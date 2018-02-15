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Системы здоровья. Гармонизация энергий. Часть 1

00:31. 15 февраля 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

08 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему -”Системы здоровья. Гармонизация энергий”.

Автор-сказительница – Марина Ивановна Бутынская

Аттестованный целитель России, нумеролог, автор патента на изобретение лечебной косметики Сердолик + Яшма

Человек- это маленькая Вселенная!

часть 2 https://youtu.be/fNMqC7L-MIw

В передаче мы рассказали о строении человеческого организма. Разобрали, как гармонизировать Силу ПЯТИ СТИХИЙ, оставаясь при этом здоровым, а также поведали как корректировать и лечить различные заболевания. Также в передаче шла речь о равновесии мужского и женского начала в человеческом организме, и о том, как достичь духовного и материального баланса!

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Источник: www.youtube.com

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