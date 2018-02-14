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Вот и сегодня тебя убеждают, воздействуя на подсознание…

10:42. 14 февраля 2018 Просмотров - 271 Нет комментариев Опубликовал:

 

Ментальная и эмоциональная манипуляция людьми

Весь мир подвержен прямым или косвенным ментальным манипуляциям, цель которых – подчинить граждан чьим-то тёмным интересам.

Людей убеждают, воздействуя на их подсознание:

 Брать кредиты под грабительские проценты и чувствовать себя счастливыми от обладания «привилегией» из месяца в месяц наращивать капиталы кредиторов.
 Ненавидеть богатых и презирать бедных.
 Подвергать дискриминации женщин.
 Подражать абсурдным моделям поведения, которые пропагандируют телевидение и кино.
 Совершать преступления, как герои кинофильмов, доходя до садомазохизма.
 Погружаться в безудержное потребительство.
 Слепо подражать известным артистам, музыкантам, персонажам мыльных опер, пошлым и вульгарным.
 Поклоняться ложным ценностям.
 Следовать насаждаемому дурному вкусу и грубому фарсу.
 Следовать стадному поведению и становиться послушным потребителем.
 Бездумно принимать любые нормы под давлением авторитета, какими бы противоречивыми или несправедливыми они ни были.
 Суеверно поклоняться ложным богам.
 Пассивно принимать всё, что утверждается в средствах массовой информации.

 

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Ну-с..чьи мысли мы сегодня будем думать?. Как обычно, или?.

Метки: Вот и сегодня тебя убеждают воздействуя на подсознание...
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