Вот и сегодня тебя убеждают, воздействуя на подсознание…

Весь мир подвержен прямым или косвенным ментальным манипуляциям, цель которых – подчинить граждан чьим-то тёмным интересам.

 Брать кредиты под грабительские проценты и чувствовать себя счастливыми от обладания «привилегией» из месяца в месяц наращивать капиталы кредиторов.

 Ненавидеть богатых и презирать бедных.

 Подвергать дискриминации женщин.

 Подражать абсурдным моделям поведения, которые пропагандируют телевидение и кино.

 Совершать преступления, как герои кинофильмов, доходя до садомазохизма.

 Погружаться в безудержное потребительство.

 Слепо подражать известным артистам, музыкантам, персонажам мыльных опер, пошлым и вульгарным.

 Поклоняться ложным ценностям.

 Следовать насаждаемому дурному вкусу и грубому фарсу.

 Следовать стадному поведению и становиться послушным потребителем.

 Бездумно принимать любые нормы под давлением авторитета, какими бы противоречивыми или несправедливыми они ни были.

 Суеверно поклоняться ложным богам.

 Пассивно принимать всё, что утверждается в средствах массовой информации.