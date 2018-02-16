Власть и общество: от иллюзий к реалиям. Игорь Солонько

Концептуал СМИ Что такое реальная власть в жизни общества и зачем это надо знать каждому из нас?

Почему у населения страны такая низкая мера понимания происходящих событий? Почему так важно иметь целостный взгляд на мир? Как политтехнологи формируют наше мировоззрение? Почему даже образованные люди сегодня не видят истинную подоплёку событий? Как мы можем влиять на происходящее?

Как избавиться от навязанных иллюзий и начать действительно самостоятельную жизнь для себя, своей семьи и своей страны в эпоху глобализации? Какие главные условия построения реального гражданского общества? На все эти актуальные и сложные вопросы даются понятные ответы для людей неравнодушных и целеустремленных.

Книга доктора философских наук Игоря Солонько «Власть и общество: от иллюзий к реалиям» ориентирована не только на студентов и преподавателей вузов, но и на самую широкую аудиторию читателей, интересующихся прикладными вопросами социологии и психологии управления. В том числе она рекомендуется для семейного чтения.

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Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович



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