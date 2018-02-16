Год без лета 1816г

Год без лета — прозвище 1816 года, в котором в Западной Европе и Северной Америке царила необычайно холодная погода. До сегодняшнего дня он остаётся самым холодным годом с начала документирования метеорологических наблюдений. В США его также прозвали Eighteen hundred and frozen to death, что переводится как «тысяча восемьсот насмерть замёрзший». < ![CDATA[ ]]> Подробнее< ![CDATA[]]>

В марте 1816 года температура продолжала оставаться зимней. В апреле и мае было неестественно много дождей и града. В июне и июле в Америке каждую ночь был мороз. В Нью-Йорке и на северо-востоке США выпадало до метра снега. Германию неоднократно терзали сильные бури, многие реки (в том числе и Рейн) вышли из берегов. В Швейцарии каждый месяц выпадал снег. Необычный холод привёл к катастрофическому неурожаю. Весной 1817 цены на зерно выросли в десять раз, а среди населения разразился голод. Десятки тысяч европейцев, к тому же всё ещё страдавших от разрушений Наполеоновских войн, эмигрировали в Америку.

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Лишь в 1920 году американский исследователь климата Уильям Хамфрейс нашёл объяснение «году без лета». Он связал изменение климата с извержением вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава, наиболее сильным когда-либо наблюдаемым извержением вулкана, непосредственно стоившим жизни 71 тысяче человек, что является наибольшим числом погибших от извержения вулкана за всю историю человечества. Его извержение, произошедшее в апреле 1815 года, насчитывало семь баллов по Шкале вулканических извержений (VEI), а массивный выброс пепла в атмосферу, составлявший 150 км³, вызвал эффект вулканической зимы в северном полушарии, который ощущался на протяжении нескольких лет.

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Есть информация, что после извержения вулкана Пинатубо в 1991, температура понизилась на 0,5 градуса, что и после извержении Тамборы в 1815. < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Мы должны были наблюдать в 1992 году по всему северному полушарию примерно те же явления, что описаны, как «год без лета». Однако ничего подобного не было. Да и если сравнить с другими извержениями, то можно заметить, что не всегда они совпадали с климатическими аномалиями. Гипотеза трещит по швам. Это расползаются «белые нитки», которыми она шита.

А вот ещё странность. В 1816 году проблема с климатом случилась именно «во всём Северном полушарии». Но Тамбора находится в южном полушарии в 1000 км от экватора. Дело в том, что в атмосфере Земли на высотах свыше 20 км (в стратосфере) существуют устойчивые воздушные течения вдоль параллелей. Пыль, выброшенная в стратосферу на высоту 43 км, должна была распределиться вдоль экватора со смещением пыльного пояса в южное полушарие. Причём здесь США и Европа?

Замерзать должен был Египет, Центральная Африка, Центральная Америка, Бразилия и, наконец, сама Индонезия. Но там с климатом всё было очень неплохо. Интересно, что как раз в это время, в 1816 году, в Коста-Рике, что находится примерно на 1000 км севернее экватора, начали выращивать кофе. Причиной этому послужило: «…идеальное чередование дождливого и сухого сезонов. И, постоянная температура в течение всего года, что благоприятно сказывается на развитии кофейных кустов…»

И бизнес у них, знаете ли, пошёл. То есть, и севернее экватора на несколько тысяч километров было благоденствие. А вот дальше – полная «труба». Как это, интересно знать, 150 кубических километров извергнутого грунта перепрыгнули на 5…8 тысяч километров из южного полушария в северное, на высоте 43 километра, наперекор всем продольным стратосферным течениям, ни капельки не испортив погоды жителям Центральной Америки? Зато всю свою страшную, рассеивающую фотоны, непроницаемость эта пыль обрушила на Европу и Северную Америку.

Но самое странное в этом всемирном надувательстве – роль России. Хоть полжизни проживите в архивах и библиотеках, ни слова о плохой погоде в Российской Империи 1816 года вы не найдёте. У нас, якобы, был нормальный урожай, светило солнышко и зеленела травка. Мы, наверное, и не в Южном, и не в Северном полушарии живём, а в каком-то третьем.

Давайте-ка проверим себя на трезвость рассудка. Самое время, ибо мы стоим перед огромной оптической иллюзией. Итак, голод и холод в Европе 1816…1819 годов были! Это факт, подтверждённый множеством письменных источников. Могло ли это обойти стороной Россию? Могло, если дело касалось только западных областей Европы. Но в этом случае, точно пришлось бы забыть о вулканической гипотезе. Ведь стратосферную пыль растаскивает вдоль параллелей вокруг всей планеты.

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А, кроме того, не менее полно, чем в Европе, трагические события освещены в Северной Америке. Но их всё-таки разделяет Атлантический океан. О какой локальности здесь можно говорить? Событие явно касалось всего северного полушария, включая Россию. Вариант, когда Северная Америка и Европа замерзали и голодали подряд 3 года, а Россия даже не заметила разницы.

Таким образом, с 1816 по 1819 года холод действительно царил во всём северном полушарии, включая Россию, что бы кто ни говорил. Учёные подтверждают это и называют первую половину 19 века «малым ледниковым периодом». И вот важный вопрос: кто больше пострадает от 3-летнего холода, Европа или Россия? Громче плакать будет, конечно же, Европа, а вот пострадает сильнее Россия. И вот почему. В Европе (Германия, Швейцария) время летнего роста растений доходит до 9-ти месяцев, а в России – около 4-х. Это значит, что у нас было не только в 2 раза меньше шансов вырастить достаточные запасы на зиму, но и в 2,5 раза больше шансов умереть от голода за более длинную зиму. И если в Европе население страдало, то в России положение было в 4 раза хуже, и по смертности в том числе. Это, если не брать в расчёт никакого волшебства. Ну, а вдруг?..

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Предлагаю читателям волшебный вариант развития событий. Предположим существование волшебника, который покрутил своим посохом и изменил движение высотных ветров, чтобы солнышко нам не загораживали. Но меня самого этот вариант не убеждает. Нет, в добрых волшебников я верю, а вот в иностранцев, которые десятками тысяч драпанули аж за океан, вместо того, чтобы спокойно приехать и погостить в Россию, где так хорошо, где им всегда рады, не верю.

Видимо, всё-таки в России было намного хуже Европы. Более того, именно наша территория, вероятно, и была источником климатических неприятностей всего полушария. И чтобы такое скрыть (кому-то это было нужно), все упоминания об этом изъяли, либо переработали.

Но если здраво поразмыслить, то как это могло быть? Всё северное полушарие страдает от климатических аномалий и не знает в чём дело. Первая научная версия появляется только спустя 100 лет, и та не выдерживает никакой критики. Но причина событий должна находиться именно на наших широтах. И если в Америке и Европе этой причины не наблюдают, то где же ей быть как не в России? Больше негде. А тут как раз Российская империя делает вид, что вообще не знает о чём речь. И не видели мы, и не слышали, и вообще у нас всё в порядке. Знакомое поведение, и очень подозрительное.

Тем не менее, следует принять во внимание пропавшее без вести расчётное население России 19 века, исчисляемое десятками, а может и сотнями миллионов. Они могли погибнуть как от той самой неизвестной причины, вызвавшей изменение климата, так и от тяжёлых последствий в виде голода, холода и болезней. А также не будем забывать о следах повсеместных масштабных пожаров, уничтоживших наши леса примерно в то время (подробнее см. в статье «< ![CDATA[ ]]> Мне понятна твоя вековая печаль< ![CDATA[]]>»)

В результате чего выражение «вековая ель» (столетняя) несёт отпечаток редкой древности, хотя нормальный срок жизни этого дерева 400…600 лет. А многочисленные воронки, идентичные следам от взрывов ядерных боеприпасов, можно пока в расчёт не брать, поскольку не удаётся точно установить их возраст (см. статью «< ![CDATA[ ]]> Ядерный удар по нам уже произошёл< ![CDATA[]]>»).

Дополнение: Зависимость среднегодовых температур от мощных извержений:

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Но ученые не могут найти причину похолоданию 1258г.

Загадочное извержение 1258 года будоражит вулканологов

Есть мнение, что воздушные массы в разных широтных полушариях не сообщаются друг с другом. Т.е. воздух с южного полушария не заходит в северное и наоборот. Что не скажешь о течениях.

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Вопросы, одни вопросы…