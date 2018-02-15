Агрессивная самозащита

Касательно "Искандеров" в Калининграде.1. Сначала разворачиваем системы ПРО в Восточной Европе и увеличиваем контингенты НАТО в Восточной Европе.2. Потом обвиняем Россию в агрессии против Европы и планах завоевания Прибалитики.3. Когда Россия в ответ на развернытые системы ПРО ставит в Калининграде "Искандеры", заявляем "Ну вот видите, агрессия налицо".4. Принимаем меры самозащиты от "Российской агрессии", продолжая увеличить контингенты НАТО в Восточной Европе.5. Оборонный бюджет США на 2019-й год в целом, и на противодействие России в Восточной Европе в частности, будет увеличен.Profit!

Источник: colonelcassad.livejournal.com