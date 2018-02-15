Глобальная роль американских ССО
14:23. 15 февраля 2018 Просмотров - 151 Один комментарий Опубликовал: brahman
Подразделения ССО на поле боя.
В продолжение статьи "Первый год президентства Дональда Трампа стал рекордным для ССО США. https://michael-ky.livejournal.com/131373.html
Наступающий год и действия войск специального назначения
Если вы хотите узнать кое-что о жизни в Америке в эти дни, взгляните, как колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Леонард начинает свою первую в этом году статью под названием «Семь желаний в 2018-м»:
«Что ж, по крайней мере, теперь уже больше не 2017-й. Я ожидаю, что будущие историки будут оценивать его как на один из самых безнадёжных из числа невоенных лет в истории страны…».
Задумайтесь на минутку: 2017-й — «невоенный год»?
Скажите это афганцам, иракцам, сирийцам, йеменцам, сомалийцам или, если уж на то пошло, четверым американским «зелёным беретам», погибшим в Нигере в октябре прошлого года https://colonelcassad.livejournal.com/3868083.html. И всё же давайте признаем — Леонард ухватил глубинную и подлинную американскую сущность восприятия 2017 года, не говоря уж о годах до этого, да и наступающего года, без сомнения, это тоже касается.
Американские спецназовцы погибшие осенью прошлого года в Нигере.
Начатая в октябре 2001-го военная кампания, когда-то названная Глобальной Войной с Террором — даже получившая гротескный акроним ГВОТ (GWOT) — никогда не заканчивалась. Наоборот, она трансформировалась и расширилась на огромные части планеты. Все прошедшие с 2001-го годы США находились в состоянии перманентной войны, которая не демонстрирует никаких признаков завершения и в 2018 году. Самолёты продолжают сбрасывать потрясающий тоннаж снаряжения, беспилотники продолжают бить ракетами «Хелфайер» по одной стране за другой, а в недавние годы элитные подразделения Сил Специальных Операций, теперь уже «войска внутри войск» США численностью около 70 000 бойцов развёрнуты, как давно сообщает Ник Тёрс на этом вебсайте, почти во всех, какие только можно вообразить, странах на планете. Они тренируют подразделения стран-союзников и марионеточные войска, действуют как советники и иногда сражаются вместе с этими войсками, проводят рейды и занимаются всем тем, что выглядит войной вне всякого сомнения.
Единственная загвоздка во всём этом (и именно это подвигло Леонарда написать свои строки) — американский народ. Давно разлучённый с комплектующимися на контрактной основе войсками в стране, где нет призыва на военную службу, мы по большей части игнорируем войну с террором и занимаемся своими делами, как и советовал нам президент Джордж Буш через две недели после событий 9/11. («Отправляйтесь в «Мир Диснея» во Флориду, берите семьи и наслаждайтесь жизнью так, как хотите»). Поскольку далёкие конфликты расширяются, а террористические группировки распространяются и множатся, Вашингтон помогал «невоенной» атмосфере, улучшая новый вид военных действий, в которых погибало бы меньше американцев. Спустя полвека, если оставить в стороне количество затруднительных положений, война с террором во многом представляет собой противоположность Вьетнамской войны — нет подсчёта потерь, немного погибших, масса марионеточных отрядов, боевые роботизированные комплексы в небесах, а на кончике «копья» — многочисленные ещё более засекреченные войска, эти парни из ССО. В результате если вы или кто-то из членов вашей семьи не входит в состав этих контрактных подразделений, очень даже не сложно жить так, словно «вечные войны» страны не имеют к нам никакого отношения. Возможно никогда в нашей истории, переполненной войнами, американцы не были более глубоко демобилизованы, чем в эту эру. Когда речь идёт о войне с террором, нет ни волн поддержки, ни, начиная с 2003-го, волн протестов.
В некотором смысле Дэвид Леонард тут оказывается прав. Для очень большой части мира 2017 год стал мрачным годом войн, беженцев и бедствий. Однако в Америке он во многом просто был ещё одним «невоенным годом». В этом контексте давайте позволим Нику Тёрсу ввести вас в следующий «невоенный год» и в «невоенные» силы, подразделения Сил Специальных Операций Америки, которые, вероятно, снова будут в самом сердце событий.
ССО
Той безлунной ночью около 23-х по местному времени четыре приписанных к ССО турбовинтовых «Геркулеса» МС-130 Combat Talon вторглись со стороны Пакистана в воздушное пространство Афганистана. На борту находились 199 десантников, получивших приказ захватить полевой аэродром. В сотне миль к северо-востоку вертолёты «Чинук» и «Блэк Хок» в темноте шли в направлении Кандагара, имея на борту бойцов 1-го оперативного отряда ССО США «Дельта» и приданных десантников; они направллись ко второму объекту. Было это 19 октября 2001-го. Война в Афганистане только начиналась, и силы специальных операций США действовали на острие американского «копья».
Упомянутые десантники спустились на парашютах и массой навалились на полевой аэродром, вступив в бой с врагом — единственным вооружённым бойцом, как потом выяснилось — и убили его. На втором объекте, в резиденции лидера Талибана муллы Мохаммеда Омара, спецназовцы вообще не встретили никакого фактического сопротивления, хотя несколько американцев были ранены, попав под дружественный огонь и пострадав при крушении вертолёта. В 2001 году специальные силы США нацеливались на всего две вражеских группировки: аль-Каиду и Талибан.
В 2010-м, в первый полный год во власти, президент Барак Обама проинформировал Конгресс, что американские войска всё ещё «активно преследуют и сковывают боем остающихся боевиков аль-Каиды и Талибана в Афганистане». В соответствии c недавним докладом Пентагона Конгрессу, американские войска ведут бои с более чем в 10 раз большим числом вооружённых группировок, включая так и не побеждённый Талибан, сеть Хаккани, известное как ИГИЛ-Хорасан ответвление ИГ*, и разнообразные «прочие повстанческие сообщества».
Спустя более 16 лет боевых действий подразделения ССО США остаются острием копья в Афганистане, где они продолжают проводить контр-террористические операции. На самом деле с 1 июня до 24 ноября прошлого года, судя по тому докладу Пентагона, подразделения ССО в Афганистане провели 2175 наземных операций, «в которых они помогали или были советниками» афганских коммандос.
«Во время действия администрации Обамы число случаев использования подразделений ССО резко возросло, словно их применение в борьбе с терроризмом было своего рода волшебной палочкой-выручалочкой универсального назначения », указывал Уильям Хартунг, директор проекта «Вооружения и безопасность» неправительственной организации Центр международной политики. «Последующие годы доказали, что подобное предположение ошибочно. Имеется много заслуживающих уважение высококвалифицированных специалистов, вовлеченных в специальные операции со стороны США, но задачи, которые от них требуют решить, зачастую не имеют военного решения. Несмотря на это, администрация Трампа в Афганистане усиливает ставку на этот подход, даже при том, что эта стратегия не воспрепятствовала распространению террористических организаций и в действительности может оказаться контр-продуктивной».
Глобальные коммандос
После того, как американские коммандос в 2001 году отправились воевать, численность подразделений ССО удвоилась, с приблизительно 33,000 бойцов до сегодняшних 70 000. По мере роста численности рос и глобальный охват. Как раскрыл в прошлом месяце TomDispatch, в 2017 году они были развёрнуты в 149 странах, или почти в 75% стран планеты, — рекордное количество. Это превысило показатель в 138 стран в 2016-м при администрации Обамы, а уж их количество в последний год администрации Буша и вовсе кажется сегодня карликовым. Поскольку размах развёртывания увеличился, то и персонал сил специальных операций размещался по планете более равномерно.
В октябре 2001 года Афганистан был единственным центром боевых миссий коммандос. 19 марта 2003 года подразделения ССО сделали первые выстрелы при вторжения в Ирак, когда их вертолёты атаковали иракские пограничные посты у Иордании и Саудовской Аравии. К 2006-му, пока шла война в Афганистане, а конфликт в Ираке продолжал превращаться в ряд интенсивных столкновений с повстанцами, 85% американских коммандос оказались дислоцированными на Большом Ближнем Востоке.
К концу десятилетия в 2010-м положение не сильно изменилось — 81% всех сил специальных операций за рубежом оставался в том же регионе.
Однако восемь лет спустя ситуация стала заметно меняться, судя по цифрам, предоставленным TomDispatch Командованием ССО. Несмотря на заявления, что ИГ потерпело поражение, США по-прежнему вовлечены в боевые действия в Ираке и Сирии, равно как и в Афганистане и Йемене, но лишь 54% сил специальных операций за рубежом были направлены на Большой Ближний Восток в 2017-м. На самом деле, начиная с 2006 года волны развертываний нарастали по всему миру.
В Латинской Америке цифра с 3% доползла до 4,39%. В Тихоокеанском регионе — с 7% до 7,99%. Но самый шокирующий рост произошёл в Европе и Африке.
В 2006 году всего 3% коммандос, дислоцированных за границей, были размещены в Европе. В прошлом году их число чуть превысило 16%.
«Исключая Россию и Белоруссию, мы задействованы в подготовке персонала практически в любой стране Европы либо на двусторонней, либо на основе различных многосторонних договорённостей», сказал TomDispatch майор Майкл Вейсман, пресс-секретарь Командования по проведению специальных операций США в Европе. «Постоянное присутствие сил специальных операций США и наших союзников несёт ясное послание приверженности США поддержке наших союзников и защите альянса НАТО».
На самом деле за прошедшие два года США развернули контингент сил специальных операций почти в каждой стране на западной границе России. Как выразился глава сил специальных операций генерал Томас Раймонд в прошлом году: «Мы обладаем постоянным присутствием в любой стране — любой стране НАТО и других на границе с Россией, делая для наших союзников феноменальные вещи, помогая им подготовиться к угрозам».
Однако Африка увидела существенно большее наращивание развертывания сил специальных операций.
В 2006 году их было на том континенте всего 1%, а к концу 2017-го — 16,61%. Иными словами там действуют больше коммандос, чем в любом другом регионе за исключением Ближнего Востока. Как я недавно сообщал в Vice News, силы специальных операций в прошлом году действовали как минимум в 33 странах континента.
Ситуация в одной из стран, Сомали, многие годы в миниатюре отражает более 16 лет американских операций в Афганистане. Вскоре после нападений 9/11 один из высших чинов Пентагона предположил, что вторжение в Афганистан могло вытеснить повстанцев из этой страны на территорию африканских стран. «Террористы, связанные с аль-Каидой и местные террористические группировки существовали и продолжают присутствовать в этом регионе», сказал он. «Эти террористы, конечно же, будут угрожать персоналу и объектам США».
Когда на него надавили в вопросе действительных транснациональных опасностей, он указал на сомалийских повстанцев лишь потому, чтобы в итоге признать, что ещё более радикальные местные исламисты «на деле не занимаются террористическими актами вне Сомали». Аналогично на вопрос о связях между основной группировкой Усамы бин Ладена аль-Каидой и африканскими экстремистами, он предложил лишь очень слабую их вероятность, вроде «приветствия» бин Ладена сомалийским повстанцам, убивших военных США во время печально известного сражения в Могадишо 1993 года.
Тем не менее, по сообщениям американские коммандос начали действовать в Сомали в 2001 году, в 2007-м последовали воздушные атаки «летающих батарей» AC-130W Stinger II, а в 2011-м начались удары американских беспилотников по боевикам из аль-Шабаб, террористической группировки, которой не существовало до 2006-го. Судя по данным, полученным «Бюро репортёрских расследований», с 2001-го по 2016-й год в Сомали США провели от 32 до 36 ударов беспилотниками и как минимум от 9 до 13 наземных атак.
Прошлой весной президент Дональд Трамп ослабил ограничения времён Обамы на наступательные операции в той стране. Позволив силам США большую свободу действий в этой стране, он открыл возможность более часто наносить воздушные удары и проводить рейды коммандос. Именно это и отразил 2017 год. США провели 34 удара беспилотниками, что по меньшей мере равно, если не превосходит суммарному числу атак за предыдущие 15 лет. (И США потребовался всего лишь один день, чтобы возобновить такие удары в этом году).
«Решение президента Трампа объявить часть Сомали «зоной активных боевых действий» позволило Африканскому командованию (AFRICOM) США наносить удары с возрастающей частотой, поскольку ему не надо было проводить их согласование через бюрократический аппарат национальной безопасности Белого Дома», сказал Джек Серл, эксперт по контр-террористическим операциям США в Сомали. Он сразу же указал, что заявления AFRICOM о небольшом наращивании сделаны из-за большего числа мишеней, но он подозревает, что AFRICOM, возможно, пытается нанести ущерб аль-Шабаб прежде, чем будут выведены миротворческие силы Африканского Союза, а необстрелянные бойцы ВС Сомали останутся один на один с боевиками без дополнительных тысячных контингентов Африканского союза.
Кроме 30 с лишним воздушных ударов, в 2017 году были проведены как минимум три наземных атаки США. В одной из них, представленной AFRICOM как «операция по тренировке и сопровождению бок о бок с бойцами Сомалийской Национальной Армии», во время перестрелки с боевиками аль-Шабаб погиб морской пехотинец Кайл Милликен, а два американских солдата ранены. В ещё одной наземной операции в августе по данным расследования Daily Beast, бойцы ССО оказались замешаны в массовом убийстве 10 граждан Сомали. (Сегодня ВС США расследуют этот случай).
Как и в Афганистане, войска США находятся в Сомали с 2001 года, и, как и в Афганистане, несмотря на более полутора десятков лет операций, количество групп боевиков лишь возросло. Американские коммандос теперь воюют как минимум с двумя террористическими группировками — аль-Шабаб и местной ветвью ИГ — а пока количество ударов беспилотников в прошлом году резко выросло и Сомали стало зоной ещё более горячей. Сегодня, по словам представителей AFRICOM, боевики имеют «лагеря подготовки» и обладают «безопасными убежищами по всему Сомали и в регионе».
«Скупо освещаемая в прессе 16-летняя интервенция США в Сомали следует модели, аналогичной более крупной войне США в Афганистане: ввод подразделений ССО и постоянное наращивание числа воздушных ударов не только не остановили терроризм, но аль-Шабаб, и местное ответвление ИГИЛ за это время увеличили свою численность», сказал Уильям Хартунг из Центра международной политики. «Это ещё один случай не выученных уроков американской политики бесконечных войн: боевые действия вероятно, или скорее с большей вероятностью усиливают террористический действия, а не снижают их накал или препятствуют им».
Сомали — отнюдь не аномалия. По всему континенту, несмотря на возрастание числа операций коммандос, равно как и обычных американских подразделений и их местных союзников, численность врагов Вашингтона продолжает возрастать. Как сообщил Vice News, стратегический документ Командования ССО перечислил пять основных террористических группировок на континенте. Обновление в октябре 2016 года добавляет семь названий — ИГ, Ансар аль-Шария, аль-Каида в Магрибе, аль-Мурабитун, Боко Харам, Армия Сопротивления и аль-Шабаб — помимо «прочих жестоких экстремистских организаций». Сегодня Африканский центр стратегических исследований Пентагона предполагает наличие на континенте в целом 21-й «активно действующей исламистской военизированной группировки». На самом же деле, как сообщал at The Intercept, на 2015-й год полное число террористических организаций и прочих «незаконных группировок» уже могло приближаться к 50-ти.
Спасение репутации ССО с помощью марионеточных войск?
Пока войны и интервенции множатся, коммандос США расползаются по планете, а террористические группировки разрастаются, темп операций резко возрастает. Это в свою очередь вызывает опасения специалистов экспертных советов, сторонников использования подразделений ССО и членов Конгресса относительно влияния на эти элитные войска подобных постоянных развёртываний и растущего на них давления. «Большая часть подразделений ССО задействована до возможного предела», сказал членам Конгресса прошлой весной генерал Томас. «Несмотря на растущий спрос на силы специальных операций, мы должны поставить приоритеты источников этого спроса, поскольку столкнулись с быстро меняющейся обстановкой в плане безопасности». И тем не менее, число стран, где были развёрнуты подразделения ССО, в прошлом году достигло рекордного значения. На конференции по специальным операциям, прошедшей в ноябре 2017 в Вашингтоне, влиятельные члены Сената и комитета Палаты по делам вооруженных сил признали растущую нагрузку на ССО. Для Джека Рида, высокопоставленного демократа в комитете Сената по делам вооруженных сил, решение, как он выразился, таково: «увеличить численность и ресурсы».
Хотя сенатор-республиканец Джони Эрнс не исключает возможности наращивания уже раздутой до военного уровня численности коммандос, она предпочитает передать некоторые операции другим подразделениям: «Мы видим массу миссий, особенно если вы … взглянете на Афганистан, где у нас миссии по подготовке, советники и миссии помощи, если бы мы могли передать некоторые из них обычным подразделениям и забрать у ССО, я думаю, нам именно это и надо сделать». Министр обороны Джеймс Мэттис уже продемонстрировал, что подобные шаги планируются. Ли Клэффи, пресс-секретарь Эрнс, сказал TomDispatch, что сенатор также предпочитает «передачу операций квалифицированным местным подразделениям».
Подход Эрнст на самом деле применяется по всей планете, и возможно, нигде более явно, чем в Сирии в 2017 году. Там , как отметил Томас, поддерживаемые США силы, и сирийские арабы и курды, «военизированные и полувоенные формирования численностью 50 000… действуют в наших интересах и выполняют наши просьбы». Действительно, именно они вынесли основную часть борьбы и гибли во время кампании против ИГ и захвата их «столицы» Ракки. Однако эта кампания, которая вернула почти всю территорию, удерживавшуюся ИГИЛ в Сирии, была исключением. Повсюду действующие в интересах США военизированные формирования в недавние годы действовали намного хуже. Эту военизированную армию численностью 50 000 человек надо было собрать после того, как подготовленная США иракская армия, создававшаяся во время американской оккупации страны в 2003-2011 годах, развалилась под ударами относительно небольшого числа боевиков ИГ в 2014-м.
В Мали, в Буркина-Фасо, Египте, Гондурасе и повсюду, подготовленные США офицеры проводили перевороты, свергая соответствующие правительства. В то же время в Афганистане, где подразделения ССО работали с местными союзниками более 15 лет, даже элитные силы безопасности всё ещё по большей части не способны проводить собственные операции. По данным полугодового отчета, представленного Пентагоном в 2017 Конгрессу, афганским коммандос необходима поддержка США в подавляющем большинстве миссий, они провели независимо всего 17% операций из 2628 в период с 1 июня по 24 ноября 2017 года.
Более того, поскольку по словам генерала Томаса подразделения ССО «представляют основную силу или основные усилия по поддержке сконцентрированных на противодействии насильственным экстремистским организациям операциях США в Афганистане, Сирии, Ираке, Йемене, Сомали, Ливии, по всему Сахелю, на Филиппинах и в Центральной/Южной Америке», маловероятно, что заменившие их иностранные марионеточные войска или обычные американские подразделения смогут вынести тяжесть боёв и ослабить нагрузку на коммандос.
Наращивание численности подразделений ССО — не решение, по мнению Хартунга из Центра международной политики. «Не существует убедительного и обоснованного логически объяснения вовлечённости подразделений ССО США в действия в 149 странах, учитывая, что результаты их миссий столь же часто провоцируют больший конфликт, как и сокращают его, по большей части потому, что присутствие военных США слишком часто используется в качестве аргумента при вербовке местными террористическими организациями», сказал он TomDispatch. «Решение проблемы высокого темпа операций ССО США не в том, чтобы набрать и подготовить больше бойцов ССО. Решение в первую очередь в том, чтобы переосмыслить, почему они используются столь интенсивно».
Примечание:
* — организация, запрещённая в РФ.
источники и ссылки
http://foreignpolicy.com/2017/12/29/how-donald-trump-learned-to-love-war-in-2017/
https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/24/pentagon-us-2000-troops-syria-not-500
https://www.amazon.com/dp/B00TDTR5ZW/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.gao.gov/assets/680/671462.pdf
https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/somalia-reported-us-covert-actions-2017
https://www.thedailybeast.com/on-the-eve-of-congressional-hearings-new-evidence-about-alleged-us-sof-massacre-in-somalia-10
http://www.tomdispatch.com/post/176344/tomgram%3A_nick_turse%2C_a_red_scare_in_the_gray_zone/
статья:
http://www.tomdispatch.com/post/176371/tomgram%3A_nick_turse%2C_the_coming_year_in_special_ops/
Переводчик: sparling-05
https://michael-ky.livejournal.com/135702.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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ССО – это студенческие строительные отряды, ващета.