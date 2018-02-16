Сводки от ополчения Новороссии 16 февраля 2018

Источник: fondvo.ru

Еще одна семья, чей кормилец погиб в гражданской войне на Донбассе, получила помощь от Благотворительного Фонда «Великое Отечество».

Мы благодарны всем, кто пожертвовал средства на это благородное дело.

С вашей помощью мы помогли уже семьям из Алтайского края, Казани, Саранска.

Каждая из этих семей получила по 100 тысяч рублей на свои нужды.

Собранные вами средства очень помогли этим людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Несмотря на отсутствие в настоящее время активных боевых действий на Донбассе, добровольцы погибают там до сих пор.

А значит, их семьям нужна помощь. Именно для этого и была создана Программа помощи вдовам и сиротам добровольцев, погибших на Донбассе.

Помощь была нужна семье Сергея П., который погиб 14 июня 2017 года от огнестрельного ранения под населенным пунктом Новая Таврия Новоазовского района ДНР.

Сам Сергей, его супруга Елена и трое сыновей жили в городе Киров. Являясь ветераном боевых действия, Сергей своих сыновей воспитывал как настоящих мужчин- патриотов. Уже с 5-го класса старшие сыновья обучаются в кадетских классах и намерены свою жизнь связать с военной специальностью.

О своем решении идти защищать Донбасс, Сергей никому не сообщил, уйдя вечером из дома, будто бы на работу. И не вернулся…

Дети Сергея очень гордятся своим отцом. Для них он является героем и защитником.