Население Москвы в 1812 году

Продолжаем цикл постов о население Москвы. Сегодня поговорим о 1812 годе. Читая литературу по этому вопросу меня всегда приводило в недоумении не стыковка с цифрами. Согласно < ![CDATA[ ]]> моим исследованиям в 1716 году< ![CDATA[]]> в Москве жило где то 50 тыс человек. < ![CDATA[ ]]> А в 1775 году уже 84 тыс человек< ![CDATA[]]> . А вот в 1812 году эта цифра вдруг резко подскочила аж до 250 тыс человек. Как то это все не логично получается.

Потом мне на глаза попались два плана города Москвы с разницей в 100 лет. План Москвы 1739 год:

< ![CDATA[ ]]> Большое разрешение< ![CDATA[]]> .

И план Москвы 1836 года.

< ![CDATA[ ]]> Большое разрешение< ![CDATA[]]> .

Посмотрите, тут же ясно видно, что границы города за 100 лет практически не изменились.На плане 1739 года в черте города еще расположены поля. К 1839 году их благополучно застроили.Правда не все. Плотность населения за этот век тоже не должна была сильно измениться. Большая часть простого народу как жила в деревянных избах, так наверно и продолжала. У нас в городе Перми деревянные дома в центре стоят до сих пор, не смотря что город миллионный . Их конечно потихоньку сносят и застраивают всякими бизнес-центрам но остается еще достаточно.

И тут в интернете я наткнулся на упоминание о книге : < ![CDATA[ ]]> Матвеев, Николай Сергеевич. < ![CDATA[]]>< ![CDATA[ ]]> Москва и жизнь в ней накануне нашествия 1812 г. / Н. Матвеев. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1912< ![CDATA[]]>.

А в ней данные по населению Москвы в 1812 году

С одной стороны количество домов логически соответствует развитию города. < ![CDATA[ ]]> 6343 двора в 1716< ![CDATA[]]> году, < ![CDATA[ ]]> 8884 двора в 1775< ![CDATA[]]> . И 9158 уже в 1812 году. Но вот число жителей, в них проживающих, меня как то смутило. Давайте разбираться.

Т.е. большая часть тогдашнего дворянства, проживающего в Москве, была в преклонном возрасте. Дети с ними уже не жили. Но вот слуг было очень даже много.

Опять же это не город а большая большая деревня, по нонешним временам, получается. Поэтому плотность населения и застройки была низкая. И уж никак не могла увеличится за 100 лет.

Князья и высшая знать жили богато, с большим количеством прислуги :

У коего кого было и того больше :

Можно сказать стриптиз и проституция имеют в Москве богатые и давние традиции. Россия, которую мы потеряли, ага.

Дамочки между прочим тоже не отставали. Приведу довольно большой кусок из книги о тамошних нравах. Кстати, там в начале мелькнуло слово “Коммунизм”. Судя по контексту как то оно в 1912 году ( когда писалась эта книга ) трактовалось не совсем так, как мы сейчас привыкли думать.

Как там пел Александр Розембаум – Я помню, давно, учили меня отец мой и мать: Лечить – так лечить! Любить – так любить! Гулять – так гулять! Стрелять – так стрелять! Но утки уже летят высоко… Летать – так летать! Я им помашу рукой.

Прочитав последний отрывок откровенно заржал. Ничего за 200 лет в московском обществе не изменилось.

Но вернемся к населению.Все, что я описал выше, касалось только знати и дворянства. А согласно современным исследованиям они составляли в России тогда не более 1 процента населения. В Москве больше конечно.

Но был в Москве еще и тогдашний средний класс. В их домах тоже жило не мало народу.И опять же огород и приусадебный участок. Т.е. о плотной застройке речь даже и не идет.

Но большую часть населения тогдашней Москвы все таки составляли крестьяне.

А теперь давайте считать. Общее количество дворов 9158. Из них деревянных более 6500. Условно примем, что все деревянные были дворами крепостных. Т.е. обычными деревенскими. Демографы советуют умножать их на 8 человек , это если по максимуму. В городе обычно уровень жизни выше а значит и детей все таки меньше. Итого получается 52 тыс человек.

Остается где то 2658 дворов знати и тогдашнего среднего класса, чиновников, купцов, мещан и прочих. Умножим их положим на 16, считая, что в таких домах должно было в среднем жить в два раза больше народу. Получается где то 42 тыс человек. Плюс примерно посчитаем крепостных на фабриках. < ![CDATA[ ]]> В 1775 году их было 12 тыс< ![CDATA[]]> . Можно предположить, что в 1812 году их было уже 20 тыс человек.

Т.е. всего получается где то 114 тыс человек. Конечно эта цифра условно, но по крайней мере она дает хоть какое то реально представление о население Москвы того времени.

Это косвенно подтверждается численностью населения после нашествия Наполеона. Осталось чуть больше 51 тыс человек.

Книга :< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>< ![CDATA[ ]]> Герман, Карл Федорович (1767-1838). < ![CDATA[]]>< ![CDATA[ ]]> Статистическия изследования относительно Российской империи, / Сочинение Карла Германа. – Санктпетербург : Печатано при Императорской Академии наук, 1819< ![CDATA[]]>.

Я прочел несколько книг той эпохи по этой теме и такое чувство, что авторы соревнуются, кто напишет большую цифру. Все равно же никто не проверит. Опять же куда делись эти 250 тыс человек? Чего то я сомневаюсь, что все они резко так уехали. Если дворянству было и куда и на чем ехать, то простой люд, крестьян и мещан, явно никто и нигде не ждал. А вот предположить, что уехала где то половина, тут уже больше логики и здравого смысла.

С другой стороны я даже могу представить откуда взялась цифра 251 700 человек у автора первой книги. Видите, в предыдущем отрывке есть текст : но число сие зимой возрастает до 400 000 ? Это крестьяне, у которых зимой нет никакой особой работы в поле или дома. И они подаются на заработки в столицу. Строить дома и прочие сооружения, мостить улицы, работать на фабриках, в услужении у господ и просто на мелкой работе. Но, в отличии от современных гастарбайтеров, весной они уезжали к себе домой, в деревню, пахать и сеять. Там же они и налоги платили. Поэтому включать их в общую численность населения Москвы как то не совсем правильно. Мы же не считаем вахтовиков, работающих на всяких северах, местными жителями ?

Вот такая вот маленькая экскурсия по жизни, нравам и населению тогдашней Москвы.