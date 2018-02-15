Дню Святого Валентина посвящается…..
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ…
ТОЛЬКО БЫ ДЕНЬГИ...
Особенно любят «выжимать» их хоть из воздуха в столице… Пример, увы заразителен…
Ещё не успели растаять новогодние праздничные ледяные красоты, сугробы от последнего снегопада, парализовавшего столицу и до сих пор превращающего попытку пройти пару сотен метров не по центральным проспектам в аттракцион под названием «А ну-ка доберись», растаять запах от масленичных блинов, как на жителей города свалилась новая февральская размашистая «веселуха» — день кого-то. И не важно, что в гущах исторического «новодела» никто, даже церковь, не может разобрать из-за чего шум, потому как в одну кучу свалено «язычество», борьба римлян с христианством времён Клавдия и святые фигуры то ли римского священника, казнённого около 269 года, то ли итальянского Валентина, то ли простого воина, погибшего при похоже на Карфаген.Главное, что удалось вынести из из(с)тории особо заинтересованным – возможность полного раскрепощения нравов, особенно юных, и существенный финансовый интерес почуявших «жареное» торговцев чем ни попадя (даже владельцы секс-шопов радостно потирают руки от растущей в этот день выручки, ох и чудны «любовные» зигзаги ныне).
Совсем не зря старались «из(с)торики» сочинив занимательную римскую «сказку», наполнив её оргиями, откровенным развратом и половыми извращениями. Может, обществу, которому столь агрессивно уже даже на уровне отдельных госструктур и госкомпаний навязываются толерантность к извращениям и психическим болезням, стоит поискать исторические корни происходящего, чтобы хотя бы задуматься и поняв ужаснуться? Вот таким представлялся «полубог» Фавн, в честь которого голые луперки бегали по Риму и стегали женщин полосками шкур животных, «благословляя» их на рождение детей (видимо, «благословленные» они завершали действо обнажившись), превратив этот день в «фестиваль эротизма во имя богини «лихорадочной» любви Juno Februata и Луперка(прозвище Фавна). Есть желающие благословиться в честь такого и таким образом или перенести праздник на лето?
Американского актёра Рудольфа Валентино, умершего в 1926 году, считавшего себя идеалом всех любовников и 14 февраля устраивавшего в своем доме развратные вечеринки, которые он называл Valentine’s Day, услышали не только «голубые» всего мира, с конца 70-х годов не на пустом месте решившие «приватизировать» этот день, но и поклонники новомодных обнажённых забав на Гоа – эротических парадов – «последователей» ямайских «голых свадеб», прибалтийских «свадеб столетия» с всенародным освещением однополых браков местными секс-знаменитостями (в смысле секс-меньшинств).
Подлинная, ещё не написанная летопись, не сохранила истинных корней и смысла события, призванного способствовать общему состояние душевного подъёма в этот день и его главного героя (если таковой вообще был). Даже католическая церковь внесла свою лепту в искажение или создание праздника, наполнив его «римским» содержанием и якобы гонимым и казнённым священником, к тому же снабдив праздник названием «языческий»…
«Язык иначе» говорили наши предки, называя так ИНОСТРАНЦЕВ. Это – самое точное отнесение праздника к его «создателям», чуждого в таком виде русской культуре и целомудренным традициям нашего народа. Праздника, который всё больше превращается в день разврата с акцентом на коммерческий интерес, где главным «блюдом» являются самые разнообразные банальные «эротические вечеринки» и оргии, а местом проведения – питейно-развлекательные заведения, после которых приобретённый отмечающими «облик» может во многом оказаться схож с образом придуманного «прародителя», вызывающего заслуженное отвращение пока лишь в Белгородской области и в Крыму... А «элита» Москвы и Санкт-Петербурга? Она уже давно «заражена» и «грезит» западной «толерастией», не имеющей ничего общего ни с культурой родной страны, ни с её народом, да и сами они чужды ей и теперь уже зачастую даже не скрывают этого.
Только сон разума порождает… нравственных извращенцев, не имеющих будущего, хотя, к сожалению, ещё заражающих своим зловонием, скрытым праздничной сердечно-картинной мишурой, самые неокрепшие юные души, многие из которых живут праздничным сегодня, а не «похмельным» завтра, превращая ЛЮБОВЬ – СОСТОЯНИЕ ДВУХ ДУШ НА ВСЮ ЖИЗНЬ – В ЛЮБОВЬ – СИЮМИНУТНОЕ ДЕЙСТВИЕ… А оно ведь обязательно наступит…
А. Никонович
loading...
День всех(абсолютно,толерантненько так) влюбленных..По-сути это противоречит русскому мировосприятию.Если любишь,то отдельного дня не нужно.Это для сожителей.Какой-то пафос,ожидание подарка…У нас с женой так,уговорили тещу или свекровь с детьми посидеть,все…сегодня 14 февраля.Хоть что-то…хоть час по набережной прогуляться(в кино сходить шансов нет….тещу жалко-погибнет однозначно,не вывезет внуков:).День святого Валентина напоминает какую-то …отчетность,души в этом празднике нет.
Недавно рассказали анекдот о идеальной семье.Жена-”Любимый,борщ готов,иди стопочку намахни…”.Муж-”Подожди,сейчас,я еще полы не домыл”.