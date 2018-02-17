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Ключ партнера США на сайте upik de: фирмы корпорации РФ на теле СССР

19:07. 17 февраля 2018 Просмотров - 188 Один комментарий Опубликовал:

Нам важно осознать, кто мы, где живем и решить, каким будет наше завтра. Сегодня, сейчас!

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 91 65
    Viktop 17 февраля 2018 в 19:22 Ссылка Пометить
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    Либеральная модель в производственных отношениях переходит под советскую модель “из под кнута”. Советский союз долго не прожил с такой моделью. Осталась одна высокоэффективная модель,где могут быть высокие показатели,государственно-коллективная собственность. А как это сделать во всем мире,вопрос. Мир все равно к этому придёт.

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