К чему приведет отказ от ручного письма

По почерку можно не только определить характер и настроение человека, но и понять, как у него работает мозг. Об этом в комментарии радио "Спутник в Крыму" рассказала доктор филологических и биологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская."Пишет рука, а на самом деле пишет наш мозг: какую команду он пошлет, то и будет происходить. И рука в этом смысле является продолжением мозга. Даже есть такой термин (он, правда, касается произведения искусства, рисования) — "умная рука", или "мыслящая рука", — отметила она.Говоря о ближайшем будущем, эксперт выразила мнение, что человечество откажется от ручного письма и полностью перейдет на цифровые технологии. Такие примеры, по ее словам, уже есть. Так, в школах Финляндии детей сегодня практически не учат писать шариковой ручкой."Финская система именно школьного образования лучшая в мире, и они понимают, что делают. И тот факт, что они такую инновацию ввели в школьной программе, меня искренне удивляет. Ведь письмо — это мелкая моторика: тренируя руку, мы тренируем мозг, а именно: те области мозга, где одновременно и моторика для руки, и моторика для произношения. Это особенно важно для маленьких", — отмечает Черниговская.По ее словам, такая "тренировка" полезна не только детям, но и взрослым. Вместе с тем эксперт считает, что отказ от ручного письма может привести к деградации человечества. "На мозг влияет все, любая работа и ее отсутствие… Если вы ляжете на диван и перестанете руками, ногами двигать, то когда вам надо будет это сделать, окажется, что не можете, у вас все атрофировалось. Если точно так же относиться к мозгу, он атрофируется… Если мы хотим превратиться в довесок к компьютеру, тогда правильной идем дорогой", — заявила она.Черниговская добавила, что если человечество все-таки решит отказаться от ручного письма, то нужно будет его заменить "какой-нибудь другой сложной работой руками".

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com