Как делают бесплодие? (Познавательное ТВ, Илья Михнюк)

Илья Михнюк: Как делают бесплодие. Часть из рассказа Ильи Михнюка “Нам нужна иная школа, здоровьесберегающие технологии в образовании, часть 3″: https://www.youtube.com/watch?v=u7KY9…

Бесплодие намеренно создаётся системой образования, культурой и модой. Малоподвижный образ жизни, подгузники, узкие джинсы – приводят к уменьшению репродуктивной функции мальчиков.

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com