Константин Никифоров. Самые опасные банки мира

«Миром движут личности, а не идеи».

Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»

Начиная с 2011 года Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) G20 публикует список системно важных для глобальной финансовой системы банков (Global Systemically Important Banks, G-SIB). Список обновляется в ноябре каждого года. Количество G-SIB меняется каждый год. Сперва в списке преобладали американские, британские, швейцарские, французские и японские банки. Уже с 2012 года к ним добавились китайские

Согласно отчета за 2017 год

Согласно отчета за 2017 год , первенство в данном списке ушло из Китая в США. Всего в рейтинг вошло 30 кредитных учреждений со всего мира.

«Системная релевантность» банка показывает, какой ущерб будет нанесён международной экономике в случае банкротства соответствующего кредитного учреждения. Чем выше «системная релевантность», тем банк потенциально опаснее для всего мира.



(…)Новые китайские банки на замену французским коллегам

В 2017 году список G-SIB пополнило два банка Китая – Bank of China и China Construction Bank. Они присоединились к завсегдатаю прошлого года – Промышленному и коммерческому банку Китая (Industrial and Commercial Bank of China).



Текущий год оказался относительно удачным для кредитных учреждений Франции. Банк BNP Paribas опустился на одну ступень в международном сравнении, когда банковская группа BPCE вообще потеряла системную важность. В рейтинг G-SIB впервые попал Королевский банк Канады.

Самые опасные банки мира

Высокую системную важность имеет американская банковская группа Citigroup. Согласно G-SIB, банку необходимо сверхнормы дополнить свой капитал на 2 процентных пункта. Аналогичным образом были оценены международные гиганты Deutsche Bank, Bank of America и HSBC.



Самым “системно важным” банком в мире – и самым опасным для международной финансовой стабильности – был признан американский банк JPMorgan. По мнению авторов исследования, ему необходимо увеличить свой капитал на 2,5 процентных пункта” ( конец цитаты).