Гибель Ан-148, новое рыло Родченкова и Tesla в космосе

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В этом выпуске:



00:05 слухи о гибели российских наёмников в Сирии

03:36 авиакатастрофа под Москвой

05:59 аресты чиновников в Дагестане

09:38 воссоздание Главного военно-политического управления в армии

19:27 военный суперкомпьютер, биткойны и ФСБ

24:07 Григорий Родченков – новое лицо старого сказочника

27:54 запрет удалять с дорог пьяных водителей-судей

31:19 чета Трамп и бесы Белого дома

34:03 запуск мега-ракеты Falcon Heavy

37:44 площадь Бориса Немцова перед посольством РФ и ответные меры

39:09 Настя Рыбка, Алексей Навальный и все-все-все



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…



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Источник: www.youtube.com