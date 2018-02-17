Культура, промышленность и мировая конкуренция

12 февраля 2018 года состоялось заседание Совета Торгово-Промышленной Палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России на тему “Влияние политики в области культуры на конкурентоспособность национального производства».

В нем приняли участие деятели культуры, представители государственной власти, артисты, общественные деятели и политики. Они обсудили состояние культурной политики в современной России и ее влияние на конкурентоспособность национального производства. Все участники согласились с необходимостью поддерживать национальную культуру и инициативы для развития производства и конкурентоспособности экономики. Отдельно говорили о российском кино и смыслах, которое оно несет. Итогом встречи станет подготовка предложений законодательных инициатив в области культуры.

Открыл заседание председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин отметив, что политика в области культуры должна делать государство сильнее «культурное ядро — это общность, которая объединяет любую нацию».

Выступавший далее заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, в своем выступлении указал важность определения понятия культуры. «Культура — это не только развлечение, это механизм передачи духовных ценностей от поколения к поколению». При этом он честно сказал, что различные «части» того, что мы понимаем , как целостную единую культуру, сегодня в РФ разделены и «опекаются» различными структурами. А не одной.

Поэтому в своем выступлении я и сказал:

«Дело в том, что культура у нас разделена между различными ведомствами, различными министерствами. А мы все прекрасно знаем, что бывает с дитем, у которого 7 нянек».

Убежден, что культура не просто «имеет отношение» к росту конкурентоспособности национального производства. И даже не просто «помогает» этому росту. Культура идет впереди:

«Процессы развития культуры, продвижения культуры, развития промышленности и представления промышленности во внешнем мире идут не то, что рука об руку, а просто параллельно.

При этом я замечу, что, на мой взгляд, культура идет впереди промышленности. Если мы посмотрим на доминирующие державы, мы увидим, что культура этих держав доминирует по всей планете. И наоборот, если посмотрим на Китай, который вроде начинает активно конкурировать на международной арене именно в сфере промышленности, в сфере культуры он бесконечно отстает от США».

Полную версию моего выступления можно посмотреть здесь

Уверен, что вам будет интересно посмотреть всю запись заседания. Достаточно сказать, что в нем приняли участие помимо вышеуказанных товарищей еще:

Дмитрий Юрьевич Пучков (Гоблин);

исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев;

Бортко Владимир Владимирович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по культуре, автор нужнейшего и важнейшего законопроекта о созыве Конституционного собрания;

Игорь Угольников Президент ГБУК Москино;

И многие другие.

Полное видео заседания Совета Торгово-Промышленной Палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России на тему “Влияние политики в области культуры на конкурентоспособность национального производства».

Источник: nstarikov.ru