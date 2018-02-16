Не стоит просиживать всю жизнь

С самого раннего детства, мечтая иметь прилежного, послушного, не мешающего ребёнка, родители, сами того не ведая, прививают ему столь пагубные привычки, которые калечат всю его жизнь. «Сиди смирно», «не вертись», «сиди и помалкивай», «вот тебе карандаши, сиди рисуй», «сиди здесь и не высовывайся»…

Расхожее убеждение о том, что движение есть жизнь, начисто игнорируется, также как и психофизиологические законы развития детского организма. Сидячее положение для ребёнка противоестественно – это всё равно как птицу держать в клетке. Да и для взрослого человека большую часть дня проводить сидя: за обеденным столом, в транспорте, на рабочем месте, в сквере на лавочке, на диване перед телевизором – тоже является убийственной патологией.

Движение, прямохождение, прямостояние – это выработанная долгим эволюционным путём «телесная вертикаль» человеческого существования. Вмешиваясь таким неделикатным образом в целесообразность природы, мы неминуемо наносим серьёзный вред своему здоровью и здоровью будущих поколений.

Человек не создан для сидения на стуле

Когда мы сидим за столом, кажется, что нам очень удобно и комфортно. Удобно – с искривлённой спиной, с ладонью, на которую упирается подбородок, склонившейся над клавиатурой головой. Но если вы просидите так часа два и после этого встанете с места, то обязательно почувствуете, как онемели руки, спина и ноги.

Сидеть вредно, намного вреднее, чем лежать или стоять. Всё время, что вы вот так сидели, на позвоночник оказывалось давление в 2 раза больше, чем когда вы стоите и в 8 раз больше, чем когда лежите.

Смысл сидения заключается в том, чтобы дать телу отдохнуть от движения и вертикального положения, что является базовой видовой особенностью строения нашего тела, данного нам от природы. Человек создан чтобы быть в движении целый день: передвигаясь на работу, двигаясь на работе, гуляя и кормя детей, готовя еду и т.д. Люди, которые раньше жили и работали в сельской местности сидели только с целью кратковременного отдыха. Но сегодня этот показатель в среднем вырос до 13-ти часов в день, при этом на сон уходит 8 часов и всего 3 часа остаётся на движение (реальные цифры в больших городах ещё меньше). Сидеть вредно и просиживая весь день на «пятой точке» вы разрушаете своё здоровье.

Позвоночник человека не предназначен для того, чтобы проводить длительное время в сидячем положении. В общем и целом, то, что человеческий позвоночник напоминает букву S, служит нам хорошую службу. Как вы думаете, при большой нагрузке на С и S, кто из них сломается быстрее? – С. Однако во время сидения естественная для позвоночника S-форма превращается в С, что почти блокирует мышцы пресса и спины, которые поддерживают тело. Вы сутулитесь, а косые и боковые мышцы ослабевают и становятся неспособными поддерживать тело. Когда вы стоите, нагрузка приходится на бедра, колени, лодыжки. Когда вы сидите, вся нагрузка переносится на таз и позвоночник, усиливается давление на межпозвоночные диски. По магнитно-резонансной томографии видно, что даже идеально-правильная поза сидение вызывает серьёзное давление на спину.

Исследования показали, что сидячий образ жизни – фактор риска и причина возникновения многих болезней: зрения, сердца, психики, опорно-двигательного аппарата, иммунной системы, урологических заболеваний у мальчиков и гинекологических у девочек.

Те, кто по каким-либо причинам сидит больше 4 часов каждый день, больше других подвержены хроническим болезням. У них могут развиться сердечнососудистые заболевания, гипертония и даже рак. Причём риск приобретения заболевания растёт вместе с количеством часов, проведенных на стуле.

Малоподвижность, а она в 99% случаев сопровождает долгое сидение, вызывает застой крови и жидкостей в ногах. Ещё вреднее сидеть, положив ногу на ногу, это ещё больше затрудняет кровоток. Женщинам стоит внимательнее относиться к этой проблеме, ведь она вызывает, в том числе, ожирение бёдер и целлюлит, «синдром неподвижного сидения», или попросту – тромбоз. Мужчинам, постоянно сидеть особенно вредно, увеличивается риск заболеваний простаты. Из-за продолжительного сидения и отсутствия движения кровь в венах застаивается и из-за этого возникает вероятность образования тромбов.

Если вы сидите в течение длительного периода, мозг становится сидячим по своей структуре и, в конечном счёте, это отражается и в образе мышления – усаженное тело порождает также и «сидячий» ум. Но хорошие новости заключаются в том, что если человек, привязанный к стулу делает первый шаг: встаёт и идёт, то мозг, как и мышца начинает адаптироваться уже к движению. Мозг человека, который начинает меньше сидеть и больше ходить запускает новые факторы нейропластичности. В этих условиях в течение долгого времени мозг приспосабливается к заново освоенному навыку его владельца.

И таким образом, чтобы избежать всех перечисленных выше негативных последствий, необходимо слезть со стула и начать больше двигаться. А учиться и работать полезнее стоя.

Стоять легче и полезнее, чем сидеть

«Если вы занимаетесь работой стоя, вы задействуете специализированные мышцы для поддержания осанки, которые никогда не устают, — говорит Гамильтон. — Они уникальны тем, что нервная система задействует их для нагрузок с низкой интенсивностью, и они богаты ферментами». Один фермент, липопротеинлипаза, захватывает жиры и холестерин из крови, сжигает жиры в энергию, превращая «плохой» холестерин LDL в «хороший», HDL. Когда вы сидите, мышцы расслаблены, и ферментная активность падает на 90-95%. За несколько часов сидения уровень «здорового» холестерина в крови падает на 20%. Стоя человек сжигает в три раза больше калорий, чем сидя. Мышечные сокращения, даже те, которые происходят, когда человек спокойно стоит, вызывают важные процессы, связанные с расщеплением жиров и сахара. Однако после того как организм принимает сидячее положение, действие этих механизмов прекращается.

Вообще человечество начало работать и учиться в школах не стоя, а сидя только с конца 19 века. До этого практически все рабочие места были стоячие.

Вы, вероятно, слышали про конторку – стол, за которым можно учиться и работать стоя.

История конторок отслеживается со времён зарождения капитализма. Мелких чиновников, которые в огромной комнате находились в большом количестве и работали стоя за конторками, называли конторщиками.

За конторками работали и многие известные люди в XVIII–XIX веках. Менделеев, Гоголь, Некрасов и Пушкин, да и почти все люди до начала 20 века работали стоя за конторкой, а в Царскосельском лицее и других учебных заведениях не было мест для сидения. Благодаря этому люди вырастали более здоровыми и активными, в отличие от следующих поколений, которым с детства прививался и до сих пор прививается сидячий образ жизни.

Комната в Царскосельском лицее.

Единственное, что сейчас напоминает нам о существовавшей когда-то конторке, в нашей современной жизни, это академическая кафедра, за которой преподаватели читают лекции стоя. Но всё меняется и всё возвращается на круги своя.

Активным пропагандистом конторок в нынешнее время в нашей стране стал Владимир Филиппович Базарный – учёный, курирующий новое направление в науке – здоровьеразвивающие технологии в образовании. По его инициативе методика работы за конторкой была изучена авторитетными учёными-офтальмологами, педиатрами и ортопедами. И в 2001 году департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России признал реанимированную технологию полезной и дал разрешение на её использование.

Справка

Базарный Владимир Филиппович (р. 4.05.1942), руский учёный, врач и педагог-новатор. Более 30 лет посвятил решению судьбоносной для России проблемы – предотвращению демографической катастрофы путём сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений. В своих исследованиях вскрыл корни и причины наблюдаемого в последние десятилетия процесса деградации и угасания жизнеспособности народа, убедительно показав, что существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и школах ориентирована против природы ребёнка.

Про плюсы работы стоя

1. Работают крупные мышцы (лучше обмен веществ)

2. Уменьшается нагрузка на спину

3. Повышается активность

4. Уменьшается уровень стресса. В «сильных позах» организм производит больше тестостерона и меньше кортизола, что способствует умственной и эмоциональной активности. Положение стоя, как правило, – «сильная поза».

5. Уменьшаете риск множества проблем, вызванных сидением.

6. Вы сжигаете больше калорий. Работа стоя сжигает на 1,36 килокалорий в минуту больше, чем сидение. Это более шестидесяти калорий в час. За восемь часов (типичный рабочий день) вы потеряете около 500 килокалорий. Большая разница. Если вы стремитесь похудеть или просто оставаться стройным, встаньте со своего стула как можно скорее.

Как учиться и работать стоя?

Конторка – это простой и эффективный способ помочь себе сохранить необходимую двигательную активность, работая даже в офисе.

Конторка – это высокий рабочий (письменный) стол, за которым пишут, читают, чертят, вышивают и делают ещё сотню дел — стоя, а не сидя. Проще говоря, конторка – это высокий стол. Высокий настолько, что не позволяет за ним сидеть.

Конторки – это иной взгляд на то, как может быть устроено общество. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о детях, чтобы они не привыкали к постоянному сидению и не проводили сидя всю жизнь.

Дети приходят в школу уже со сформировавшейся привычкой работать сидя, а, следовательно, с неправильной осанкой.

Детские сады при подготовке к школе, в старших группах на развивающих занятиях тоже перешли к сидячему режиму обучения. Поэтому детей приходится переучивать, то есть формировать заново привычку работать в «телесной вертикали».

Для этого ребёнок должен получить возможность самостоятельно постоять за конторкой столько времени, сколько ему комфортно. Зафиксировав это время, нужно постепенно стремиться к его увеличению. Только ребёнок может и должен определить, сколько ему следует стоять за конторкой, а сколько – посидеть за столом. Задача школы и родителей в том, чтобы предоставить ребёнку свободу выбора. Это принципиальная позиция, так как важен сам факт периодической смены поз. Чем чаще ребёнок меняет положение, тем естественней он себя чувствует.

Со временем мышцы ног и спины укрепляются, и работа стоя делается потребностью.

Наиболее оптимальным режимом на начальном этапе адаптации детей к динамическим позам «стоя – сидя» становится чередование положений через каждые 15 минут. На этом этапе важно не допустить нахождение ребенка в стоячем положении за конторкой более 25 минут.

Для детей с «засиженной» осанкой одних конторок мало. Им необходимо увеличить время для подвижных игр на свежем воздухе (например, на стадионе во время дополнительных часов релаксации – как минимум 2 часа в неделю, помимо уроков физической культуры).

Некоторые родители опасаются, что во время работы за конторкой может развиться плоскостопие. Опасения скептиков напрасны, так как плоскостопие – результат ослабления мышц стопы, которые не удерживают вес человека. Это происходит, как правило, при сидячем образе жизни. Кроме того, у человека конструкция стопы такова, что систематическое давление на пяточную кость способствует формированию «рессорной» (дугообразной) формы стопы.

Медики, особенно ортопеды, заметили, что правильно сформированная в детстве стопа эффективно воздействует на функционирование внутренних органов, а у девочек – на формирование костей таза, что играет важную роль при родах.

Работа за конторкой плодотворно влияет и на зрение, так как рабочий угол 15–17° является более эффективным для глаз, чем горизонтальная поверхность. Этот факт был проверен и одобрен НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Конторка Базарного В.Ф.

Всего запатентовано около 30 моделей конторок.

У работы за конторкой есть ряд особенностей, на которые должны обращать внимание учителя и родители.

Во-первых, конторка должна соответствовать росту ребёнка.

Подбирается она следующим образом: ближний верхний край должен находиться на уровне грудной клетки в районе солнечного сплетения. Этот ориентир, конечно, приблизительный (базовый), так как если ребёнок при этой высоте во время письма склоняется, то вся поверхность конторки постепенно поднимается до тех пор, пока ребёнок не примет вертикальное положение. При закреплении «телесной вертикали» высоту конторки можно постепенно опускать до исходного уровня.

Во-вторых, угол наклона столешницы должен быть 15–17°.

В-третьих, стоять рекомендуется в хлопчатобумажных носочках. А лучше босиком, на массажных ковриках, изготовленных из естественных материалов (из соломы, хлопка, с нашитыми пуговицами, небольшими шариками и т.д.). Стоять на резиновых ковриках и линолеуме недопустимо.

Таким образом, ребёнок будет развиваться в своей естественной физиологической телесности.

Переход должен быть постепенным: от 15 минут работы за конторкой до выработки привычки постоянно работать за конторкой стоя.

Кто трудится стоя?

Опыт показал, что дети (да и взрослые тоже) с восторгом работают за конторкой. При этом не только укрепляется весь опорно-двигательный аппарат, нет искривления позвоночника и болей в спине, но и повышаются психическая устойчивость, внимание, творческие способности и иммунитет, исчезает утомляемость. Дети растут равномерно в течение всего года, а не только в период летних каникул. А главное улучшается умственная деятельность детей и взрослых.

Стоя работают всё больше людей. В Австралии пару лет назад начался масштабный эксперимент в госучреждениях. Дания вменила работодателям в обязанность предоставлять стоячие места желающим сотрудникам. Есть подвижки в Штатах, Японии.

Работает стоя больше людей среди айтишников. Бывший разработчик Twitter и создатель BankSimple Алекс Пэйн, создатель Instapaper Марко Армен, известный подкастер Дэн Бенджамин, писатель Филип Рот, бывший министр обороны Дональд Рамсфелд, редактор Lifehacker Джейсон Фицпатрик, земляк из Сан Диего Митч Вагнер, директор украинского отделения Яндекс Сергей Петренко.

Во многих очень успешных компаниях, наиболее известные из которых – Google и Facebook, большинство людей также работают стоя за конторками.

Как начать трудиться стоя?

Для разгрузки поясницы можно ставить попеременно одну ногу на небольшую скамеечку, если её поставить рядом. Такая же скамейка или полка внутри мебели (лучше прибитая к стене чтобы не мешаться) очень полезна на кухне, чтобы хозяйка могла ставить на неё одну ногу во время мытья посуды или резки салата. Когда приходится долго стоять вертикально.

Конторку можно сделать своими руками, можно изготовить на заказ, а можно приобрести в специализированных магазинах.

Пожалуй, каждому человеку от мала до велика, чтобы начать вести более здоровый и полноценный образ жизни, стоит хотя бы попробовать работать за столом не сидя, а стоя. Таким образом, дать себе шанс освободиться от одной из сильнейших вредных привычек каждодневно наносить ущерб своему здоровью.

Примеры рабочего стола при работе стоя

Обратите внимание на коврик.

Продвинутый вариант с беговой дорожкой.

Вариант для школы. Подвижная подставка для ног.