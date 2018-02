Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 февраля 2018

Нефтяные поля Сирии. Иллюстрация: neftegaz.ru

Страсти, разыгравшиеся на фейсбучных полях сражений в связи с разгромом американо-курдами отряда правительственных войск в районе нефтеперерабатывающего завода аль-Исба (левый берег Евфрата в Сирии, между городами Хшам и ат-Табия), вызывают искреннее отвращение.«Диванные эксперты» уверено играют на повышение, доведя количество погибших там российских граждан с «нескольких» («several», так в сообщении CNN) до нескольких сотен (более шестисот на момент написания этих строк). Уровень аргументации — видеоряд из компьютерной игры, фотомонтаж из марсианского пейзажа и разбитой украинской колонны под Зеленопольем, анонимный аудиоряд и т. д. — тоже доверия не вызывает, хотя нынешним бойцам информационного фронта к такому не привыкать. А ведь даже номинальные знания об исходном рубеже, рубеже развертывания, рубеже атаки и рубеже спешивания тоже не позволяют с доверием относиться к рассказам об атакующей колонне, открыто (!) стоящей (!!) в трехстах (!!!) метрах от линии обороны вероятного противника.

Зато все это вызывает устойчивое ощущение агитации в канун российских президентских выборов.

Если без эмоций

Поэтому давайте, почтив погибших, исходить из «базового факта». Изинформации обнародованной CNN: «The US responded with airstrikes that killed about 100 of the attackers, according to the coalition, with the rest retreating» (США ответили авиаударами, которые убили около сотни атакующих, по информации коалиции, остальные отступили).

Это факт, и этого факта вполне достаточно, чтобы зауважать американское упрямство в достижении поставленной цели. С самого начала своего непосредственного участия в сирийском конфликте Россия прямо и упрямо заявляет о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии. Янки открыто не возражают. Но еще в апреле 2016 года они достаточно прямо предложили русским разделить Сирию некой «абсолютной линией», а дальше — «Вы не заходите туда, мы не заходим сюда, а все, что посередине, — это честная игра» (Джон Керри, на встрече с редколлегией The New York Times, 22 апреля 2016 года).

Американцы своего добились… Прошло без малого два года, и такая линия сформировалась — по Евфрату. И США, поставившие на курдов, не ошиблись. «Сирийские демократические силы» (а это в первую очередь курдские отряды народной самообороны) взяли под контроль практически весь левый берег Евфрата, за исключением двух районов, все еще находящихся под властью ИГИЛ.

На правом берегу ситуация сложнее. Там большую часть территории контролирует Башар Асад, но на севере засели курды (в Африне и Манбидже), турки (на севере провинции Халеб), аль-Каида (в Идлибе), южнее — «умеренная оппозиция» (в Ат-Танфе, Сувейде и Восточной Гуте). И даже, казалось бы, разбитый ИГИЛ воспрянул духом и контролирует два района, в Идлибе и в Сирийской пустыне.

Но все равно, фронт установился. И «бойней под аль-Исба» американцы и их прокси-курды откровенно показали, что для Башара и его союзников «на левом берегу земли нет». Поэтому рекомендую в ближайшее время присматриваться к региону Камышлы, ведь аэропорт в этом курдском городе до сих пор контролируется правительственной армией Асада.

Вернуть левый берег Евфрата военным путем русско-сирийцы не смогут. Во-первых, у них пока достаточно работы в Идлибе и Гуте. А то, что «во-вторых», американо-курды показали это достаточно зримо. В их руках находится Ракка и окрестности. А в окрестностях — плотина Табка, «запирающая» водохранилище аль-Асад с его двенадцатью кубоКИЛОМЕТРАМИ воды. 6 января этого года шлюзы плотины были открыты, и поток воды шутя уничтожил наплавной автомобильный мост, установленный русскими под Дейр-эз-Зором в сентябре 2017 года. А форсировать Евфрат под прицелом американских Air Force — это самоубийство для любой армии.

Так что «инцидент аль-Исба» уже можно рассматривать как обычную пограничную стычку. И таких будет еще много, потому что на кону стоит нефть. Ниже Дэйр-эз-Зора расположен крупнейший нефтяной кластер Сирии — «Меядин — Абу-Кемаль). Это 18 месторождений, включая крупнейшие в стране месторождения Эль-Омар и Ат-Тенек. Одиннадцать из них находятся на восточном берегу Евфрата, и именно поэтому правительственные войска стремились там закрепиться при штурме Дейр-эз-Зора: чтобы быть претендентами на самый большой сирийский «нефтяной пирог»

Все местные информационные агентства называют отряд, разгромленный под аль-Исбой, не «сирийской армией», а всего лишь «проправительственными войсками». Состоял отряд из тех, кого уже традиционно называют «частниками» — наемников (в т.ч. россиян из частной военной компании «Вагнера»), «хантеров» (добровольцы из группы «Охотники за ИГИЛ») и «племенных» (бойцы племенных ополчений). Это был рейд с целью захвата нефтеперерабатывающего завода, и сейчас в тех краях такие события не редкость. Я спросил у своего знакомого, который много времени проводит в Сирии: «Занимаются ли „вагнеровцы“ отжимом нефтезаводов?». В ответ: «Отжим нефтянки? Вагнеровцы — да, официалы (так называют кадровых российских солдат — А.Г.) нет, у них бюджетное финансирование. Частники работают в автономном режиме и у них с официалами даже натянутые отношения».

Тогда многое становится понятным. Если завод пытались отжать не кадровые подразделения, а ауксилларии (вспомогательные войска), то жесткий и жестокий разгром рейда — это и пограничная стычка, и недвусмысленный сигнал со стороны американо-курдов о том, что для Асада за Евфратом нет не только земли, но и, тем более, нефти.

Упущенный шанс

Сирийский ответ на такой сигнал можно было наблюдать уже на следующий день. Как известно, с 20 января Турция проводит военную операцию с целью изгнания курдов из кантона-анклава Африн, что на северо-западе Сирии. Операция производится при абсолютном доминировании турецкой авиации, поскольку у курдов нет даже толковых переносных зенитных ракетных комплексов. Авианалеты уже к началу февраля заставили курдских лидеров говорить о геноциде в Африне. Но 4 февраля авиаудары практически прекратились. Очевидно под влиянием России, которая хотя и «поставила» на Анкару — злейшего врага курдов, но всегда пыталась сохранить на них свое какое-то влияние. Кстати — до недавних пор небезуспешно.

Однако уже 9 февраля турецкие бомбардировки Африна возобновились с новой силой. Желающий может увидеть в этом совпадение, думающий — «удар возмездия». Кроме того, из арабских, сирийских и курдских источников практически исчезли еще недавно частые сообщения о продвижении курдских отрядов из Рожавы и Манбиджа в помощь соплеменникам в Африне. Это можно было сделать только через территорию, контролируемую войсками Асада. И если сирийцы перекроют этот транзит, то курды Африна окажутся вообще без поддержки: «Выгребут по полной!» — как сказал мне собеседник-курд.

А жаль… Совсем недавно казалось, что Сирия имеет шанс сохраниться пусть и в федеративном формате, но в нынешних пределах. Асад еще в конце прошлого года озвучил готовность сирийского правительства к изменениям, вплоть до поправок в Конституцию и новых парламентских выборов. Большинство партий Сирийского Курдистана тоже поддерживали федерализацию. А турецкая атака на Африн могла даже объединить сирийцев и курдов, чья общая историческая память сохранила воспоминания о пятивековом и не очень радостном османском владычестве.

Но не сложилось… Сейчас куда логичнее предположить не только добивание курдов в Африне и сирийцев в аэропорту Камышлы, но и начало активных курдо-сирийских боев вдоль Евфрата. Ведь под Раккой курды контролируют кусок западного (правого) берега, в раздражающей близости от сирийского нефтяного кластера Ресафа.

Под Дэйр-эз-Зором, наоборот, башаровцы занимают кусок левого берега, вблизи одиннадцати месторождений кластера «Меядин — Абу-Кемаль», которые курды считают своими. Поэтому не удивительно, что уже 10 февраля агентство Liveuamap сообщило, что «Демократические силы Сирии» изгнали проправительственные войска из Ат-Табии. То есть, курды пытаются зачистить плацдарм сирийских войск на левом берегу Евфрата.

Сейчас башаровская армия и «проправительственные войска» лихорадочно передвигают войска в район инцидента. То же самое делают курды на левом берегу Евфрата. Настроение там очень мрачное. По поводу событий под заводом аль-Исба в арабоязычном сегменте интернета регулярно встречается фраза نعم وهناك شهداء كثيرون (Да, много мучеников). А это Восток, господа! Здесь на мучеников не молятся, здесь за них мстят.

Так что хотелось бы оказаться плохим оракулом, но на сегодняшний день наиболее вероятными становятся два прогноза:

1. Прощай, возможность «единой Сирии».

2. Здравствуй, первая курдо-сирийская война!

Господи, как же хочется ошибиться.

Андрей Ганжа, специально для EADaily

Подробнее:https://eadaily.com/ru/news/2018/02/15/neudachnyy-reyd-kogo-i-za-chto-razbombili-ssha-i-chto-budet-s-siriey

Подробнее:https://eadaily.com/ru/news/2018/02/15/neudachnyy-reyd-kogo-i-za-chto-razbombili-ssha-i-chto-budet-s-siriey