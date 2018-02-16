Сводки от ополчения Новороссии 16 февраля 2018
- 12:30 Помочь вдовам и сиротам погибших на Донбассе может каждый.
- 12:21 ВАЖНО: ВСУ обстреляли Горловку, повреждены жилые дома.
- 03:30 В Донбассе всего за один месяц 2018 года небоевые потери ВСУ составили 22 человека.
- 02:56 Лечебницы ЛНР получили 27 тысяч систем для переливания крови — Народная милиция.
Помочь вдовам и сиротам погибших на Донбассе может каждый
Источник: fondvo.ru
Еще одна семья, чей кормилец погиб в гражданской войне на Донбассе, получила помощь от Благотворительного Фонда «Великое Отечество».
Мы благодарны всем, кто пожертвовал средства на это благородное дело.
С вашей помощью мы помогли уже семьям из Алтайского края, Казани, Саранска.
Каждая из этих семей получила по 100 тысяч рублей на свои нужды.
Собранные вами средства очень помогли этим людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Несмотря на отсутствие в настоящее время активных боевых действий на Донбассе, добровольцы погибают там до сих пор.
А значит, их семьям нужна помощь. Именно для этого и была создана Программа помощи вдовам и сиротам добровольцев, погибших на Донбассе.
Помощь была нужна семье Сергея П., который погиб 14 июня 2017 года от огнестрельного ранения под населенным пунктом Новая Таврия Новоазовского района ДНР.
Сам Сергей, его супруга Елена и трое сыновей жили в городе Киров. Являясь ветераном боевых действия, Сергей своих сыновей воспитывал как настоящих мужчин- патриотов. Уже с 5-го класса старшие сыновья обучаются в кадетских классах и намерены свою жизнь связать с военной специальностью.
О своем решении идти защищать Донбасс, Сергей никому не сообщил, уйдя вечером из дома, будто бы на работу. И не вернулся…
Дети Сергея очень гордятся своим отцом. Для них он является героем и защитником.
На днях, представители Благотворительного Фонда «Великое Отечество» посетили эту семью. После гибели супруга, Елена П. одна воспитывает трех сыновей. Помощь, переданная семье Благотворительным Фондом «Великое Отечество» очень своевременна и важна.
Елена выражает огромную благодарность всем тем людям, которые делают пожертвования. «Спасибо вам за вашу работу. Благодаря вам и вашей деятельности, мы чувствуем поддержку и участие небезразличных людей!»
Сделайте пожертвование, чтобы Благотворительный Фонд «Великое Отечество» оказал помощь семьям других добровольцев, погибших в боях на Донбассе!
Сделать доброе дело очень просто.
Три способа внести пожертвование.
1. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».
2. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.
3. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:
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К оглавлению | Источник: nstarikov.ru
ВАЖНО: ВСУ обстреляли Горловку, повреждены жилые дома
Сегодня утром украинские вооруженные силы около половины десятого утра обстреляли Никитовский район Горловки, а также район шахты 6/7. Огонь украинские оккупанты вели из ЗУ-23 калибром 22мм. Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.
Повреждения в результате обстрела получили дома посёлка «19–20» по улице Отечественной 54/2, там зафиксировано прямое попадание в стену сарая, крышу дома. По улице Отечественной, 50/1 – прямое попадание в стену сарая, а также по улицей Отечественной, 48 – снаряд упал всего в полуметре от забора. По адресу улица Дивногорская, дом 49 обстрелом повреждено остекление дома.
Огонь велся с направления поселка Дзержинское.
Всего за минувшие сутки ВС Украины 9 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие.
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В Донбассе всего за один месяц 2018 года небоевые потери ВСУ составили 22 человека
В Донбассе в январе 2018 года небоевые потери в ВСУ составили 22 человека.
Об этом сообщают украинские СМИ. В сообщении говорится, что в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 50% совершили самоубийства.
Известно, что небрежное обращение с огнестрельным оружием стоило жизни троим военнослужащим, еще 1 погиб в ДТП и 7 бойцов обозначены как погибшие от несчастного случая.
Под эту категорию могут попадать, к примеру, смерти из-за алкоголя. В министерстве обороны Украины обеспокоены ростом количества суицидов в ВСУ.
Также известно, что еще 6 попыток самоубийства военнослужащих в январе предупредили. Покончили с жизнью 3 офицера и 8 контрактников. 6 человек совершили суицид, находясь на службе. Сообщается. что алкоголь также мог подвести бойцов к решению покончить с жизнью.
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Лечебницы ЛНР получили 27 тысяч систем для переливания крови — Народная милиция
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