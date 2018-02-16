МОК в панике: Мир говорит только о русских

Евгению Медведеву признали самой обсуждаемой спортсменкой за всю зимнюю Олимпиаду – 2018.

Интернет-аналитики из BrandAnalytics выяснили, что российская фигуристка Евгения Медведева стала самой обсуждаемой спортсменкой в российских социальных сетях за первые пять дней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.Самой Олимпиаде посвящено уже более 500 тысяч записей и комментариев.Стоит вспомнить, что все эти дни мировые СМИ и пользователи соцсетей без перерыва обсуждают выступления и поразительную красоту русских спортсменок. Наибольшее внимание привлекли как раз фигуристка Евгения Медведева, хоккеистка Алевтина Штарева и сноубордистка Алена Заварзина.Кроме того, звездой западных СМИ стала керлингистка Анастасия Брызгалова. На этих Играх она выступала в паре с супругом Александром Крушельницким. Иностранные издания посвятили спортсменам множество страниц. Был даже тезис о том, что "Россия троллит весь мир, посылая на Олимпиаду двойных агентов". Крушельницкого сравнили с Джеймсом Бондом, а Брызгалову – с "девушкой Бонда".Но больше всего западные СМИ поражает тот факт, что после всех унижений со стороны МОК, кстати, спровоцированных действиями ряда иностранных государств, русские не потеряли силы духа. Так, New York Times ранее выпустили материал, где с негодованием отмечали: флагов России на этих Играх меньше не стало, какими бы требованиями не разбрасывался МОК. Американцы говорят, что ждали от русских смирения. Однако на деле все вышло иначе: патриотизм сломить не удалось, с сожалением отмечает автор материала.О "странных русских" на Олимпиаде-2018 даже сняли мультфильм. Немецкая Deutsche Welle с удивлением отмечает, как бы не давили на Россию, в патовой ситуации все равно выходит так, как хотят русские.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com