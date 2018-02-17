Египетские пирамиды концентрировали раствор!
19:50. 17 февраля 2018 Просмотров - 323 Один комментарий Опубликовал: brahman
Думаю каждый человек хоть раз задавал себе вопрос: для чего были построены масштабные каменные пирамиды в Египте? Версий существует множество. От официальных про усыпальницы для фараонов, до самых смелых и фантастических как дематериализация физических тел в саркофагах (пожирателей плоти) с переносом в тонкие миры (версия Мулдашева). Или что это установки космической связи. И т.д.
Все они имеют право на рассмотрение. Можем даже предположить, что эти объекты имеют двойное, а то и тройное и более назначения.
Более-менее научную, но не признанную версию назначения пирамид в Египте я встретил в этой статье: Инфразвуковой виброакустический широковещательный интерфейс Не буду вдаваться в подробности – кому интересно, можно ознакомиться по ссылке.
Все другие версии – просто мысли, не подкрепленные практически ничем. Но, оказалось, это не совсем так.
Предлагаю ознакомиться с версией Александра Кушелева, который приводит доказательства своей версии, показывая фотопримеры элементов в конструкциях пирамид и храмов, расположенных рядом. Он смог выдвинуть, на мой взгляд, сенсационную версию: добыча драгоценных, редкоземельных и других металлов из растворов, проходящих через эти «храмы» и пирамиды!
Итак, смотрим фотографии и читаем комментарии автора гипотезы (с моим дополнением):
Горизонтальная эрозия на стенах. Этот пейзаж очень напоминает искусственный водоём…
Представим себе, что вдоль этой стенки шёл раствор из дельты Нила (или в Нил). В нишу, которую Вы видите в центре, входила задвижка, перегораживающая поток. Турбулентный раствор вызвал более сильную эрозию (внизу слева).
Поступал раствор к пирамидам по таким каналам
Квадратное сечение указывает на то, что оно предназначалось не для прохода людей, а … для потоков водного раствора!
Представьте себе выровненные поверхности из твёрдого базальта, на которых тонким слоем налит раствор, который интенсивно испаряется под палящими лучами Солнца. Черный базальт прогревается сильнее, чем светлые камни. Возможно, что большая толщина каменных блоков нужна для выравнивания дневной и ночной температур. Ниже будет видео, где показано, что под базальтом был сделан водосток.
Раствор с одной террасы на другую перетекал по желобам, ограничивающим скорость потока.
Желоба в граните. Таких камней с вертикальными желобами в этом месте достаточно много, чтобы из них можно было построить длинные ряды. По ним раствор мог перетекать в нижний резервуар, реагируя с окружающим веществом.
А саркофаг в камере – ёмкость с реагентом, который дозировано выделяется через калиброванное отверстие в крышке. Приблизительно так выделяется соль в современной посудомоечной машине. Видео про это место ниже.
В Каирском музее можно видеть такую штуку из слоистого фланца, которая могла использоваться для перемешивания раствора, т.е. для ускорения химических реакций…
И другие формы скорее напоминают технологическое оборудование, чем посуду для еды.
Глядя на эти формы у меня возникают ассоциации с химической лабораторией.
Тоже из Каирского музея. Сосуды для ароматических средств. А на самом деле – возможно показан процесс перелива химии из сосуда. Источник
Солевые отложения в камере в пирамиде
Огромная камера заполнялась раствором, который впитывался в стены и испарялся с большой поверхности пирамид. В результате концентрация химических элементов в растворе многократно повышалась. Происходил процесс обогащения раствора редкими химическими элементами. Кстати, это легко объясняет выделение солей с поверхности стен. Ведь их там накопилось в большом избытке…
Возможно, что раствор не просачивался сквозь стены, а стекал по облицовке пирамид. Эту версию тоже нужно проверить.
Вполне возможно, что археологи открыли далеко не все каналы и помещения в пирамидах.
Такая форма напоминает каналы в современном бассейне.
По этому каналу шёл раствор, богатый редкими химическими элементами из дельты Нила. Возможно, что он поднимался под давлением вверх и стекал по облицовке пирамиды вниз, концентрируясь с каждым циклом.
Это похоже на шлюз высокого давления, который должен был сдерживать напор водяного столба, находящегося внутри пирамиды.
Многотонные блоки нужно было стягивать замками! Ведь давление внутри пирамиды могло раздвинуть кладку!
Вода из раствора впитывалась блоками пирамиды или испарялась, стекая по облицовке. Концентрированный раствор поступал в химические реакторы. Здесь происходило окончательное выделение нужных химических элементов
Зачем нужны такие странные скруглённые выступы? Аналогичные формы можно увидеть на роторе стиральной машины. Они нужны для создания турбулентного потока жидкости.
Этот вход в пирамиду предназначался не для живых существ, а для раствора. Возможно, что по этому наклонному желобу перемещалась задвижка, которую фиксировали поперечными блоками, лежащими на этих ступенях. Если поперечный блок лежал на верхней ступени, то блок задвижка полностью закрывал проход раствора. Если на второй, то задвижка была частично открыта. Если на третьей, то открыта ещё сильнее, наконец, задвижка могла отодвигаться уже по горизонтали для полного открывания канала.
Вероятно, что здесь тоже была задвижка-клин, так что эрозия могла образоваться при движении воды над задвижкой-клином.
Возможно, что это была система для выпаривания, т.е. концентрирования раствора…
Всюду видны люки для спуска воды как в современных бассейнах.
Здесь горизонтальная эрозия тоже скорее всего связана с потоком воды, который становился турбулентным после ступеньки (справа)
Из пирамиды выходил раствор (или вода).
Так может быть здесь стояла задвижка для воды?
Сквозные прорези в стелах, заделанные в наше время бетоном, могли служить для сдвигания и раздвигания двух задвижек, преграждающих путь раствору
Разве это не ванночки для выпаривания раствора?
Обратите внимание на хитрые желобки, которые вызывают ассоциации с фото-кюветами для обработки фотографий
Слева, со стороны Нила ко всем трём пирамидам идут каналы
Вывод: египетскую цивилизацию (или Богов – их кураторов) интересовали редкие химические элементы, которые сконцентрировались в дельте Нила. Они построили систему дополнительной концентрации и переработки, на выходе которой получали искомые элементы.
Источник
Дополню версию еще своими наблюдениями:
Официально – это Гробница Амена Тефнахта. Но выглядит как нечто техническое.
Шахта Амена Тефнахта со следами горизонтальной водной эрозии. Возможно, отстойник для раствора или дозатор химии в раствор
Абусир. Пирамида Ниусерра. Водосток для лишней воды выпаривателя
Храм Осириса в Абидосе. Устроен так, что постоянно подтапливается.
Обратите внимание на водовод на заднем плане
За трубой канал со следами горизонтальной водной эрозии
План строения
Канал облицован кладкой
Остальные фотографии
В статье Литьё каменных блоков. Часть 5 я приводил фотографии:
Храм богини Хатхор в Дендере, Египет. Ступени в храме. Видно, что на них отложился какой-то окаменевший налет. Тёк раствор
Следы водной эрозии
Еще одним ярким доказательством данной версии являются результаты анализов проб ожелезненных пород из “ладейных ям” пирамиды Хефрена
Ладейные ямы – это якобы ямы, где были закопаны ладьи фараона. Типа погребальные лодки.
Еще одно место, где откапали ладью. Видны следы горизонтальной эрозии. По все видимости, поток воды был солидный.
Но можно предположить, что эти ладьи находились в каналах рядом с пирамидами и их накрыло грунтом во время катаклизма, потопа. Возможно, это некий транспорт просто для перевозки чего-либо. Давайте предлижим альтернативу этой ритуальной версии египтологов!
Каналы, идущие к ладейным ямам
На вид – какие-то окислы. И анализ это подтверждает
Множество остальных примеров: проб с произведенными анализами, а так же выводы – смотрите по ссылке выше.
Доклад на тему анализ проб образцов из лайдейных ям.
Внимательный и знающий читатель спросит: как же к пирамидам подавалась вода с раствором из Нила, если пирамиды стоят вот на таком возвышающемся скальном основании, плато:
Четкого ответа нет ни у меня ни у автора версии. Возможно, насосами. Возможно, вода с содержащимися примесями, какой-то раствор минеральных примесей – выходила из недр где-то в районе плато. Так называемые в геологии флиидолиты. Примеров масса. Подробнее. http://fluidolit.ucoz.ru А после извелечения (осаждения этих примесей) очищенная вода уже сливалась по каналам в Нил или на поля. Для меня было удивлением, когда при близком рассмотрении территорий поймы р.Нил увидел бесчисленные ирригационные каналы – как для полива, так и для передвежений (шириной до 60м!).
Объем земляных работ – намного превышает объем строительства всех пирамид Египта. Не берусь подсчитать, но вырыть сеть каналов суммарной длиной в сотни, а то и в тысячи километров – это подсилу организованному и с крепким социальным укладом обществу.
Они тянутся до Асуана, до ГЭС. Не исключаю, что до ее строительства они были и южнее в пойме Нила. После наполнения водохранилища оказались на дне.
Если есть у кого информация по ним – поделитесь. Может быть, это строили в современное время специалисты СССР, либо в 19в. англичане? Не буду исключать такой вариант.
Но если это было в прошлом, думаю, что прокапать каналы, спускающие воду от плато или наоборот, подающие ее из Нила (система шлюзов с переливами и простыми насосами, как вариант) – было той цивилизации под силу. Да, еще и под руководством Богов (как вариант) – вообще без проблем.
Что бы оценить все возможности подачи воды, раствора – нужен точный геодезический план местности.
Мой вывод: это был обогатительный комплекс по извлечению металлов из водного раствора со множеством рабочих как на крупном современном ГОКе. На схеме показаны их жилища.
Только вот на каком принципе происходило извлечение? За счет испарения воды и концентрации взвеси? Но для чего тогда сами пирамиды, если раствор можно высушить в неглубоких каменных бассейнах из базальта? Это энергоустановки, нагревающие раствор? Принцип работы еще предстоит разгадать. Но если все это построили не для ритуальных прихотей фараонов – значит был практический смысл, а возможно и не один…
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
sibved24
Все они имеют право на рассмотрение. Можем даже предположить, что эти объекты имеют двойное, а то и тройное и более назначения.
Более-менее научную, но не признанную версию назначения пирамид в Египте я встретил в этой статье: Инфразвуковой виброакустический широковещательный интерфейс Не буду вдаваться в подробности – кому интересно, можно ознакомиться по ссылке.
Все другие версии – просто мысли, не подкрепленные практически ничем. Но, оказалось, это не совсем так.
Предлагаю ознакомиться с версией Александра Кушелева, который приводит доказательства своей версии, показывая фотопримеры элементов в конструкциях пирамид и храмов, расположенных рядом. Он смог выдвинуть, на мой взгляд, сенсационную версию: добыча драгоценных, редкоземельных и других металлов из растворов, проходящих через эти «храмы» и пирамиды!
Итак, смотрим фотографии и читаем комментарии автора гипотезы (с моим дополнением):
Горизонтальная эрозия на стенах. Этот пейзаж очень напоминает искусственный водоём…
Представим себе, что вдоль этой стенки шёл раствор из дельты Нила (или в Нил). В нишу, которую Вы видите в центре, входила задвижка, перегораживающая поток. Турбулентный раствор вызвал более сильную эрозию (внизу слева).
Поступал раствор к пирамидам по таким каналам
Квадратное сечение указывает на то, что оно предназначалось не для прохода людей, а … для потоков водного раствора!
Представьте себе выровненные поверхности из твёрдого базальта, на которых тонким слоем налит раствор, который интенсивно испаряется под палящими лучами Солнца. Черный базальт прогревается сильнее, чем светлые камни. Возможно, что большая толщина каменных блоков нужна для выравнивания дневной и ночной температур. Ниже будет видео, где показано, что под базальтом был сделан водосток.
Раствор с одной террасы на другую перетекал по желобам, ограничивающим скорость потока.
Желоба в граните. Таких камней с вертикальными желобами в этом месте достаточно много, чтобы из них можно было построить длинные ряды. По ним раствор мог перетекать в нижний резервуар, реагируя с окружающим веществом.
А саркофаг в камере – ёмкость с реагентом, который дозировано выделяется через калиброванное отверстие в крышке. Приблизительно так выделяется соль в современной посудомоечной машине. Видео про это место ниже.
В Каирском музее можно видеть такую штуку из слоистого фланца, которая могла использоваться для перемешивания раствора, т.е. для ускорения химических реакций…
И другие формы скорее напоминают технологическое оборудование, чем посуду для еды.
Глядя на эти формы у меня возникают ассоциации с химической лабораторией.
Тоже из Каирского музея. Сосуды для ароматических средств. А на самом деле – возможно показан процесс перелива химии из сосуда. Источник
Солевые отложения в камере в пирамиде
Огромная камера заполнялась раствором, который впитывался в стены и испарялся с большой поверхности пирамид. В результате концентрация химических элементов в растворе многократно повышалась. Происходил процесс обогащения раствора редкими химическими элементами. Кстати, это легко объясняет выделение солей с поверхности стен. Ведь их там накопилось в большом избытке…
Возможно, что раствор не просачивался сквозь стены, а стекал по облицовке пирамид. Эту версию тоже нужно проверить.
Вполне возможно, что археологи открыли далеко не все каналы и помещения в пирамидах.
Такая форма напоминает каналы в современном бассейне.
По этому каналу шёл раствор, богатый редкими химическими элементами из дельты Нила. Возможно, что он поднимался под давлением вверх и стекал по облицовке пирамиды вниз, концентрируясь с каждым циклом.
Это похоже на шлюз высокого давления, который должен был сдерживать напор водяного столба, находящегося внутри пирамиды.
Многотонные блоки нужно было стягивать замками! Ведь давление внутри пирамиды могло раздвинуть кладку!
Вода из раствора впитывалась блоками пирамиды или испарялась, стекая по облицовке. Концентрированный раствор поступал в химические реакторы. Здесь происходило окончательное выделение нужных химических элементов
Зачем нужны такие странные скруглённые выступы? Аналогичные формы можно увидеть на роторе стиральной машины. Они нужны для создания турбулентного потока жидкости.
Этот вход в пирамиду предназначался не для живых существ, а для раствора. Возможно, что по этому наклонному желобу перемещалась задвижка, которую фиксировали поперечными блоками, лежащими на этих ступенях. Если поперечный блок лежал на верхней ступени, то блок задвижка полностью закрывал проход раствора. Если на второй, то задвижка была частично открыта. Если на третьей, то открыта ещё сильнее, наконец, задвижка могла отодвигаться уже по горизонтали для полного открывания канала.
Вероятно, что здесь тоже была задвижка-клин, так что эрозия могла образоваться при движении воды над задвижкой-клином.
Возможно, что это была система для выпаривания, т.е. концентрирования раствора…
Всюду видны люки для спуска воды как в современных бассейнах.
Здесь горизонтальная эрозия тоже скорее всего связана с потоком воды, который становился турбулентным после ступеньки (справа)
Из пирамиды выходил раствор (или вода).
Так может быть здесь стояла задвижка для воды?
Сквозные прорези в стелах, заделанные в наше время бетоном, могли служить для сдвигания и раздвигания двух задвижек, преграждающих путь раствору
Разве это не ванночки для выпаривания раствора?
Обратите внимание на хитрые желобки, которые вызывают ассоциации с фото-кюветами для обработки фотографий
Слева, со стороны Нила ко всем трём пирамидам идут каналы
Вывод: египетскую цивилизацию (или Богов – их кураторов) интересовали редкие химические элементы, которые сконцентрировались в дельте Нила. Они построили систему дополнительной концентрации и переработки, на выходе которой получали искомые элементы.
Источник
Дополню версию еще своими наблюдениями:
Официально – это Гробница Амена Тефнахта. Но выглядит как нечто техническое.
Шахта Амена Тефнахта со следами горизонтальной водной эрозии. Возможно, отстойник для раствора или дозатор химии в раствор
Абусир. Пирамида Ниусерра. Водосток для лишней воды выпаривателя
Храм Осириса в Абидосе. Устроен так, что постоянно подтапливается.
Обратите внимание на водовод на заднем плане
За трубой канал со следами горизонтальной водной эрозии
План строения
Канал облицован кладкой
Остальные фотографии
В статье Литьё каменных блоков. Часть 5 я приводил фотографии:
Храм богини Хатхор в Дендере, Египет. Ступени в храме. Видно, что на них отложился какой-то окаменевший налет. Тёк раствор
Следы водной эрозии
Еще одним ярким доказательством данной версии являются результаты анализов проб ожелезненных пород из “ладейных ям” пирамиды Хефрена
Ладейные ямы – это якобы ямы, где были закопаны ладьи фараона. Типа погребальные лодки.
Еще одно место, где откапали ладью. Видны следы горизонтальной эрозии. По все видимости, поток воды был солидный.
Но можно предположить, что эти ладьи находились в каналах рядом с пирамидами и их накрыло грунтом во время катаклизма, потопа. Возможно, это некий транспорт просто для перевозки чего-либо. Давайте предлижим альтернативу этой ритуальной версии египтологов!
Каналы, идущие к ладейным ямам
На вид – какие-то окислы. И анализ это подтверждает
Множество остальных примеров: проб с произведенными анализами, а так же выводы – смотрите по ссылке выше.
Доклад на тему анализ проб образцов из лайдейных ям.
Внимательный и знающий читатель спросит: как же к пирамидам подавалась вода с раствором из Нила, если пирамиды стоят вот на таком возвышающемся скальном основании, плато:
Четкого ответа нет ни у меня ни у автора версии. Возможно, насосами. Возможно, вода с содержащимися примесями, какой-то раствор минеральных примесей – выходила из недр где-то в районе плато. Так называемые в геологии флиидолиты. Примеров масса. Подробнее. http://fluidolit.ucoz.ru А после извелечения (осаждения этих примесей) очищенная вода уже сливалась по каналам в Нил или на поля. Для меня было удивлением, когда при близком рассмотрении территорий поймы р.Нил увидел бесчисленные ирригационные каналы – как для полива, так и для передвежений (шириной до 60м!).
Объем земляных работ – намного превышает объем строительства всех пирамид Египта. Не берусь подсчитать, но вырыть сеть каналов суммарной длиной в сотни, а то и в тысячи километров – это подсилу организованному и с крепким социальным укладом обществу.
Они тянутся до Асуана, до ГЭС. Не исключаю, что до ее строительства они были и южнее в пойме Нила. После наполнения водохранилища оказались на дне.
Если есть у кого информация по ним – поделитесь. Может быть, это строили в современное время специалисты СССР, либо в 19в. англичане? Не буду исключать такой вариант.
Но если это было в прошлом, думаю, что прокапать каналы, спускающие воду от плато или наоборот, подающие ее из Нила (система шлюзов с переливами и простыми насосами, как вариант) – было той цивилизации под силу. Да, еще и под руководством Богов (как вариант) – вообще без проблем.
Что бы оценить все возможности подачи воды, раствора – нужен точный геодезический план местности.
Мой вывод: это был обогатительный комплекс по извлечению металлов из водного раствора со множеством рабочих как на крупном современном ГОКе. На схеме показаны их жилища.
Только вот на каком принципе происходило извлечение? За счет испарения воды и концентрации взвеси? Но для чего тогда сами пирамиды, если раствор можно высушить в неглубоких каменных бассейнах из базальта? Это энергоустановки, нагревающие раствор? Принцип работы еще предстоит разгадать. Но если все это построили не для ритуальных прихотей фараонов – значит был практический смысл, а возможно и не один…
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
sibved24
Источник: sibved.livejournal.com
loading...
занимательно