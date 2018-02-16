Высокие технологии в архитектуре. “Наследие Предков”. АНОНС 2-го Телемоста Россия/США.

АНОНС 2-го Телемоста Россия/США “Наследие Предков”. Высокие технологии в архитектуре.



17 февраля 2018 года в 19 часов по Московскому времени при содействии “Народного Славянского радио” состоится второй телемост “Наследие Предков” – Россия / США.

Тема “Высокие технологии в Архитектуре”.



В передаче примут участие Авторы:

Виктор Максименков (Россия),

Евгений Макаров (Россия),

Анна Никифорова (Россия – США),

Ольга и Юрий Шевченко (Россия – США).

Ведущий Алексей Орлов “Народное Славянское радио”.



Цель телемоста-раскрыть тему общего Наследия наших Предков некогда объединённой могучей Державы, которая была на всей Земле и оставила множество свидетельств, как в Природных Храмовых Комплексах, так и в Архитектуре городов.

Надеемся, что наш телемост послужит добрым поводом задуматься о своём прошлом, о Едином Наследии, что позволит нам объединиться и жить в Мире, как это и положено Братским Народам.



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Источник: www.youtube.com