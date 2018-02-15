Системы здоровья. Гармонизация энергий. Часть 1

08 февраля 2018 г. в 19:30 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему -”Системы здоровья. Гармонизация энергий”.



Автор-сказительница – Марина Ивановна Бутынская



Аттестованный целитель России, нумеролог, автор патента на изобретение лечебной косметики Сердолик + Яшма



Человек- это маленькая Вселенная!



часть 2 https://youtu.be/fNMqC7L-MIw



В передаче мы рассказали о строении человеческого организма. Разобрали, как гармонизировать Силу ПЯТИ СТИХИЙ, оставаясь при этом здоровым, а также поведали как корректировать и лечить различные заболевания. Также в передаче шла речь о равновесии мужского и женского начала в человеческом организме, и о том, как достичь духовного и материального баланса!



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Источник: www.youtube.com