Дню Святого Валентина посвящается…..

ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ…

ТОЛЬКО БЫ ДЕНЬГИ...

Особенно любят «выжимать» их хоть из воздуха в столице… Пример, увы заразителен…

Ещё не успели растаять новогодние праздничные ледяные красоты, сугробы от последнего снегопада, парализовавшего столицу и до сих пор превращающего попытку пройти пару сотен метров не по центральным проспектам в аттракцион под названием «А ну-ка доберись», растаять запах от масленичных блинов, как на жителей города свалилась новая февральская размашистая «веселуха» — день кого-то. И не важно, что в гущах исторического «новодела» никто, даже церковь, не может разобрать из-за чего шум, потому как в одну кучу свалено «язычество», борьба римлян с христианством времён Клавдия и святые фигуры то ли римского священника, казнённого около 269 года, то ли итальянского Валентина, то ли простого воина, погибшего при похоже на Карфаген. Главное, что удалось вынести из из(с)тории особо заинтересованным – возможность полного раскрепощения нравов, особенно юных, и существенный финансовый интерес почуявших «жареное» торговцев чем ни попадя (даже владельцы секс-шопов радостно потирают руки от растущей в этот день выручки, ох и чудны «любовные» зигзаги ныне).

Совсем не зря старались «из(с)торики» сочинив занимательную римскую «сказку», наполнив её оргиями, откровенным развратом и половыми извращениями. Может, обществу, которому столь агрессивно уже даже на уровне отдельных госструктур и госкомпаний навязываются толерантность к извращениям и психическим болезням, стоит поискать исторические корни происходящего, чтобы хотя бы задуматься и поняв ужаснуться? Вот таким представлялся «полубог» Фавн, в честь которого голые луперки бегали по Риму и стегали женщин полосками шкур животных, «благословляя» их на рождение детей (видимо, «благословленные» они завершали действо обнажившись), превратив этот день в «фестиваль эротизма во имя богини «лихорадочной» любви Juno Februata и Луперка (прозвище Фавна). Есть желающие благословиться в честь такого и таким образом или перенести праздник на лето?

Американского актёра Рудольфа Валентино, умершего в 1926 году, считавшего себя идеалом всех любовников и 14 февраля устраивавшего в своем доме развратные вечеринки, которые он называл Valentine’s Day , услышали не только «голубые» всего мира, с конца 70-х годов не на пустом месте решившие «приватизировать» этот день, но и поклонники новомодных обнажённых забав на Гоа – эротических парадов – «последователей» ямайских «голых свадеб», прибалтийских «свадеб столетия» с всенародным освещением однополых браков местными секс-знаменитостями (в смысле секс-меньшинств).

Подлинная, ещё не написанная летопись, не сохранила истинных корней и смысла события, призванного способствовать общему состояние душевного подъёма в этот день и его главного героя (если таковой вообще был). Даже католическая церковь внесла свою лепту в искажение или создание праздника, наполнив его «римским» содержанием и якобы гонимым и казнённым священником, к тому же снабдив праздник названием «языческий»…

«Язык иначе» говорили наши предки, называя так ИНОСТРАНЦЕВ. Это – самое точное отнесение праздника к его «создателям», чуждого в таком виде русской культуре и целомудренным традициям нашего народа. Праздника, который всё больше превращается в день разврата с акцентом на коммерческий интерес, где главным «блюдом» являются самые разнообразные банальные «эротические вечеринки» и оргии, а местом проведения – питейно-развлекательные заведения, после которых приобретённый отмечающими «облик» может во многом оказаться схож с образом придуманного «прародителя», вызывающего заслуженное отвращение пока лишь в Белгородской области и в Крыму... А «элита» Москвы и Санкт-Петербурга? Она уже давно «заражена» и «грезит» западной «толерастией», не имеющей ничего общего ни с культурой родной страны, ни с её народом, да и сами они чужды ей и теперь уже зачастую даже не скрывают этого.

Только сон разума порождает… нравственных извращенцев, не имеющих будущего, хотя, к сожалению, ещё заражающих своим зловонием, скрытым праздничной сердечно-картинной мишурой, самые неокрепшие юные души, многие из которых живут праздничным сегодня, а не «похмельным» завтра, превращая ЛЮБОВЬ – СОСТОЯНИЕ ДВУХ ДУШ НА ВСЮ ЖИЗНЬ – В ЛЮБОВЬ – СИЮМИНУТНОЕ ДЕЙСТВИЕ… А оно ведь обязательно наступит…