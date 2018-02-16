РПЦ против символа России. Александр Пыжиков
Почему у народа и церкви были разные святые?
Какое животное считалось историческим символом России и как к нему относились до XVII века? С помощью чего никонианская церковь укрепляла свои позиции в России? Какое значение канонизация святых имела для царской семьи? Кого канонизировала и рекламировала правящая прослойка? Почему Романовы на дух не переносили медведя?
За что его почитал народ? Почему медведей запретили водить по улицам? Как медведь был связан с человеческой душой и предками? Какое место в житиях святых занимает символ России? Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает, кого и почему считал святыми сам русский народ.==========================================================================
Рекомендуем:
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
==========================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
“Медведи ходят по улице, значит – это символ России и ещё у правящей власти символ медведь”
Из этого Пыжиков сделал вывод, что медведь символ России. Мишка был символом Олимпийских игр-80 в Москве.
Больше он никаким символом не был. Символом Сибири вообще куница была.
loading...
По мнению гениального Николая Вашкевича тотемным животным России должна считаться Рысь. На самом деле я вообще не помню, что-бы нас серьёзно занимал этот вопрос.