадёт насекомое. Эти сбои вызвали десятки катастроф на протяжении всей истории авиации.

Давно выработаны способы обнаружения закупорки трубок и действий при ней. На прошлой неделе только в московских аэропортах такое было раз десять — экипажи сработали штатно. Что помешало пилотам рейса в Орск — ещё разберутся.

Пока в небе не всё ясно, заглянем в подземелье бесчеловечности.

Как всегда при катастрофах и природных трагедиях в Российской Федерации, интернет заполнен восторженным злорадством граждан Украины. Вот несколько примеров:

«По ходу, был тяжелее воздуха».

«Двигатели от «Прогресса» при модернизации прилепили».

«Российские авиалайнеры будут падать до тех пор, пока Россия не покается за сбитые над Украиной самолёты».

Открытым текстом напомню: некоторые слова произнести нельзя — они человека превращают в животное. Когда Климкин написал положенные министру иностранных дел соболезнования, укронет взорвался! «Как можно соболезновать агрессору?!?»

Звериную жестокость растят заболачиванием мозгов.

На Украине многие веруют, что в Донбассе не гражданская война, а доблестные вийсковые сражаются с целой российской армией. Их мозги превратили в такую грязь, что отклик на боль в стиле «туда им и дорога» не вызывает у них брезгливости. А нормальных людей тошнит.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru