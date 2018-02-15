Советская пропаганда далеко не всегда была убедительна. К сожалению, ибо по сути была абсолютно верной.



Да, акулы капитализма. Да, рабство трудового народа. Да, поджигатели.



Увидев сообщение о выставке в Госдепе США, конечно, вспомнилась нередко встречаемая следующая фраза советских послевоенных времён.

Сегодня ты играешь джаз, а завтра – Родину продашь.

Если мы заглянем в Википедию в Если мы заглянем в Википедию в раздел "Джаз в СССР", то вряд ли удивимся обилию иудеев, которые этот джаз насаждали в России.



"Первый джаз-оркестр России был создан в Москве в 1922 г. поэтом, переводчиком, танцором, театральным деятелем В. Парнахом (Парно́хом)"



"Первым профессиональным джазовым составом, выступившим в радиоэфире и записавшим пластинку считается оркестр пианиста и композитора Александра Цфасмана (Москва)."



"Джаз приобрёл широкую популярность в 30-е, во многом благодаря ленинградскому ансамблю под руководством актёра и певца Леонида Утёсова (Ла́заря (Ле́йзера) Ио́сифовича Вайсбе́йна) и трубача Я. Б. Скоморовского."



"Заметный вклад в развитие советского джаза внёс Эдди Рознер — композитор, музыкант и руководитель оркестров."

Как видим, по версии Википедии джаз в СССР проталкивали и развивали исключительно иудеи, т.е. носители человеконенавистнической идеологии иудаизма. Ведь главный постулат его – все неевреи являются людьми второго сорта, иначе – недолюдками. Недочеловеками, ибо лишёнными божественной частички души, свойственной исключительно евреям.



А на нелюди можно наживаться любыми способами. Например, через ростовщичество, спаивание, проституцию, джаз, гомосексуализм и далее по либеральному списку. Как видим, по версии Википедии джаз в СССР проталкивали и развивалииудеи, т.е. носители. Ведь главный постулат его – все неевреи являются людьми второго сорта, иначе – недолюдками. Недочеловеками, ибо лишёнными божественной частички души, свойственной исключительно евреям.А на нелюди можно наживаться любыми способами. Например, через ростовщичество, спаивание, проституцию, джаз, гомосексуализм и далее по либеральному списку.



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В музее истории Госдепа США открылась экспозиция, посвященная "джазовой дипломатии" США в годы холодной войны и нескольким афро-американским музыкантам, которые участвовали "в этих дипломатических усилиях". Об этом сообщила журналистам представитель музея Элисон Манн.

По ее словам, участники "джазовой дипломатии" отправлялись в страны советского блока. "Это была кампания по продвижению джаза, как способ противодействия советской пропаганде", — пояснила Манн.



https://www.vesti.ru/doc.html?id=2987437

Источник: ss69100.livejournal.com