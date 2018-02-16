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Константин Никифоров. Самые опасные банки мира

13:43. 16 февраля 2018 Просмотров - 206 Один комментарий Опубликовал:

«Миром движут личности, а не идеи».
Оскар Уайльд.  «Портрет Дориана Грея»

Начиная с 2011 года Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) G20  публикует список системно важных для глобальной финансовой системы банков (Global Systemically Important Banks, G-SIB). Список обновляется в ноябре каждого года. Количество G-SIB меняется каждый год. Сперва в списке преобладали американские, британские, швейцарские, французские и японские банки. Уже с  2012 года к ним добавились китайские
Согласно информации ” Коммерсанта”

(https://www.kommersant.ru/doc/2341583)

“(..) При составлении списка учитываются пять ключевых факторов деятельности банка — объем его активов, широта транснациональных операций, взаимосвязанность с другими участниками рынка, уровень развитости внутренней финансовой инфраструктуры и комплексность предлагаемых услуг и операций. При оценке каждого из факторов используется система баллов.

.(…) К системно важным банкам мировые финансовые регуляторы предъявляют наиболее строгие требования по достаточности капитала, ликвидных средств и других требования в соответствии со стандартами «Базель-3», которые вступают в силу с 2014 года. Кроме того, Совет по финансовой стабильности разделил все системно важные глобальные банки на пять корзин, для каждой из них предъявлены требования по наличию дополнительного запаса по капиталу от 1% до 2,5% в зависимости от степени их важности для рынка. Их внедрение будет происходить с января 2016 года по 2019 год” ( конец цитаты).

Согласно отчета за 2017 год , первенство в данном списке ушло из Китая в США. Всего в рейтинг вошло 30 кредитных учреждений со всего мира. 

https://business-swiss.ch/2017/11/shvejtsarskie-banki-sistemnuyu-relevantnost/
«Системная релевантность» банка показывает, какой ущерб будет нанесён международной экономике в случае банкротства соответствующего кредитного учреждения. Чем выше «системная релевантность», тем банк потенциально опаснее для всего мира.

(…)Новые китайские банки на замену французским коллегам
В 2017 году список G-SIB пополнило два банка Китая – Bank of China и China Construction Bank. Они присоединились к завсегдатаю прошлого года – Промышленному и коммерческому банку Китая (Industrial and Commercial Bank of China).

Текущий год оказался относительно удачным для кредитных учреждений Франции. Банк BNP Paribas опустился на одну ступень в международном сравнении, когда банковская группа BPCE вообще потеряла системную важность. В рейтинг G-SIB впервые попал Королевский банк Канады.

Самые опасные банки мира

Высокую системную важность имеет американская банковская группа Citigroup. Согласно G-SIB, банку необходимо сверхнормы дополнить свой капитал на 2 процентных пункта. Аналогичным образом были оценены международные гиганты Deutsche Bank, Bank of America и HSBC.

Самым “системно важным” банком в мире – и самым опасным для международной финансовой стабильности – был признан американский банк JPMorgan. По мнению авторов исследования, ему необходимо увеличить свой капитал на 2,5 процентных пункта” ( конец цитаты).

Недавно Джейми Димон, который возглавляет то, что сейчас является бесспорным крупнейшим банком в США в течение 12 лет, продлил свой контракт с JPMorgan Chase до 2023 года. Димон считается крупнейшим банкиром, «последним крупнейшим банкиром на Уолл-стрит». Говоря об американском росте, он сказал в январе 2018 года: «Я думаю, что в этом году мы можем сделать 4 процента, и я обещаю, что мы будем здесь через год, и вы все будете обеспокоены инфляцией и высокой заработной платой».
О налоговой реформе Трампа: «Если вы представляете это как предоставление денег богатым корпорациям … это конечно есть, но капитальные вложения в Америку ведут к росту заработной платы».

Подробнее см.http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/jamie-dimon-zitate-des-chefs-von-jpmorgan-chase-fotostrecke-152561.html

«Мы как японцы, мы немного патриотичны и говорим: « Да, сэр! ». Глава банка разбрасывает афоризмы направо и налево .

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 8576 7368
    Вячеслав 16 февраля 2018 в 15:26 Ссылка Пометить
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    ВСЕ банки контролируются малым народцем с большими присосками… Правильно наш светлый князь Светослав, зная сущность ростовщиков, вылавливал их, прибивал гвоздями к плотам и спускал вниз по Днепровским порогам…

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