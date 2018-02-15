Путаница вокруг фильма «Путин»: «Протестующие кандидаты выгодно показали себя»

Кандидаты в президенты критически отнеслись к решению Первого канала показать фильм Оливера Стоуна «Путин» в разгар предвыборной кампании. Протестующие обратились в ЦИК. Что из этого вышло?

ЦИК рекомендовал Первому каналу отложить показ фильма Оливера Стоуна «Путин». При этом Центризбирком отказал Ксении Собчак и партии «Яблоко» в претензиях к Первому каналу по поводу показа этого фильма. Жалобы несостоятельны, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Элла Памфиловаглава Центризбиркома РФ

Первый канал заявил, что считает важным прислушаться к пожеланиям ЦИК и перенес показ четвертой, заключительной серии фильма, которую должен был транслировать 15 февраля.Читайте также:А подписи-то ненастоящие! Кудринский комитет предъявил претензии кандидатам в президенты

Третья серия документальной картины, как и планировалось, будет показана 14 февраля в 22:30 по московскому времени. Телеканал объяснил это тем, что из-за разницы в часовых поясах изменить текущую программу невозможно. В части регионов зрители уже увидели третью серию. При этом представитель канала подчеркнул, что сожалеет о полученном замечании, поскольку показ «Путина» не противоречит законодательству.







Ранее на действия «Первого» жаловались партия «Яблоко» и кандидат в президенты Ксения Собчак. Они сочли показ фильма незаконной предвыборной агитацией, поскольку размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ.

В итоге, с одной стороны, ЦИК деликатно разрешил возникшую проблему, с другой стороны, протестующие кандидаты в президенты выгодно показали себя в информационном пространстве, считает доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Оксана Гончаренко.

Оксана Гончаренкодоцент Финансового университета при правительстве России, политолог

Четырехсерийный фильм Оливера Стоуна снят в форме интервью и рассказывает о биографии главы государства. Картина вышла в прошлом году и уже была показана в эфире Первого канала.

На протяжении двух лет оскароносный американский режиссер Оливер Стоун встречался с российским президентом в Кремле, в Сочи и в официальной резиденции под Москвой. Путин ответил на вопросы о своей карьере, взаимоотношениях с Клинтон, Бушем, Обамой и Трампом, Ельциным и Горбачевым. Говорили также об исторических фигурах и политике. Фильм вошел в тройку самых рейтинговых программ российского телевидения по итогам 2017 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы об уместности показа фильма Стоуна, отметил, что Кремль не вмешивается в редакционную политику Первого канала.