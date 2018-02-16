РПЦ против символа России. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Почему у народа и церкви были разные святые?

Какое животное считалось историческим символом России и как к нему относились до XVII века? С помощью чего никонианская церковь укрепляла свои позиции в России? Какое значение канонизация святых имела для царской семьи? Кого канонизировала и рекламировала правящая прослойка? Почему Романовы на дух не переносили медведя?

За что его почитал народ? Почему медведей запретили водить по улицам? Как медведь был связан с человеческой душой и предками? Какое место в житиях святых занимает символ России? Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает, кого и почему считал святыми сам русский народ.

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