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Арктика: За Украиной и Сирией грядет новое противостояние России и США

07:30. 17 февраля 2018 Просмотров - 351 Один комментарий Опубликовал:
Арктика: За Украиной и Сирией грядет новое противостояние России и США | Русская весна

Сейчас за окном 2018 год. В мире происходит множество политических, военных и экономических событий. Несмотря на то, что, на первый взгляд, многие из них обусловлены случайными факторами, в реальности далеко не все из этих событий происходят случайно. 

Читаем вступление из отчета государственной корпорации «RAND» (США) за 2017 год под названием «Поддержание арктического сотрудничества с Россией. Планирование региональных изменений Крайнего Севера» и видим следующее (перевод автора): 

«Сегодня Арктика широко представлена как стабильный и мирный регион, в освоении которого Россия и другие Арктические государства осуществляют тесное взаимодействие, несмотря на повышенную напряженность в своих отношениях. 

Например, Арктический Совет зарекомендовал себя как „площадка” для формирования политики сотрудничества. Соглашения, подписанные государствами региона, реализуются совместно, в том числе при проведении спасательных и научно-исследовательских работ. 

В докладе рассматриваются следующие вопросы:

• Какие факторы способствовали сохранению Арктики как зоны сотрудничества, даже в тех условиях, когда напряженность между Арктическими государствами возросла в связи с событиями в других регионах, в том числе на Ближнем Востоке, Украине и в Прибалтике?

• Могут ли эти факторы способствовать развитию сотрудничества в условиях возможных резких изменений в Арктике?

• Какие действия США могут смягчить влияние данных факторов и сдержать напряженность в отношениях между государствами в случае, если указанные изменения будут угрожать сотрудничеству?

Изучив геополитические интересы, которые стоят на кону в „игре” в Арктике (именно так воспринимают происходящее в США — прим. автора), мы отобрали и проанализировали четыре из них: доступ к морским ресурсам, полезные ископаемые, претензии на континентальный шельф, реакция России на присутствие в Арктике организации Североатлантического договора (НАТО), которые, как представляется, могут привести к драматическому повороту в региональной геополитике с акцента на сотрудничество к эскалации напряженности. По мере возможности, Соединенные Штаты должны предпринимать шаги по снижению рисков, которые влечет реализация этих интересов для Арктического сотрудничества. Именно эта цель является ключевой в нынешней арктической политике США».

Итак, из первого пункта становится понятно, что США действительно признают разногласия с Россией в политике на Украине, Ближнем Востоке 
и в Прибалтике. 

Смотрим с нашей стороны на происходящее: 

— на Украине мы делаем всё, чтобы там воцарился мир и спокойствие, при этом никакого участия в конфликте на Донбассе мы не принимаем, лишь проводим переговоры и встречи в различных форматах, выступаем посредниками, в том числе на чужой территории, и призываем все стороны к диалогу и мирному решению конфликта.

Волеизъявление жителей Крыма по вопросу вхождения полуострова в состав РФ тоже имеет под собой абсолютную правовую базу, что бы там не говорили популисты; 

— в Литве, Латвии и Эстонии мы помогаем русскоговорящему населению защитить свои права (исключительно в юридическом поле), которые им даны конституциями и законами этих же государств;

— в Сирии контингент российских Вооруженных Сил находится на законных основаниях, оформленных официально, и по официальной просьбе президента этой страны. Ни больше, ни меньше!

Америка же:

— на Украине: присылает своих военных специалистов и инструкторов, проводит обучение и консультации украинских военнослужащих на своей территории, поставляет военную технику и вооружение, например, системы «Javelin» и стрелковое оружие;

— в Прибалтике, да и во всей Восточной Европе, идет постоянное развертывание и укрепление баз НАТО, пополнение их складов вооружения и увеличение численности личного состава; 

На Ближнем Востоке США, вообще, как оказались? В Афганистане, в Ираке, теперь и в Сирии?!! Кто их туда звал? И на каких основаниях они проводят там свои «операции»? Клич «Борьба с международным терроризмом!» — недостаточный повод для того, чтобы вмешиваться в политику и жизнь других стран. Кто следующий — КНДР, Китай, Иран, Россия?.. Под каждую операцию придется придумывать ПОВОД! 

А в Арктике пока еще Мир. Повод еще не придуман, но программы действий уже написаны и пишутся дальше и глубже! Хотя, они сами признают, что установка флага России на дно Северного Ледовитого океана в 2007 году их сильно (вот, прям, очень-очень) взбесила!!! Достойно проигрывать нужно тоже уметь!

Ну так как, возможно мирное сотрудничество с США, или так и будет осуществляться политика «двойных стандартов» и «тихое» военное соперничество?! Вопрос остается открытым…

Да, и еще одна небольшая ремарка для тех, кого смутило слово «игра» в выдержке из доклада, вот «наше» мнение по этому поводу:

«Арктика должна утверждаться как пространство для открытого и равноправного диалога, основанного на принципах всеобщей и неделимой безопасности, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, закулисных соглашений и раздела сфер влияния. Россия и впредь будет сохранять приверженность мирному освоению данного региона при соблюдении собственных национальных интересов и безусловном уважении интересов других стран», — Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Читайте также: Конфликт нового типа: США и Россия сойдутся в битве за Арктику

Военно-политический эксперт Сергей Шахматов, для «Русской Весны»

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 1432 1108
    Валерий 17 февраля 2018 в 12:48 Ссылка Пометить
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    “Ну так как, возможно мирное сотрудничество с США, или так и будет осуществляться политика «двойных стандартов» и «тихое» военное соперничество?! Вопрос остается открытым…” – отвечу. Нет. С США ни у одной страны мира невозможно мирное сотрудничество, они понимают только одно свое положение – безграничное доминирование. Помните, как от Темного Владыки в “Звездных Войнах” прозвучало? “Бесконечная власть”…
    Кстати, Лукас свой фильм о США писал

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