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Муравьи спасают своих собратьев, оказывая им медицинскую помощь

19:37. 15 февраля 2018 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:


перевод для gearmix (Вадим Тарабарко)

Биологи сделали удивительное открытие: муравьи оказывают соплеменникам медицинскую помощь и даже имеют систему очерёдности оказания помощи, отделяя безнадёжных.

При наблюдении за охотящимися на термитов муравьями вида Matabele обнаружено, что здоровые насекомые выполняют роль санитаров-носильщиков, перенося раненых собратьев в безопасное место для выполнения действий по спасению жизни. Они даже придерживаются правила «золотого часа» современной медицины, согласно которому пострадавший имеет наилучшие шансы на спасение, если оказание помощи начато в течение часа после ранения. Медицинская помощь на 70 процентов повышала шансы муравья выжить.

Конечности, потерянные в бою

Впервые обнаружена способность насекомых демонстрировать «высокоэффективное организованное массовое лечение ранений». Муравьи Megaponera analis обитают в Центральной Африке; добывая пищу они осуществляют набеги на гнёзда термитов колоннами по 200-600 особей. Многие муравьи получают ранения от солдат термитов и теряют конечности. Исследователи Университета в Вюрцбурге в Германии обнаружили, что легко раненные муравьи зовут на помощь, выделяя особые феромоны — сигнал бедствия. Здоровые муравьи находят раненых и как санитары несут пострадавших обратно в гнездо.

Противомикробное зализывание

В гнезде к повреждениям применяется длительное «зализывание». По словам одного из исследователей, «предположительно, муравьи таким образом вычищают раны и, возможно, наносят в составе слюны противомикробные агенты, уменьшая вероятность бактериальной или грибковой инфекции.

Тяжело раненые муравьи, потерявшие много конечностей, остаются на поле боя. Они сами диагностируют себя как не подлежащих восстановлению и намеренно препятствуют сородичам, пытающимся их вынести.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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