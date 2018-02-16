Стоит ли Facebook дороже Газпрома?

Конечно, если в деньгах оценивать материальную стоимость, то ответ на вопрос заголовка очевиден.Однако у Фейсбука есть иная стоимость, которая базируется на возможности этой сети: способствовать зомбированию людей, управления народами, создания условий для смены власти в разных странах и тому подобным актам управления.Т.е. некая объективная стоимость такой социальной сети существует. Другое дело, как её измерить и перевести в доллары.

Источник: ss69100.livejournal.com