Главная » Невероятное в мире, Политика

Список Мюллера

21:34. 16 февраля 2018 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:


США обнародовили список граждан РФ причастных, по мнению к американцев, к вмешательству в американские выборы (так сказать, список причастных к победе Трампа, ха-ха). Документ выпущен комиссией Роберта Мюллера, который руководит расследованием о связях Трампа с Кремлем.
Главный обвиняемый – Пригожин и его контора "Агенство интернет исследований", которую связывают с секретными операциями российских спецслужб и их подрывной деятельности против США. В документе указывается несколько человек связанных с "хакерскими атаками" на американские серверы, а также мероприятия по созданию информационного фона благоприятного одному из кандидатов. Документ скорее всего приведет к дополнительным санкциям против попавших в него лиц и будет использован Госдепом США, а также американскими министерствами (торговли и финансов) для дополнительного дипломатического, информационного и экономического давления на РФ.



Во внутренней политике США данный список конечно будет использован демократами против Трампа, как еще одно "доказательство" того, что Россия помогла Трампу победить, а значит легитимность победы Трампа в 2016-м году можно будет продолжать ставить под сомнение, ссылаясь на выводы комиссии Мюллера.

Весь документ на английском вот здесь https://www.justice.gov/file/1035477/download

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: документы, пригожин, Россия, санкции, США, Трамп, хакеры
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины — сегодня 16 февраля 2015
... утром обнародует новый список санкций по Украине Список индивидуальных санкций против... образования на востоке Украины. Список поступил на утверждение глав МИД...основательниц “Постоянной конференции аудитории” Марен Мюллер, освещение событий на юго-востоке...
Как банкиры Англии и США создавали Третий рейх
... показаниями могильщика, который хоронил Мюллера. Средства массовой информации, направляемые... барахла и американской демократии» СПИСОК основных АМЕРИКАНСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ, тайных...прежде всего военного. Вот список известных вооружённых интервенций и других...
Гестапо. Террор без границ
...Гейдриху, стал Генрих Мюллер. Его назначил сам Гитлер. Мюллер, который в ...сетью информаторов. При Мюллере набор в гестапо расширился. Список агентов насчитывал десятки...власти триумвирата: Гиммлера, Гейдриха и Мюллера.Полиция и гестапоПолиция в Веймарской...
На каком языке говорили на юге Балтики до славян
...», В.Н. Топоров значительно расширил список балто-славянской топонимики южной Балтики... этого ими был представлен небольшой список «дославянских германских гидронимов», составленный на... «Кильской» (под сильным влиянием М. Мюллера-Вилле). В самых общих чертах...
История переписывания истории Руси-России
... как известно: историю пишут победители. СПИСОК АКАДЕМИКОВ-ИСТОРИКОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК... Peter), 1725, 2) Миллер или Мюллер Федор Иванович или Герард Фридрих... не быть голословными, приведем полный список всех действительных членов Российской Академии...
Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?
... Совете Федерации уже подготовили предварительный список причастных к отстранению России от... спецпрокурор США Роберт Мюллер. По данным источников, в список попали как минимум.... Ранее депутаты Госдумы предложили создать «список Ярошенко» и включить в него...

Один комментарий»

  • 3645 552
    nikolay 16 февраля 2018 в 23:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Список Мюллера – похоже на правду. Израиль и россиянские евреи были против Трампа. Так называемая “5-я колонна РФ”, открыто выступала в СМИ против кандидатуры Трампа. Очевидно, инструкция для них была прислана из США.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>