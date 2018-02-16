Гибель Ан-148, новое рыло Родченкова и Tesla в космосе
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В этом выпуске:
00:05 слухи о гибели российских наёмников в Сирии
03:36 авиакатастрофа под Москвой
05:59 аресты чиновников в Дагестане
09:38 воссоздание Главного военно-политического управления в армии
19:27 военный суперкомпьютер, биткойны и ФСБ
24:07 Григорий Родченков – новое лицо старого сказочника
27:54 запрет удалять с дорог пьяных водителей-судей
31:19 чета Трамп и бесы Белого дома
34:03 запуск мега-ракеты Falcon Heavy
37:44 площадь Бориса Немцова перед посольством РФ и ответные меры
39:09 Настя Рыбка, Алексей Навальный и все-все-все
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Источник: www.youtube.com