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РПЦ против символа России. Александр Пыжиков

19:05. 16 февраля 2018 Просмотров - 319 2 коммент. Опубликовал:

Почему у народа и церкви были разные святые?

Какое животное считалось историческим символом России и как к нему относились до XVII века? С помощью чего никонианская церковь укрепляла свои позиции в России? Какое значение канонизация святых имела для царской семьи? Кого канонизировала и рекламировала правящая прослойка? Почему Романовы на дух не переносили медведя?

За что его почитал народ? Почему медведей запретили водить по улицам? Как медведь был связан с человеческой душой и предками? Какое место в житиях святых занимает символ России? Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает, кого и почему считал святыми сам русский народ.

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Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

  • 641 -105
    VaSya 16 февраля 2018 в 19:43 Ссылка Пометить
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    “Медведи ходят по улице, значит – это символ России и ещё у правящей власти символ медведь”
    Из этого Пыжиков сделал вывод, что медведь символ России. Мишка был символом Олимпийских игр-80 в Москве.
    Больше он никаким символом не был. Символом Сибири вообще куница была.

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  • 487 225
    Калерия 16 февраля 2018 в 20:44 Ссылка Пометить
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    По мнению гениального Николая Вашкевича тотемным животным России должна считаться Рысь. На самом деле я вообще не помню, что-бы нас серьёзно занимал этот вопрос.

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