Агрессивная самозащита
20:18. 15 февраля 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Касательно "Искандеров" в Калининграде.
1. Сначала разворачиваем системы ПРО в Восточной Европе и увеличиваем контингенты НАТО в Восточной Европе.
2. Потом обвиняем Россию в агрессии против Европы и планах завоевания Прибалитики.
3. Когда Россия в ответ на развернытые системы ПРО ставит в Калининграде "Искандеры", заявляем "Ну вот видите, агрессия налицо".
4. Принимаем меры самозащиты от "Российской агрессии", продолжая увеличить контингенты НАТО в Восточной Европе.
5. Оборонный бюджет США на 2019-й год в целом, и на противодействие России в Восточной Европе в частности, будет увеличен.
Profit!
Источник: colonelcassad.livejournal.com