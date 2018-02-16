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Высокие технологии в архитектуре. “Наследие Предков”. АНОНС 2-го Телемоста Россия/США.

12:27. 16 февраля 2018 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:

АНОНС 2-го Телемоста Россия/США “Наследие Предков”. Высокие технологии в архитектуре.

17 февраля 2018 года в 19 часов по Московскому времени при содействии “Народного Славянского радио” состоится второй телемост “Наследие Предков” – Россия / США.
Тема “Высокие технологии в Архитектуре”.

В передаче примут участие Авторы:
Виктор Максименков (Россия),
Евгений Макаров (Россия),
Анна Никифорова (Россия – США),
Ольга и Юрий Шевченко (Россия – США).
Ведущий Алексей Орлов “Народное Славянское радио”.

Цель телемоста-раскрыть тему общего Наследия наших Предков некогда объединённой могучей Державы, которая была на всей Земле и оставила множество свидетельств, как в Природных Храмовых Комплексах, так и в Архитектуре городов.
Надеемся, что наш телемост послужит добрым поводом задуматься о своём прошлом, о Едином Наследии, что позволит нам объединиться и жить в Мире, как это и положено Братским Народам.

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Источник: www.youtube.com

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