А было ли крещение Руси? Или это хорошо распиаренная религиозная оккупация?

Следовательно, современные церкви построены по славянским образцам. А это значит, что до прихода на Русь христианства русские зодчие были высококультурны и своими творениями весомо влияли на строительства храмов и церквей различных религий. Кроме того, христианство не только украло у славян исторически сложившиеся даты празднеств, но также украло у тех же славян и религиозную символику и, в первую очередь, принцип постройки религиозных культовых сооружений – церквей.

Считается, что церковь – это культовое сооружение, построенное по византийским образцам. Те, в свою очередь, построены по языческим образцам. Здесь под термином «языческие» понимаются «славянские».

Ю. Крижанич был сослан в Сибирь. Из-за чужебесия славяне вот уже 1000 лет разделены на разные государства. Чужебесие – причина скудности и нищеты на богатой земле. Чужебесие подрывает дух народа, его способность к сопротивлению.

«Наш славянский народ весь подвержен такому окаянству: везде на плечах у нас сидят немцы, жиды, шотландцы, цыгане, армяне и греки, которые кровь из нас высасывают. Презрению, с каким обращаются с нами иностранцы, укорам, которыми они нас осыпают, первая причина есть наше незнание и наше нерадение о науках, а вторая причина есть наше чужебесие (христианство – ред.), или глупость, вследствие которой иностранцы над нами господствуют, обманывают нас всячески и делают из нас всё, что хотят, потому и зовут нас варварами». Юрий Крижанич , сербский ученый 17 в, «Политические думы»

«Раскачка такая пойдёт, какой ещё мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам…» Ф.М. Достоевский. Бесы

В Несторовой Летописи летописец спорит с незримым оппонентом о Корсунском крещении (Крещении Руси) кн. Владимира:

«Се же не сведуще право глаголют, яко крестился в Киеве; и инии же реша: Василиви; друзии же инако скажють».

Что в этом удивительного?

А то, что этот спор имеет место по прошествии всего лишь 60-ти лет с момента так называемого «крещения» Владимира, когда, вроде бы, память людская и летописная жива и правдива – событие-то было недавно.

Видимо, такие летописные споры подтверждают то обстоятельство, что все утверждения о состоявшихся там то и там то крещениях русских князей ни что иное, как ложь в интересах PR-компании, учиненной оккупационными войсками христианской церкви на Руси! Вот поэтому, кстати, церковь так долго не хотела причислить князя Владимира к «лику святых»?

«Легенда о граде Китеже» (время создания первая половина 14 века) повествует:

«А святой благоверный князь Всеволод (сын вел. Кн. Мстислава) сначала княжил в Великом Новгороде. Но в своё время возроптали новгородцы на него и решили сами промеж себя: князь наш, некрещёный (!), владеет нами, крещёнными. И сотворили совет, и пришли к нему, и изгнали вон. Он же пришёл в Киев к дяде своему Ярополку и сказал ему всё, за что изгнан был новгородцами. А тот, узнав об этом, дал ему (некрещеному!) во владение Вышгород. И здесь уже умоляли (!) его псковичи княжить у них, и он пришёл к ним в город Псков. И по некоторому времени восприял благодать святого крещения, и наречён был во святом крещении Гавриил. И пребывал в великом пощении и воздержании, а спустя один год в вечный покой отошёл 6671 (1163) года, месяца февраля в одиннадцатый день».

Из этой цитаты мы видим: во-первых, что русский град Китеж не был православным религиозным центром (как это ложно утверждают прохристианские историки); во-вторых, никакого крещения Руси в 980 году не было, поскольку большая часть в управлении Русью находилась в руках русских князей, исповедующих не сионистское христианство, а русскую родную религию (ссылка на РВ/Русская религия…).

Ссылка по теме – Древние русские города. Китеж.

Били ли древние храмы христианскими?

Вопрос имеет место, потому что, например, на плите из киевской лавры (около 9 века?) изображён Дажьбог, едущий на небесной колеснице. Понятно, что строители не сами по себе нанесли на «святое христианское» место изображение великого русского бога. Те, кто управлял таким строительством, и распорядились о нанесении такого украшения. Естественно, Дажьбог был тем богом, которому покланялись «христианские» посетители храма. А, скорее всего, никакой христианской паствы и не было, и само строение киевской лавры было языческим.

Консоли колонн Дмитровского собора 12 века во Владимире украшают изображения Велеса и птиц. Там же изображён Дажьбог, по обе стороны головы изображения которого читается сокращённая надпись кириллицей: ДА БЪ (Дажьбог).

На угловой колонне Георгиевского собора 12 века в Юрьеве-Польском изображения людей в языческом стиле.

Диковинные языческие изваяния Черниговского собора – позже разрушены монахами в начале 12 века.

Заметьте, перечисленные храмы с изображениями русских богов построены как в 9-м веке (то есть в момент пропагандируемого «крещения»), так и в 12-м веке, когда Русь должна была быть крещена уже более двухсот лет. По меньшей мере, странным выглядит то обстоятельство, что по прошествии 200 лет оккупации, храмы победившего христианства почему-то настойчиво украшаются русской религиозной росписью.

Ссылки по теме:

Русские боги. Алфавитный указатель.

Родословная русских богов.

То, что храмы украшались изображениями русских богов, то, что храмы располагались на русскорелигиозных священных местах, учёные пытаются объяснить влиянием «языческих традиций».

Однако сами же говорят, что первыми зодчими были греки.

Понятно, что греки не те строители, руками которых на Руси были выстроены многочисленные культовые сооружения.

На самом же деле изначально древние «христианские» храмы не были христианскими. Например, многие античные языческие храмы после победы христианского культа становились христианскими церквями. Требовалось чуть перестроить, разбить статуи богов, провести освящение. Так поступили и на Руси.

Монах Иаков нам сообщает, что Владимир существующие храмы очистил от статуй языческим богам и украсил эти же храмы «честными иконами»:

«Блаженный же князь Володимир, внук Олжин, крестился сам и чада своя и всю землю Русскую крести от конца и до конца, храмыидольския (храмы с изображениями богов – ред.) и требища всюду раскопа и посече, и идолы скруши, и всю землю Русскую и грады и честными иконами церкви украси…» «Память и похвала Владимиру» Иакова мниха.

Ссылки по теме: Список священных языческих объектов, захваченных христианами.

«Древнейший свод 1039 г., как и его продолжение 1073 г., сообщал только об установлении в Киеве греческой митрополии 1037 г. и называл первым митрополитом Феопемпта (грека). О том, как устроена была наша церковная иерархия до этого года и как установилась митрополия этого, в этих сводах не было известий (уже полвека, как «крестили Русь», а митрополита всё нет?). Согласно с этим мы не находим никаких имён митрополитов киевских до имени митрополита Феопемпта и в ряде позднейших летописей (Лаврентьевской, Ипатьевской и др.), и в древнейшем списке митрополитов, читаемом в Новгородской 1-й летописи. / … / Но в ряде других летописей мы видим попытку заполнить неизвестное в устройстве церковной иерархии Киевской Руси между крещением Владимира и митрополией времени Ярослава / … / несмотря на решительное указание летописных записей под 1037-1039 гг. на установление митрополии именно в эти годы». (Прилесков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси 10-12 вв.

Цит. по «Крещение Руси в трудах русских и советских историков», с. 156-157.)

Киев – плацдарм оккупационных христианских сил, город, за который они должны были зацепиться мертвой хваткой хищника, прикусившего лишь край огромного вкусного хищника. Почему же так медлили захватчики земли русской? Почему главного религиозного надсмотрщика не присылали в течение полувека?

Ответ напрашивается сам – Киев не был крещен в указанную теперешними христианами дату.