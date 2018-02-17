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О технологии информационной агрессии против России

19:08. 17 февраля 2018 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:

Технология «Окно Овертона» на примере серии фильмов «50 оттенков…»

В обзоре рассматривается технология движения «Окон Овертона» в тематике пропаганды извращений на примере серии фильмов «50 оттенков…». Почему общество не сопротивляется? Роль центральных СМИ в этом процессе. Инструмент ложной критики.

Как работает технология «Окно Овертона» на фильмах серии «50 оттенков…»?

«Окно Овертона» – так называется технология работы с общественным мнением, направленная на поэтапное изменение взглядов и ценностей массовой аудитории. Обычно выделяют несколько стадий: «немыслимо – радикально – приемлемо – разумно – популярно – норма».

Через них проходит некое явление, в отношении восприятия которого производится подмена. Эти стадии представляют собой своеобразные «окна возможностей», в рамках которых допустимо высказывать различные точки зрения, не будучи скомпрометированным в глазах общественности.

Так, например, в странах Запада за несколько десятилетий активной промывки мозгов поддержка ЛГБТ превратилась в обязательную норму, несогласие с которой может привести к потере работы или другим негативным последствиям.

В России эта тематика, несмотря на её агрессивное насаждение через СМИ и массовую культуру, пока находится где-то ближе к положению «радикально». Во всяком случае, большинство политиков, заинтересованных в развитии своей карьеры, пока не позволяют себе позитивных высказываний в адрес извращенцев, правда и слова в защиту нравственности от них очень редко можно услышать.

*
Продолжение в ролике.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, информационная, Культура, нравственность, Россия, СМИ, технологии
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Один комментарий»

  • 619 109
    Павл 17 февраля 2018 в 20:48 Ссылка Пометить
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    Не смотрел и не читал “50 оттенков”, так как к садо-мазо отношусь безразлично. По поводу “окна возможностей”, есть в обществе такие твёрдоголовые и упёртые, готовые разорвать на куски за мнение отличное от их “убеждений”, основанных на страхе думать самостоятельно. С такими действительно нужно работать, постепенно снимая с их глаз шоры и учить наблюдая познавать окружающую действительность.

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