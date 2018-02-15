Путаница вокруг фильма «Путин»: «Протестующие кандидаты выгодно показали себя»
Кандидаты в президенты критически отнеслись к решению Первого канала показать фильм Оливера Стоуна «Путин» в разгар предвыборной кампании. Протестующие обратились в ЦИК. Что из этого вышло?
ЦИК рекомендовал Первому каналу отложить показ фильма Оливера Стоуна «Путин». При этом Центризбирком отказал Ксении Собчак и партии «Яблоко» в претензиях к Первому каналу по поводу показа этого фильма. Жалобы несостоятельны, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
Элла Памфиловаглава Центризбиркома РФглава ЦИК «Указанный фильм мы внимательно посмотрели, он не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидатов. Не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата. Интервью не сопровождается позитивными или негативными комментариями. В действии канала отсутствуют агитационной цели. Действия признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателя голосовать за кандидата либо против кандидата. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации учитывает и уважает принципы свободы редакций, средств массовой информации и их творческой самостоятельности. Вместе с тем трансляция фильма хоть и не связана напрямую с выборами, но основана на участии в них должностного лица, официально зарегистрированного в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации, может вызывать вопросы. По крайней мере, да, элементы агитации могут просматриваться. Центральная избирательная комиссия постановляет: предложить АО «Первый канал» рассмотреть вышеуказанные доводы и отложить дальнейший показ документального фильма «Путин» до окончания голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта».
Первый канал заявил, что считает важным прислушаться к пожеланиям ЦИК и перенес показ четвертой, заключительной серии фильма, которую должен был транслировать 15 февраля.Читайте также:А подписи-то ненастоящие! Кудринский комитет предъявил претензии кандидатам в президенты
Третья серия документальной картины, как и планировалось, будет показана 14 февраля в 22:30 по московскому времени. Телеканал объяснил это тем, что из-за разницы в часовых поясах изменить текущую программу невозможно. В части регионов зрители уже увидели третью серию. При этом представитель канала подчеркнул, что сожалеет о полученном замечании, поскольку показ «Путина» не противоречит законодательству.
Ранее на действия «Первого» жаловались партия «Яблоко» и кандидат в президенты Ксения Собчак. Они сочли показ фильма незаконной предвыборной агитацией, поскольку размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ.
В итоге, с одной стороны, ЦИК деликатно разрешил возникшую проблему, с другой стороны, протестующие кандидаты в президенты выгодно показали себя в информационном пространстве, считает доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Оксана Гончаренко.
Оксана Гончаренкодоцент Финансового университета при правительстве России, политолог«Прямого законодательно закрепленного запрета, который бы такие материалы регламентировал, наверное, нет. С другой стороны, Первый канал, являясь автономной от избиркома структурой, решает самостоятельно, есть такое понятие «редакционная политика». И, в общем, он придерживается своих приоритетов в том вопросе, что показывать и когда. Для Первого канала мне было важно собрать аудиторию, привлечь зрителя, получить пресловутый рейтинг. Я вот далека от мысли о том, чтобы напрямую увязать мотивы Первого канала с предвыборной кампанией. Мне представляется, что у Первого канала свои собственные мотивы есть в его редакционной политике. Вполне предсказуемая реакция Центризбиркома. Запретить Первому каналу показ он-то все равно не может. У него полномочий таких нет. Усмотреть прямое нарушение законодательства тоже не может. Рекомендовать, чтобы не вызывать каких-то лишних споров, — это, наверное, самое такое компромиссное решение. А, что касается авторов заявления этого, то, мне кажется, это тоже с их стороны верная стратегия. Нужно оставаться в информационном поле, нужно использовать для этого все возможности. Очень хорошо показать себя или свой критический настрой и свою идею борьбы за честные выборы. Как в итоге поступит Первый канал, уже не столь важно».
Четырехсерийный фильм Оливера Стоуна снят в форме интервью и рассказывает о биографии главы государства. Картина вышла в прошлом году и уже была показана в эфире Первого канала.
loading...
А что так скромно? Запретить показывать Путина по ящику ваще!
loading...
“Протестующие обратились в ЦИК…” А ЦИКу цыцкнули ЦЫЦ! и ЦИК заЦкнулся…