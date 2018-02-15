Победители конкурса подводной фотографии 2018

О дне океана известно меньше, чем о поверхности Луны. Это другой мир. И вот, были объявлены победители одного из крупнейших в мире конкурсов подводной фотографии. Невероятные снимки подводного мира — в сегодняшнем обзоре.

1. Косатка в Норвегии. (Фото Tobias Friedrich | UPY2018):





2. Лебеди. (Фото Grant Thomas | UPY2018):

3. Утренний полет. Мобулы мз надотряда скатов, Мексика. А еще мобулы способны совершать прыжки над водой. (Фото Filippo Borghi | UPY2018):

4. Это не поцелуй, это битва. (Фото Henley Spiers | UPY2018):

5. Мотоцикл призрачного гонщика. Припаркован под водой, в Красном море, у берегов Египта. (Фото Anders Nyberg | UPY2018):

6. Пришелец в водах Индонезии. (Фото Ace Wu | UPY2018):

7. Выдра около Шетланда, Шотландия. (Фото Greg Lecoeur | UPY2018):

8. Друг, или закуска? На Филиппинах. (Фото Songda Cai | UPY2018):

9. Крокодил на Кубе. (Фото Borut Furlan | UPY2018):

10. Сенот Нариз — это большая пещерная система в Юкатане. (Фото Herbert Meyrl | UPY2018):

11. Тюлень. (Фото Sylvie Ayer | UPY2018):

12. Припарковался. Озеро Сайма, Финляндия. (Фото Pekka Tuuri | UPY2018):

13. Киты – мама и китенок. (Фото Rodney Bursiel | UPY2018):





14. Подводный мир на Филиппинах. (Фото Scott Gutsy Tuason | UPY2018):

15. Спасательное судно USS Kittiwake, затопленное у Каймановых островов специально для дайверов. Также смотрите: “Искусственные рифы”. (Фото Susannah H. Snowden-Smith | UPY2018):

16. То ли рыба, то ли призрак. Индонезия. (Фото Davide Lopresti | UPY2018):

17. Морские коньки на Багамах. (Фото Shane Gross | UPY2018):

18. Великолепный хищник – рифовая акула. (Фото Greg Lecoeur | UPY2018):

19. Подводный мир Красного моря, Египет. (Фото Brook Peterson | UPY2018):

20. Бакланы на рыбалке. (Фото Greg Lecoeur | UPY2018):

21. Цветок и рыбка, Новая Каледония. (Фото Jack Berthomier | UPY20180:

22. Портрет акулы-молот. Относится к вымирающим видам. (Фото Jacob Degee | UPY2018):

23. Летающая рыба. (Фото Brian Eckstein | UPY2018):

24. Гигантская акула — вторая по величине рыба после китовой акулы. Максимальная зарегистрированная длина достигает 9 м (самцы) и 9.8 м (самки). (Фото Will Clark | UPY2018):

25. Ещё один морской конек. Размеры разных видов морских коньков варьируются от 2 до 30 см. Интересная особенность морских коньков заключается в том, что у них потомство вынашивает самец. (Фото TianHong Wang | UPY20180:

26. Самолет на дне около Корнати, Хорватия. (Фото Pekka Tuuri | UPY2018):

27. Немецкий корабль Клаус Олдендорф спустился на дно в 1942 году. Порккала, Финляндия. (Фото Pekka Tuuri | UPY20180:





Источник: nashaplaneta.su