Отсутствие «наряда» – не есть признак беспорядка. Размышления на тему из летописи «Повесть временных лет».

Есть фраза из летописи «Повесть временных лет» древнерусского летописца, монаха Киево-Печерского монастыря Нестора (XI— начало XII в.) - "Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами".

Согласно Нестору, так в 862 году славянские послы обратились к варягам из племени Русь.

Чтобы понять, что же в действительности предлагалось славянскими послами, разберём значение трёх слов «наряд», «володеть», «варяг».

И начнём со слова «наряд»…

Несмотря на то, что в оригинале «повести» стоит именно слово «наряд», многие вместо этого слова пишут – порядок (либо заключая это слово в скобки, либо заменяя им оригинальное слово), который у большинства современных людей ассоциируется с «гармоничным устройством». Отсутствие «гармоничного устройства» стало быть – беспорядок. Таким образом у большинства людей, прочитавших повесть не в оригинале, складывается впечатление, что на Руси и не было никакого порядка, т.е никем она не управлялась, а был лишь хаос, разброд. Была земля (которая была обильна и велика), а вот никто населением этой земли не управлял. Именно на эту мысль наталкивает нас выдержка, взятая не в оригинале из «Повести временных лет».

Обратимся к словарям:

в толковом словаре Ефремовой

«Наряд» имеет значение как «группа военнослужащих, подразделение, выполняющее воинские обязанности по особому назначению»

То есть под словом «наряд» можно именовать, развивая его значение в контексте «повести», регулярные воинские подразделения, либо наёмное войско, призванное для охраны, ведения караульной службы.

Но на этом еще не всё…

И слово «порядок», которым часто заменяют оригинальное «наряд» тоже можно трактовать как «порядок воинский». В частности, латинское слово ORDER может переводиться как боевой порядок, а слово «орда» (при поиске в яндексе) так и выдаёт: «военно-административная организация у тюркских и монгольских народов».

Несомненно, в мире, в котором большинство вопросов внешней политики решалось путём военного вторжения и завоеваний, выживаемость того или иного этноса и обороноспособности территории проживания его представителей напрямую зависела от наличия или отсутствия достаточно вооруженных и обученных воинских порядков, которые они могли иметь, обеспечивая материальную составляющую их функционирования.

Так в период военной угрозы власть по организации жизни всего общества переходила от «гражданских управленцев» (которые могли быть представлены «советами старейшин») к «военным управленцем», т.н. князьям (коганам, воеводам) при объявлении «военного положения» ими.

Слово «варяг» многими историками тоже трактуется по-разному. Сторонники «норманнской теории» видели в варягах представителей скандинавских племён, намекая тем самым на связь этого понятия с конкретным этносом. Тогда как слово это вполне могло указывать на род деятельности тех, кто именовался «варягом». Так варягами могли называться «наёмные войны», которые занимались как чистым разбоем (в условное мирное время), чаще всего речным пиратством (либо грабежом в рамках чьих-то захватнических войн), так и охраной территорий и имущества, сопровождением купеческих караванов (идущих морскими путями) как на постоянной, так и временной основе. Возможно, именно «скандинавские варяги» и именовались викингами: путешествую на своих ладьях по рекам, они грабили прибрежные небольшие поселения, либо решались на более серьезные «дела» – брали штурмом крепости. В последствии с варягами могли ассоциировать и торговцев (купцов), так как без наёмной охраны в то время никакая торговля не могла быть мыслима.

Так или иначе, понятие «варяг» больше намекает на профессию воинского сословия или касты, а значит может относиться как к народам близким по культуре и мировоззрению русам, так и далёким от них, но, тем не менее, имеющих какие-либо древние связи с ними по другим признакам (например, по гаплогруппе)

Так, основная позиция антинорманистов, которая вытекает из логики вещей того времени, по поводу призыва скандинавов русами «володеть нами» заключается в следующем: невозможно было «пришлым», «чужакам», не адаптировав к жизни в той социокультурной среде, в которой жили русы, доверить обеспечение безопасности поселений и людей, живших в них на уровне управленцев (как минимум по причине предательства в результате перекупа). Здравый смысл нам подсказывает, что не могли наши предки так поступить: доверить свои жизни тем, кто не знал языка русов и имел чуждую веру – то есть не был психически замкнут на культуру славян-русов. Значит, люди, которые были «призваны», либо происходили из русов и культурно и мировоззренчески не отличались от тех, кто должен был им довериться из числа «гражданских», либо долгое время служили русам, чем и заслужили доверие «старейшин», как по делам, так и, в силу длительного пребывания на земле русов, принятия ими веры и обычаев местного населения. А значит говорить о том, что «владеть нами» пришли некие иноземцы, которым русы вынуждены были подчиниться в силу неспособности самоуправиться не приходится. Ведь кто-то же управлял жизнью людей до «призыва варягов» - и именно этот «кто-то» отправил послов, он же прежде должен был выявить необходимость в «призыве», а такие дела на Руси не могли обходиться без волхвов, либо «гражданских управленцев» - советов старейшин.

Да и слово «володеть» в рамках контекста выдержки из летописи отнюдь не означает «господствовать» - то есть взять в услужение, либо заключить в рабство, подчинить себе. А лишь выполнять свои обязанности в соответствии с вверенным тебе заведованием. Скажем, капитан судна не господствует на судне, а лишь «володеет» командой (организовывает её) в рамках целей и задач, ради которого это судно вышло в море, хотя и может условно считаться первым после бога.

Итог: на какой-то период существования русской цивилизации, представленной тогда землями славяно-русов в том числе, стало невозможным обеспечивать обороноспособность жившего населения на этих территориях (причём постоянно увеличивающегося) исключительно силами народных ополчений – требовались люди, которые могли бы на профессиональной основе обеспечить организацию обороноспособности городов и поселений от грабежа на постоянной основе, попутно собрав единую на всю территорию Руси военизированную дружину, в задачи которых входило бы не только защита «гражданского населения» в бою, но и выявление на ранних этапах намерений неприятеля овладеть какой-либо территорией, либо захватить какой-либо населенный пункт.

Предводители дружин (князья, коганы) могли набирать в них людей в том числе и из числа тех, кто ранее мог заниматься грабежом. Может быть поэтому «старейшины» обратились к тем, кто мог иметь какие-либо связи со скандинавами, но тем не менее был русом по мировоззрению и вере. Если большинство коренного населения Руси хотело жить мирной жизнью, а защита самих себя требовала уже профессиональных познаний в военном деле – нужны были люди, которые жили военным делом (а на тот момент такими людьми могли быть только скандинавы-викинги). Поэтому вполне возможно, что через первых трех варягов-князей Рюрика, Синеуса и Трувора (имевших связи по роду деятельности с викингами), в предположении, что они были русами по мировоззрению и вере (иначе бы с ними никто не связался), первая постоянная дружина могла создаваться в том числе и из числа бывших скандинавских пиратов, которыми восполняли недостаток войнов в ней, в силу нежелания местного населения жить военным делом, но имевших достаточно материальных средств содержать собственную регулярную армию для комплексной обороны поселений на обширной территории как единым целым.