Список Мюллера
21:34. 16 февраля 2018 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал: brahman
США обнародовили список граждан РФ причастных, по мнению к американцев, к вмешательству в американские выборы (так сказать, список причастных к победе Трампа, ха-ха). Документ выпущен комиссией Роберта Мюллера, который руководит расследованием о связях Трампа с Кремлем.
Главный обвиняемый – Пригожин и его контора "Агенство интернет исследований", которую связывают с секретными операциями российских спецслужб и их подрывной деятельности против США. В документе указывается несколько человек связанных с "хакерскими атаками" на американские серверы, а также мероприятия по созданию информационного фона благоприятного одному из кандидатов. Документ скорее всего приведет к дополнительным санкциям против попавших в него лиц и будет использован Госдепом США, а также американскими министерствами (торговли и финансов) для дополнительного дипломатического, информационного и экономического давления на РФ.
Во внутренней политике США данный список конечно будет использован демократами против Трампа, как еще одно "доказательство" того, что Россия помогла Трампу победить, а значит легитимность победы Трампа в 2016-м году можно будет продолжать ставить под сомнение, ссылаясь на выводы комиссии Мюллера.
Весь документ на английском вот здесь https://www.justice.gov/file/1035477/download
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Список Мюллера – похоже на правду. Израиль и россиянские евреи были против Трампа. Так называемая “5-я колонна РФ”, открыто выступала в СМИ против кандидатуры Трампа. Очевидно, инструкция для них была прислана из США.