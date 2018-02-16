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Стоит ли Facebook дороже Газпрома?

12:30. 16 февраля 2018 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:
Конечно, если в деньгах оценивать материальную стоимость, то ответ на вопрос заголовка очевиден.

Однако у Фейсбука есть иная стоимость, которая базируется на возможности этой сети: способствовать зомбированию людей, управления народами, создания условий для смены власти в разных странах и тому подобным актам управления.

Т.е. некая объективная стоимость такой социальной сети существует. Другое дело, как её измерить и перевести в доллары.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, здравый смысл, капитализм, Россия, сеть, финансовый
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Один комментарий»

  • 625 -105
    VaSya 16 февраля 2018 в 13:02 Ссылка Пометить
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    Из всего вышеперечисленного пользуюсь только гуглом, причём мне всё равно сколько там у него стоят акции.
    И не знаю кого там может зомбировать фейсбук и зачем он вообще нужен, только память на андроиде занимает и без рута его не удалить.

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