Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Как делают бесплодие? (Познавательное ТВ, Илья Михнюк)

15:37. 17 февраля 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

Илья Михнюк: Как делают бесплодие. Часть из рассказа Ильи Михнюка “Нам нужна иная школа, здоровьесберегающие технологии в образовании, часть 3″: https://www.youtube.com/watch?v=u7KY9…
Бесплодие намеренно создаётся системой образования, культурой и модой. Малоподвижный образ жизни, подгузники, узкие джинсы – приводят к уменьшению репродуктивной функции мальчиков.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Опыт материнства – подготовка к беременности
...программы «Русский миллиард» Артём Войтенков — Познавательное ТВ, poznavatelnoe.tv «Ирина Волынец.... А вот обследование, какое проводить? Общетерапевтическое, или как вот? Вот мы хотим...о лечении бесплодия, действия, но на самом деле, лучше до этого как-то...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
... был поставлен жёсткий: хороший познавательный канал о природе – “National..., что они там говорят или делают, потому что – сколько ...героизма или оскорблённой мины на лице – она делала это просто как ...какой-то соломой, мол, надо заваривать и пить, от бесплодья...
Как вернуть здоровье своим волосам и как отрастить их заново
... раннее облысение, импотенция, бесплодие, слабый иммунитет и т.... для себя гимнастику или какой-либо иной оздоровительный ...процедуры с уринотерапией: делайте компресс только из своей...иных, весьма интересных и познавательных секретах наших многомудрых Предков...
На пути к Новому Мировому Порядку. Роль России?
..., крипты сознательно или бессознательно поддерживают "хазарскую...как интересно все получается. Вроде как бы человек делает "доброе дело", а на самом деле...", приводящей к бесплодию] Яды будут содержаться..., ни меньше.Познавательно для понимания механизма...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>