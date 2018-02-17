Ключ партнера США на сайте upik de: фирмы корпорации РФ на теле СССР
19:07. 17 февраля 2018 Просмотров - 188 Один комментарий Опубликовал: brahman
Нам важно осознать, кто мы, где живем и решить, каким будет наше завтра. Сегодня, сейчас!
Источник: pravosudija.net
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Либеральная модель в производственных отношениях переходит под советскую модель “из под кнута”. Советский союз долго не прожил с такой моделью. Осталась одна высокоэффективная модель,где могут быть высокие показатели,государственно-коллективная собственность. А как это сделать во всем мире,вопрос. Мир все равно к этому придёт.