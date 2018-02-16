Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 февраля 2018
- 14:58 В Сирии мы можем получить новую Югославию – Илдус Ярулин.
- 12:30 Неудачный рейд: кого и за что разбомбили США, и что будет с Сирией?.
- 11:32 США и Турция делили территориальные зоны Сирии – Саркис Цатурян о встрече Эрдогана и Тиллерсона.
- 10:42 В Центре примирения враждующий сторон рассказали о ситуации в Сирии.
- 09:46 Коротко по Сирии 16.02.2018.
- 03:45 «Тигры» и другие сирийские штурмовые отряды прибывают под Дамаск для мощного наступления.
- 01:44 Сирийские войска войдут в Африн.
- Вчера 23:15 СРОЧНО: Курды и Дамаск договорились о вводе Армии Сирии в Африн, чтобы становить наступление Турции (КАРТА).
- Вчера 22:11 Турция направила конвой с военной техникой в провинцию Идлиб.
В Сирии мы можем получить новую Югославию – Илдус Ярулин
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Неудачный рейд: кого и за что разбомбили США, и что будет с Сирией?
Нефтяные поля Сирии. Иллюстрация: neftegaz.ru
Страсти, разыгравшиеся на фейсбучных полях сражений в связи с разгромом американо-курдами отряда правительственных войск в районе нефтеперерабатывающего завода аль-Исба (левый берег Евфрата в Сирии, между городами Хшам и ат-Табия), вызывают искреннее отвращение.«Диванные эксперты» уверено играют на повышение, доведя количество погибших там российских граждан с «нескольких» («several», так в сообщении CNN) до нескольких сотен (более шестисот на момент написания этих строк). Уровень аргументации — видеоряд из компьютерной игры, фотомонтаж из марсианского пейзажа и разбитой украинской колонны под Зеленопольем, анонимный аудиоряд и т. д. — тоже доверия не вызывает, хотя нынешним бойцам информационного фронта к такому не привыкать. А ведь даже номинальные знания об исходном рубеже, рубеже развертывания, рубеже атаки и рубеже спешивания тоже не позволяют с доверием относиться к рассказам об атакующей колонне, открыто (!) стоящей (!!) в трехстах (!!!) метрах от линии обороны вероятного противника.
Зато все это вызывает устойчивое ощущение агитации в канун российских президентских выборов.
Если без эмоций
Поэтому давайте, почтив погибших, исходить из «базового факта». Изинформации обнародованной CNN: «The US responded with airstrikes that killed about 100 of the attackers, according to the coalition, with the rest retreating» (США ответили авиаударами, которые убили около сотни атакующих, по информации коалиции, остальные отступили).
Это факт, и этого факта вполне достаточно, чтобы зауважать американское упрямство в достижении поставленной цели. С самого начала своего непосредственного участия в сирийском конфликте Россия прямо и упрямо заявляет о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии. Янки открыто не возражают. Но еще в апреле 2016 года они достаточно прямо предложили русским разделить Сирию некой «абсолютной линией», а дальше — «Вы не заходите туда, мы не заходим сюда, а все, что посередине, — это честная игра» (Джон Керри, на встрече с редколлегией The New York Times, 22 апреля 2016 года).
Американцы своего добились… Прошло без малого два года, и такая линия сформировалась — по Евфрату. И США, поставившие на курдов, не ошиблись. «Сирийские демократические силы» (а это в первую очередь курдские отряды народной самообороны) взяли под контроль практически весь левый берег Евфрата, за исключением двух районов, все еще находящихся под властью ИГИЛ.
На правом берегу ситуация сложнее. Там большую часть территории контролирует Башар Асад, но на севере засели курды (в Африне и Манбидже), турки (на севере провинции Халеб), аль-Каида (в Идлибе), южнее — «умеренная оппозиция» (в Ат-Танфе, Сувейде и Восточной Гуте). И даже, казалось бы, разбитый ИГИЛ воспрянул духом и контролирует два района, в Идлибе и в Сирийской пустыне.
Но все равно, фронт установился. И «бойней под аль-Исба» американцы и их прокси-курды откровенно показали, что для Башара и его союзников «на левом берегу земли нет». Поэтому рекомендую в ближайшее время присматриваться к региону Камышлы, ведь аэропорт в этом курдском городе до сих пор контролируется правительственной армией Асада.
Вернуть левый берег Евфрата военным путем русско-сирийцы не смогут. Во-первых, у них пока достаточно работы в Идлибе и Гуте. А то, что «во-вторых», американо-курды показали это достаточно зримо. В их руках находится Ракка и окрестности. А в окрестностях — плотина Табка, «запирающая» водохранилище аль-Асад с его двенадцатью кубоКИЛОМЕТРАМИ воды. 6 января этого года шлюзы плотины были открыты, и поток воды шутя уничтожил наплавной автомобильный мост, установленный русскими под Дейр-эз-Зором в сентябре 2017 года. А форсировать Евфрат под прицелом американских Air Force — это самоубийство для любой армии.
Так что «инцидент аль-Исба» уже можно рассматривать как обычную пограничную стычку. И таких будет еще много, потому что на кону стоит нефть. Ниже Дэйр-эз-Зора расположен крупнейший нефтяной кластер Сирии — «Меядин — Абу-Кемаль). Это 18 месторождений, включая крупнейшие в стране месторождения Эль-Омар и Ат-Тенек. Одиннадцать из них находятся на восточном берегу Евфрата, и именно поэтому правительственные войска стремились там закрепиться при штурме Дейр-эз-Зора: чтобы быть претендентами на самый большой сирийский «нефтяной пирог»
Все местные информационные агентства называют отряд, разгромленный под аль-Исбой, не «сирийской армией», а всего лишь «проправительственными войсками». Состоял отряд из тех, кого уже традиционно называют «частниками» — наемников (в т.ч. россиян из частной военной компании «Вагнера»), «хантеров» (добровольцы из группы «Охотники за ИГИЛ») и «племенных» (бойцы племенных ополчений). Это был рейд с целью захвата нефтеперерабатывающего завода, и сейчас в тех краях такие события не редкость. Я спросил у своего знакомого, который много времени проводит в Сирии: «Занимаются ли „вагнеровцы“ отжимом нефтезаводов?». В ответ: «Отжим нефтянки? Вагнеровцы — да, официалы (так называют кадровых российских солдат — А.Г.) нет, у них бюджетное финансирование. Частники работают в автономном режиме и у них с официалами даже натянутые отношения».
Тогда многое становится понятным. Если завод пытались отжать не кадровые подразделения, а ауксилларии (вспомогательные войска), то жесткий и жестокий разгром рейда — это и пограничная стычка, и недвусмысленный сигнал со стороны американо-курдов о том, что для Асада за Евфратом нет не только земли, но и, тем более, нефти.
Упущенный шанс
Сирийский ответ на такой сигнал можно было наблюдать уже на следующий день. Как известно, с 20 января Турция проводит военную операцию с целью изгнания курдов из кантона-анклава Африн, что на северо-западе Сирии. Операция производится при абсолютном доминировании турецкой авиации, поскольку у курдов нет даже толковых переносных зенитных ракетных комплексов. Авианалеты уже к началу февраля заставили курдских лидеров говорить о геноциде в Африне. Но 4 февраля авиаудары практически прекратились. Очевидно под влиянием России, которая хотя и «поставила» на Анкару — злейшего врага курдов, но всегда пыталась сохранить на них свое какое-то влияние. Кстати — до недавних пор небезуспешно.
Однако уже 9 февраля турецкие бомбардировки Африна возобновились с новой силой. Желающий может увидеть в этом совпадение, думающий — «удар возмездия». Кроме того, из арабских, сирийских и курдских источников практически исчезли еще недавно частые сообщения о продвижении курдских отрядов из Рожавы и Манбиджа в помощь соплеменникам в Африне. Это можно было сделать только через территорию, контролируемую войсками Асада. И если сирийцы перекроют этот транзит, то курды Африна окажутся вообще без поддержки: «Выгребут по полной!» — как сказал мне собеседник-курд.
А жаль… Совсем недавно казалось, что Сирия имеет шанс сохраниться пусть и в федеративном формате, но в нынешних пределах. Асад еще в конце прошлого года озвучил готовность сирийского правительства к изменениям, вплоть до поправок в Конституцию и новых парламентских выборов. Большинство партий Сирийского Курдистана тоже поддерживали федерализацию. А турецкая атака на Африн могла даже объединить сирийцев и курдов, чья общая историческая память сохранила воспоминания о пятивековом и не очень радостном османском владычестве.
Но не сложилось… Сейчас куда логичнее предположить не только добивание курдов в Африне и сирийцев в аэропорту Камышлы, но и начало активных курдо-сирийских боев вдоль Евфрата. Ведь под Раккой курды контролируют кусок западного (правого) берега, в раздражающей близости от сирийского нефтяного кластера Ресафа.
Под Дэйр-эз-Зором, наоборот, башаровцы занимают кусок левого берега, вблизи одиннадцати месторождений кластера «Меядин — Абу-Кемаль», которые курды считают своими. Поэтому не удивительно, что уже 10 февраля агентство Liveuamap сообщило, что «Демократические силы Сирии» изгнали проправительственные войска из Ат-Табии. То есть, курды пытаются зачистить плацдарм сирийских войск на левом берегу Евфрата.
Сейчас башаровская армия и «проправительственные войска» лихорадочно передвигают войска в район инцидента. То же самое делают курды на левом берегу Евфрата. Настроение там очень мрачное. По поводу событий под заводом аль-Исба в арабоязычном сегменте интернета регулярно встречается фраза نعم وهناك شهداء كثيرون (Да, много мучеников). А это Восток, господа! Здесь на мучеников не молятся, здесь за них мстят.
Так что хотелось бы оказаться плохим оракулом, но на сегодняшний день наиболее вероятными становятся два прогноза:
1. Прощай, возможность «единой Сирии».
2. Здравствуй, первая курдо-сирийская война!
Господи, как же хочется ошибиться.
Андрей Ганжа, специально для EADaily
https://eadaily.com/ru/news/2018/02/15/neudachnyy-reyd-kogo-i-za-chto-razbombili-ssha-i-chto-budet-s-siriey
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США и Турция делили территориальные зоны Сирии – Саркис Цатурян о встрече Эрдогана и Тиллерсона
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В Центре примирения враждующий сторон рассказали о ситуации в Сирии
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Коротко по Сирии 16.02.2018
По данным сирийского источника, на подконтрольных курдским вооруженным формированиям территориях Соединенными Штатами было оборудовано 26 опорных пунктов для подготовки бывших боевиков «Исламского государства». Примечательно, что командирами там являются курды, а боевики — исключительно арабского происхождения.
Сирийской разведкой также был выявлен отряд из 150 боевиков в районе населенного пункта Сальхия. По оперативной информации, им руководит полевой командир Ахмад Хамель альх-Бейл. Все боевики прошли дополнительную подготовку и уверены в поддержке своих действий со стороны США.
По информации, предоставленной военным источником, из районов Абу-Кемаля и Меядина Соединенные Штаты вывели и перебросили на свои военные базы в Хасаке — Тель-Бейдар и Аш-Шаддади — несколько десятков боевиков, где те также проходят подготовку. Теперь в одной только Аш-Шаддади военные инструкторы США тренируют более тысячи бывших террористов ИГ.
https://riafan.ru/1026297-siriya-fan-publikuet-eksklyuzivnuyu-kartu-opornykh-punktov-ssha-gde-gotovyat-boevikov-ig – цинк
Стоит также отметить, что в этот район продолжается и передисклоация частей САА, которые усиливают сирийскую группиовку в провинции Дейр-эз-Зор. Очевидно, что борьба за северо-восточную Сирию будет продолжаться, так как для США это по сути единственный рабочий вариант затянуть окончание сирйиской войны еще хотя бы на год и продолжить деятельно вставлять палки в колеса России и Ирану.
И коротко по некоторым моментам.
1. Судя по истеричным заявлениям из Вашингтона и Парижа о том, что если Асад применит хим.оружие (а как мы знаем из заявления главы Пентагона, нет каких-либо доказательств, что Асад его вообще применял), по Сирии будут нанесены удары. Очевидно, что идет подготовка информационного и дипломатического поля для очередной провокации со стороны боевиков, в которой как обычно обвинят Асада. То, что у Асада нет химического оружия и что нет ни одной разумной причины его применять, разумеется иностранных интервентов не волнует, ведь решается задача задержаться в Сирии подольше, как руками боевиков, так и путем таких топорных провокаций. Причем я бы не исключал некоторого видоизменения темы в духе "Асад бомбит химическим оружием SDF".
2. Состоялась ожидаемая встреча Тиллерсона с Эрдоганом. Турки высказали США свое недовольство происходящим в Северной Сирии и изложили свои ожидания от американской политики, связанные с изъятием поставленного США вооружения у курдов, прекращения любых поставок вооружений курдам, отказа от обучения и тренировки "курдских формирований" и пожелали США активизировать совместную с Турцией борьбу против РПК и прекратить попытки создавать "курдское государство" на границах Турции. При выполнении этих требований, Турция готова и далее быть главным союзником США по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Что будет, если США не выполнят требования Эрдогана, стороны пока не конкретизируют. Попытки США лавировать, дабы усидеть на двух стульях, вызывают у Анакары плохо скрываемое раздражение. В американской прессе высказываются опасения, что текущий курс администрации Белого Дома ведет США к военному конфликту с союзником по НАТО и предлагают варианты уступок по курдскому вопросу в обмен на некоторые уступки со стороны Турции, как то – отказ от закупки С-400 у России, а также прекрашения военной координации Турции с Россией и Ираном. Как указывает Defence One – неконтролируемые взаимодействия Эрдогана и Путина на Ближнем Востоке несут долгосрочную стратегическую угрозу интересам США. И текущая политика администрации Трампа лишь подталкивает Турцию к России и Ирану, разменивая долгосрочные фундаментальные приоритеты американской политики на краткосрочные манипуляции с курдскими боевиками.
Также вчера в Брюсселе прошли переговоры главы Пентагона и министра обороны Турции. Мэтис предложил туркам рассматривать проблему РПК и проблему PYD/YPG по отдельности. Турки в ответ указали, что считают и тех и других террористами, а США вместо поддержки терроризма должны сотрудничать с Турцией в деле борьбы с курдским терроризмом.
Кроме того, турки потребовали, чтобы американцы удалили всех боевиков РПК и YPG из рядов SDF. Турки продолжают гнуть свою линию направленную на то, чтобы ставить США перед жестким выбором – или Турция или курды.
3. Касательно переговоров о вводе сирийских войск в Африн, то переговоры проходили в Таль-Рифате при посредничестве российских военных и дипломатических представителей. Затягивание вопроса связано с отказом курдов передавать свое вооружение сирийским военным. В случае отказа YPG в Африне подчиниться Дамаску и передать под контроль САА и мухабарата имеющиеся вооружения, они вольны защищаться от Эрдогана самостоятельно и Асад готов подождать еще, пока YPG и протурецкие боевики убивают друг друга в афринских горах. Институт Брукингса по этому поводу замечает, что крайне негибкая позиция YPG не затруднила, а наоборот, облегчила для Эрдогана конструирование ситуации, при котором нападение на Африн стало возможным и курды не получили сколь-нибудь существенной международной поддержки.
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«Тигры» и другие сирийские штурмовые отряды прибывают под Дамаск для мощного наступления
Элитные подразделения Сирийской Арабской Армии перебрасываются в восточные районы Дамаска.
Новые силы САА передислоцируются в Восточную Гуту в связи с надвигающейся наступательной операцией против террористических группировок, действующих в этом регионе.
Военные источники заявляют, что главные штурмовые отряды и подразделения огневой поддержки лучших сирийских армейских формирований начали прибывать в район Восточной Гуты. Эти подразделения только что завершили крупные боевые операции против террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» и ИГИЛ* в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.
В начале этой недели элитному подразделению «Тигры» САА был отдан приказ передислоцироваться в район пригорода Дамаска после успешной кампании в провинции Идлиб.
Подразделение «Тигров» на фронте Восточной Гуты будет действовать в окрестностях сирийской столицы впервые за все время войны.
Точные цели этой переброски войск не раскрываются, но, судя по всему, оно будет помогать правительственным войскам в продолжающейся битве за пригород Харасты.
На данный момент террористические группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) и «Харакят Ахрар-Аш-Шам» атакуют окрестности стратегической базы военно-транспортного управления в районе Хараста.
Имеющие богатый опыт отряды штурмовой дивизии Tiger Force также хорошо оснащены лучшей в Сирийской Армии военной техникой, которая будет необходима в борьбе против хорошо вооруженных группировок боевиков.
Этой ночью банды обстреляли Дамаск из оккупированных ими пригородов, в ответ армейцы открыли огонь на подавление огневых точек врага.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирийские войска войдут в Африн
Похоже "заслуженный Кракен Ближнего Востока" сделал свое дело, убив порядка 1300 – 1500 курдов.
Сирийские официальные лица заявляют, что договоренность с афринскими курдами достигнута и сирийские войска войдут в Африн. Значит некий компромисс все же был найден.
Сирийское правительство и курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) договорились о введении Дамаском войск на территорию Африна для «отражения нападения Турции». Об этом со ссылкой на собственные источники в Сирии сообщает телеканал Al-Mayadeen.
Такая договоренность между сторонами, как уточняют его собеседники, была достигнута после соответствующих переговоров. При этом о том, что «не за горами» ввод сирийских войск в Африн ранее также заявлял замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, напоминают источники Al-Mayadeen в республике. Не против этого выступают и в «Отрядах народной самообороны», подчеркивает телеканал, замечая, что курдские формирования воспринимают такое решение как «защиту региона» от турецких военных.
https://www.rbc.ru/politics/16/02/2018/5a85f7929a7947b6cb6cad05 – цинк
PS. Разумеется, необходимо еще дождаться как условий озвученной договоренности (очевидно, что курдам пришлось пойти на уступки, а вот пошел ли Дамаск на встречу курдам – это пока вопрос), так и ее практической реализации дальше информационных деклараций.
Причины оживления переговоров и анонс скорой реализации достигнутых договоренностей очевидно прямо коррелирует с неблагоприятными для курдов тенденциями на линии фронта.
В МИД Сирии Африн назвали неотъемлемой частью Сирийской Арабской Республики, которую Асад будет защищать.
Впрочем, стоит подождать фактического ввода сирийских войск, а то курды уже один раз в январе сорвались с крючка, что собственно и привело к масштабному кровопусканию в афринских горах.
Если бы курдские вожди не ломались и сразу согласились на условия Дамаска, то все эти люди были бы сейчас живы.
Такова цена ослиного упрямства.
Причем если технические моменты соглашения связанные со статусом структур PYD/YPG затянутся. то картинка с угасшими жизнями существенно увеличится в размерах. Или придется вторую заполнять.
В общем, мяч на стороне курдов – спасительная рука им протянута.
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СРОЧНО: Курды и Дамаск договорились о вводе Армии Сирии в Африн, чтобы становить наступление Турции (КАРТА)
Правительство САР и Отряды Народной Самообороны YPG практически договорились о вводе Вооруженных сил Сирии в курдский регион Африн в провинци Алеппо для защиты от турецкого вторжения.
Об этом «Русской Весне» сообщил источник из администрации Африна. Он сообщил, что переговоры велись давно, а сейчас они близки к завершению, так как стороны наконец нашли компромиссные варианты сотрудничества.
Главной проблемой остается наличие большого количества вооружения, которое находится в руках курдских бойцов, сирийцы предлагают им сложить оружие.
Ливанский спутниковый телеканал Al-Mayadeen также сообщает информацию о достижении договоренности со ссылкой на собственные источники:
«Сирийское руководство и курдские силы самообороны достигли договоренности о вводе Вооружённых сил САР в кантон Африн».
По данным источника «Аль-Маядина», это решение было принято в первую очередь для отражения атак армии Турции и подконтрольных ей бандформирований на кантон Африн.
Нынешняя карта ситуации в Африне показывает, что турецкое наступление, официально именуемое операцией «Оливковая ветвь», продолжает свой медленный, но устойчивый прогресс против позиций Курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил» (SDF) в этом районе.
В среду поддерживаемые Турцией банды из «Свободной сирийской армии» сосредоточили свои атаки на оси района Раджо, где им удалось захватить город Кудах Кувих. Вскоре после этого, к северу от города, боевики из «Файлак Аш-Шам» сумели взять штурмом цепь холмов Балилко (Balilko).
Турецкие войска пытаются отрезать стратегический город Раджо от других районов, в ожидании последующего наступления, чтобы захватить его, в то время как джихадисты из «Джейш Аль-Шаркия», входящие в ССА, отбили контратаку YPG вокруг города Аршли.
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Турция направила конвой с военной техникой в провинцию Идлиб
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Промежуточный финиш ЧВК Вагнера https://www.youtube.com/watch?v=VvFDSAWnUJY Психология драки. ДО драки и потери лица можно даже в потенциальном враге найти друга или создать видимость нейтралитета.. ПОСЛЕ поражения к сожалению такой вариант уже невозможен. “Спасибо” Путину.