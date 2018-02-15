Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2018
- 13:29 Вepтолет Путинa как объяснение всему.
- 10:59 Новак прокомментировал сообщения о прекращении добычи газа в Крыму.
- 09:36 Европа оставила Донбасс без пенсий.
- 07:34 Конец эпохи: донецкий «Шахтер» стал мариупольским клубом (ФОТО).
- 03:11 Внимая вождю.
- 00:50 Боевики «Правого сектора» убили крымчанина на Херсонщине.
- Вчера 23:45 Юля лучше Пети. Или все же Петюля?.
- Вчера 22:58 Климкин рассказал о “достойном вкладе” Украины в борьбу с ИГ*.
- Вчера 22:21 В Киеве появилась почасовая аренда iPhone X.
Вepтолет Путинa как объяснение всему
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Новак прокомментировал сообщения о прекращении добычи газа в Крыму
Российские власти еще не приняли окончательного решения об остановке добычи газа на шельфе Крыма из-за судебного спора с Киевом, сообщил министр энергетики Александр Новак.
«Я думаю, пока не отвечу на вопрос, принято ли окончательное решение об этом. Все будет зависеть от юридических оснований», – сказал Новак, отвечая на вопрос, действительно ли Россия собирается заморозить добычу на Одесском газовом месторождении, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг СМИ сообщали, что Россия будет вынуждена прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны из-за межгосударственного спора с Киевом в международном арбитраже.
Напомним, что Украина должна к 19 февраля 2018 года представить меморандум, в котором будут изложены обстоятельства, на которые опирается Киев, обвиняя Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
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Европа оставила Донбасс без пенсий
Европейский суд по правам человека простил Киеву миллиардные долги перед республиками Донбасса, признав право Украины не платить пенсии и социальные пособия проживающим там людям. Так, во всяком случае, прокомментировал постановление суда в Страсбурге по коллективной жалобе граждан Украины из Донецка замминистра юстиции Сергей Петухов.
«ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала всё возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. В связи с продолжающимся конфликтом мы физически не можем платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса, и это не является нарушением Конвенции (в плане нарушения основных прав и свобод – ред.)», — написал чиновник на своей странице в Facebook.
Не совсем понятно, на основании чего международные арбитры пришли к такому выводу.
Но сам Петухов утверждает, что в настоящее время платить пенсии в ЛНР и ДНР якобы может только Россия, которая, по его словам, «сейчас осуществляет эффективный контроль над этой территорией».
Как известно, выплату в регионе пенсий и зарплат бюджетникам Киев прекратил с лета 2014 года. А в ноябре эти дискриминационные действия были закреплены специальным постановлением украинского правительства, на основании которого все банки и госучреждения с неподконтрольной силовикам территории были выведены.
Последние три года власти народных республик самостоятельно выплачивают пенсии и зарплаты бюджетникам. Но задолженность Украины перед населением региона продолжала расти. Если верить вице-премьеру Павлу Розенко, на конец весны 2016 года она уже составляла более 10 млрд. гривен (или около 393 млн. долларов).
Ни тогда, ни сейчас украинская власть виноватой себя не считала.
Как следует из недавнего доклада, подготовленного экспертами Управления ООН по делам беженцев, почти 600 тысяч жителей Донбасса, проживающих в зоне конфликта, не получают на сегодняшний день положенных выплат от Украины.
В ООН призвали киевские власти выполнять законы страны и обеспечить гражданам пенсионное финансирование. Того же в январе текущего года потребовала от Киева посол США на Украине Мари Йованович. А глава представительства ЕС в «незалежной» Хьюг Мингарелли указал властям страны на то, что они обязаны выплачивать пенсии с социальные пособия жителям Донбасс без всяких условий.
На фоне всех этих жестких требований к Киеву решение ЕСПЧ о том, что позиция Украины не нарушает право этих людей на жизнь, выглядит, по меньшей мере, странно.
Как же так? Люди всю жизнь работали на благо Украины, делали, как того требует ее законодательство, отчисления в Пенсионный фонд. Соответственно, по достижении определенного возраста все они имеют право получать пенсию, причем, независимо от места проживания и политических взглядов.
Все прочее — это дискриминация. А Европейский суд, получается, эту дискриминацию оправдывает. Почему?
— Напомню, что есть решения украинских внутренних судов о том, что государство Украина обязано платить пенсии своим гражданам, — комментирует ситуацию руководитель информационного агентства «News Front» Константин Кнырик. — На что, собственно говоря, кабинет министров Украины еще год назад попросту наплевал. Это — первое.
Второй момент. Не только люди, проживающие сегодня де-факто в Донецкой или Луганской республике, не могут получить свою пенсию. Но и те, которые бежали от войны на территорию подконтрольную Украине, они тоже добиваются своего права на получение пенсии через огромное количество бюрократических процедур.
Что касается решения ЕСПЧ, то я не исключаю того, что оно, действительно, трактуется так, как его трактует Петухов. Европейцы, как вынужденные заложники-финансисты провального проекта под названием «Украина», денег ей больше давать не хотят. И понимают, что выплата пенсий жителям Донбасса, это достаточно серьезное бремя для украинского бюджета.
Не исключаю, что такое решение они приняли как раз потому, что сегодня все финансовые ресурсы, которые ранее давались Америкой и Европой для Украины, сократились максимально. И направляются только на удовлетворение экономических амбиций жуликов, которые правят на этой территории. И на военные процессы — строительство обучающих центров, переоборудование военных заводов на изготовление снарядов натовского образца.
То есть, ведется целенаправленная подготовка к боевым военным действиям. И больше ни на что денег они давать не будут.
Ни европейцев, ни американцев, которые взяли под контроль эту территорию, абсолютно не интересует судьба людей, живущих в ДНР или в ЛНР. Тем более судьба людей, живущих на всей территории Украины. Чем меньше их там будет, и чем быстрее они там вымрут, тем легче будет управлять и политическим, и военным процессом.
Председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов, в свою очередь, предложил не спешить с выводами и дождаться официальной информации о решении международного суда:
— Мы все знаем, как люди, называющие себя нынешними властями на Украине, могут лихо интерпретировать в свою пользу любое сообщение или высказывание. Мы слышим от них все время, что «весь мир с нами!». Хотя мир уже не обсуждает «на Украину» или «в Украину», а обсуждает, прежде всего, «в обход Украины».
Поэтому я сомневаюсь, что вынесено именно такое решение, о котором пишет Петухов. Тем более что до этого ЕСПЧ все-таки выносил «вердикты», основываясь изначально на тех судебных решениях, которые вынесены на территории того или другого государства.
А я напомню, что Высший административный суд Украины еще года полтора назад обязал непосредственно премьер-министра возобновить все социальные выплаты жителям народных республик без каких-либо оговорок, условностей и ограничений.
К тому же, ЕСПЧ, как правило, принимает позицию не государства, а позицию граждан этого государства в случае ущемления и лишения их каких-либо прав, свобод и возможностей.
Поэтому я сомневаюсь, что международный суд пошел бы наперекор выводам Высшего административного суда Украины, который отстоял, как ни странно, права жителей республик на получение гарантированных им выплат, которые они до того заработали.
«СП»: — Тогда почему правительственный чиновник уверен в обратном?
— Дело в том, что, с другой стороны, от европейских структур сейчас можно ждать, чего угодно. Мы видим, что там давно уже произошла потеря какого-либо суверенитета и здравого смысла.
Поэтому, если такое решение все-таки принято, то я его рассматриваю как повышение ставок консолидированным Западом перед переговорами в «нормандском формате» по поводу введения миротворцев, которые должны пройти в рамках открывающейся на днях Мюнхенской конференции по безопасности.
Мы постоянно слышим о том, что необходимы миротворцы. Об этом твердит бывший генсек НАТО Расмуссен, который стал помощником Порошенко. Пишут разнообразные западные СМИ. Спорят лидеры общественного мнения и политики.
Так что, исходя из логики втягивания Донбасса в то территориальное образования, которое мы по привычке называем Украиной, такое решение возможно.
При этом мы видим, что основная цель и задача не декларируется. А это «зачистка» населения. Путем уничтожения его в прямом смысле на территории Донбасса. Или тихим геноцидом через так называемые реформы — медицинскую, пенсионную, образовательную, жилищно-коммунальную на тех территориях, которые подконтрольны Киеву.
Параллельно мы имеем бегство украинцев — уезжают, кто на Восток, кто на Запад. По самым скромным подсчетам, страну покинули уже более десяти миллионов человек.
То есть, исходя из логики «зачистки», подобное решение могло быть принято. Но для любых международных структур это будет окончательной потерей лица — ни к кому из них никакого доверия уже не будет.
«СП»: — Но невыплата пенсий, наверное, может еще расцениваться, как отказ от Донбасса и от людей, которые там проживают?
— На самом деле, так оно и есть. Майданщики, как известно, любят задавать вопрос: «Чей Крым?» — так они проверяют «благонадежность».
Но на этот вопрос легко ответить, посмотрев, какие крохи выделены в украинском бюджете на Крым. Деньги выделены только на виртуальную СБУ, находящуюся в Херсоне, и такую же виртуальную патрульную полицию. Ни копейки не заложено ни на пенсии жителям Крыма, ни на какие-то социальные нужды и их защиту.
Соответственно, вот вам лишнее доказательство того, что с 2014 года так называемые киевские власти отказались от Крыма окончательно. А теперь они уже окончательно и через решение суда пытаются отказаться и от Донбасса.
Потому что для них главное не люди, а возможность плотнее набить свои карманы и сбежать туда, где есть надежда остаться живыми и на свободе.
«СП»: — Как же люди живут?
— Живут очень небогато, мягко говоря. Потому что пенсии «стартуют» от 2,6 тыс. российских рублей. А цены в республиках, скажем, сравнимы с московскими.
Единственное, что дешевле, это то, что там выращивается и производится для внутреннего потребления. Но это не такие большие объемы, с учетом ведения боевых действий, постоянных потерь урожая, нарушения того же «хлебного перемирия»… и т. д.
Еще спасает дешевая коммуналка, которая в республиках осталась на уровне «до переворота».
Но в целом пенсионеры Донбасса в материальном плане живут не хуже своих соотечественников на территориях подконтрольных Киеву. Потому что там произошло резкое повышение цен на продукты, там неуклонно растут коммунальные платежи… и т. д.
То есть, даже в условиях войны и многолетней экономической блокады со стороны Киева в народных республиках уровень жизни стариков аналогичен «мирному» существованию их соотечественников на территориях подконтрольных Киеву.
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Конец эпохи: донецкий «Шахтер» стал мариупольским клубом (ФОТО)
Легендарный донецкий футбольный клуб «Шахтер» официально сменил регистрацию на мариупольскую.
Информация об этом появилась вчера в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей Украины.
До 2014 года домашним стадионом «горняков» была «Донбасс Арена», после начала войны в 2014 году домашние матчи команда проводила вo Львове на стадионе «Арена Львов», который также был построен к Евро-2012. Но в прошлом году «Шахтёр» сменил «домашний» стадион и переехал в Харьков на стадион «Металлист».
Клуб был основан в 1936 году, четыре раза завоёвывал кубок СССР. Стал первым украинским клубом, выигравшим Кубок УЕФА.
В годы Великой Отечественной войны часть команды ушла на фронт, часть — трудилась на оборонных предприятиях. В сражениях погибли футболисты Иван Устинов, Иван Путятов, Владимир Шкуров, Иван Горобец, Михаил Васин. В 1945 году команду пришлось создавать заново, из старого состава осталось трое футболистов.
Смотреть матчи «Шахтёра», сидя на знаменитом терриконе, считалось особым шиком среди болельщиков
Интересно, что название «Шахтёр» команда получила только в 1946 году, до этого она называлась «Стахановец».
Как сообщала «Русская Весна», летом прошлого года сбежавший из Донецка «Шахтёр» сменил официальную домашнюю полосатую черно-оранжевую форму, чтобы не раздражать сегодняшнюю неонацистскую Украину. Черные полосы на форме были заменены на темно-синие.
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Внимая вождю
Вовремя предать это не предать, это предвидеть! (с)
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Боевики «Правого сектора» убили крымчанина на Херсонщине
В ночь с 13 на 14 февраля на базе «Правого сектора» в Чонгаре (Генический район Херсонской области Украины) был задушен мужчина.
Об этом сообщают местные СМИ с ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным правоохранителей, мужчину убили во время конфликта, вспыхнувшего после распития алкогольных напитков. Погибшим оказался уроженец Крыма, 1971 г. р.
На данный момент задержаны трое боевиков «Правого сектора»*. Судом им избирается мера пресечения.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Юля лучше Пети. Или все же Петюля?
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Климкин рассказал о “достойном вкладе” Украины в борьбу с ИГ*
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе заседания государств-участников всемирной коалиции по борьбе с “Исламским государством”* (ИГ*) рассказал о “вкладе” Киева в борьбу с террористами. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.
“Вклад”, о котором заявил украинский министр, заключается в том, что Киев “полностью разделяет ценности и принципы коалиции”, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Перед визитом в Кувейт министр написал в Twitter, что эффективно “вести борьбу” с боевиками Киеву мешает Россия.
Остается неясным, о какой “борьбе” говорит глава МИД Украины. ВСУ не задействованы ни в одной операции против террористов ИГ*.
Кроме того, ранее стало известно, что сеть экстремистов, подозреваемых в финансировании и вооружении боевиков “Исламского государства”*, закупала оружие на Украине.
В 2015 году член коллегии МВД Украины Антон Геращенко (тогда занимал пост внештатного советника министра внутренних дел. – Прим. ред.) призвал помогать террористам группировки ИГ*. Следственный комитет России возбудил против Геращенко дело по статье “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма”.
* Террористическая организация “Исламское государство” (ИГ) запрещена в России.
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В Киеве появилась почасовая аренда iPhone X
В Киеве появилась новая услуга для любителей смартфонов Apple.
Теперь iPhone X можно арендовать почасово по цене от 50 гривен в час. На сайте компании, которая решила заняться этим бизнесом, сказано следующее:
«Оцените, насколько крутой iPhone X, с минимальными рисками»;
«Используйте iPhone X для проведения деловых переговоров на высоком уровне»;
«Не упустите возможность произвести хорошее впечатление. А поскольку встречают всегда по одежке, вооружитесь презентабельным и крутым смартфоном iPhone X»;
«С „яблочным” телефоном напрокат вы сможете сделать клевое селфи и записать сториз в отличном качестве для своего блога в соцсетях»;
«iPhone X может стать ключевым фактором, благодаря которому вы получите должность, о которой мечтали, или заключите выгодный договор».
Также при заказе телефона на срок от 10 дней обещают скидку 25%. В среднем, стоимость аренды на сутки составит около 600 гривен.
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