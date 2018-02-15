Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2018

Вepтолет Путинa как объяснение всему

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Новак прокомментировал сообщения о прекращении добычи газа в Крыму

Российские власти еще не приняли окончательного решения об остановке добычи газа на шельфе Крыма из-за судебного спора с Киевом, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Я думаю, пока не отвечу на вопрос, принято ли окончательное решение об этом. Все будет зависеть от юридических оснований», – сказал Новак, отвечая на вопрос, действительно ли Россия собирается заморозить добычу на Одесском газовом месторождении, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг СМИ сообщали, что Россия будет вынуждена прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны из-за межгосударственного спора с Киевом в международном арбитраже.

Напомним, что Украина должна к 19 февраля 2018 года представить меморандум, в котором будут изложены обстоятельства, на которые опирается Киев, обвиняя Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Алина Назарова

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Европа оставила Донбасс без пенсий

Европейский суд по правам человека простил Киеву миллиардные долги перед республиками Донбасса, признав право Украины не платить пенсии и социальные пособия проживающим там людям. Так, во всяком случае, прокомментировал постановление суда в Страсбурге по коллективной жалобе граждан Украины из Донецка замминистра юстиции Сергей Петухов.

«ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала всё возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. В связи с продолжающимся конфликтом мы физически не можем платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса, и это не является нарушением Конвенции (в плане нарушения основных прав и свобод – ред.)», — написал чиновник на своей странице в Facebook.

Не совсем понятно, на основании чего международные арбитры пришли к такому выводу.

Но сам Петухов утверждает, что в настоящее время платить пенсии в ЛНР и ДНР якобы может только Россия, которая, по его словам, «сейчас осуществляет эффективный контроль над этой территорией».

Как известно, выплату в регионе пенсий и зарплат бюджетникам Киев прекратил с лета 2014 года. А в ноябре эти дискриминационные действия были закреплены специальным постановлением украинского правительства, на основании которого все банки и госучреждения с неподконтрольной силовикам территории были выведены.

Последние три года власти народных республик самостоятельно выплачивают пенсии и зарплаты бюджетникам. Но задолженность Украины перед населением региона продолжала расти. Если верить вице-премьеру Павлу Розенко, на конец весны 2016 года она уже составляла более 10 млрд. гривен (или около 393 млн. долларов).

Ни тогда, ни сейчас украинская власть виноватой себя не считала.

Как следует из недавнего доклада, подготовленного экспертами Управления ООН по делам беженцев, почти 600 тысяч жителей Донбасса, проживающих в зоне конфликта, не получают на сегодняшний день положенных выплат от Украины.

В ООН призвали киевские власти выполнять законы страны и обеспечить гражданам пенсионное финансирование. Того же в январе текущего года потребовала от Киева посол США на Украине Мари Йованович. А глава представительства ЕС в «незалежной» Хьюг Мингарелли указал властям страны на то, что они обязаны выплачивать пенсии с социальные пособия жителям Донбасс без всяких условий.

На фоне всех этих жестких требований к Киеву решение ЕСПЧ о том, что позиция Украины не нарушает право этих людей на жизнь, выглядит, по меньшей мере, странно.

Как же так? Люди всю жизнь работали на благо Украины, делали, как того требует ее законодательство, отчисления в Пенсионный фонд. Соответственно, по достижении определенного возраста все они имеют право получать пенсию, причем, независимо от места проживания и политических взглядов.

Все прочее — это дискриминация. А Европейский суд, получается, эту дискриминацию оправдывает. Почему?