Вот и сегодня тебя убеждают, воздействуя на подсознание…
10:42. 14 февраля 2018 Просмотров - 271 Нет комментариев Опубликовал: Василий Лычковский
Ментальная и эмоциональная манипуляция людьми
Весь мир подвержен прямым или косвенным ментальным манипуляциям, цель которых – подчинить граждан чьим-то тёмным интересам.
Людей убеждают, воздействуя на их подсознание:
Брать кредиты под грабительские проценты и чувствовать себя счастливыми от обладания «привилегией» из месяца в месяц наращивать капиталы кредиторов.
Ненавидеть богатых и презирать бедных.
Подвергать дискриминации женщин.
Подражать абсурдным моделям поведения, которые пропагандируют телевидение и кино.
Совершать преступления, как герои кинофильмов, доходя до садомазохизма.
Погружаться в безудержное потребительство.
Слепо подражать известным артистам, музыкантам, персонажам мыльных опер, пошлым и вульгарным.
Поклоняться ложным ценностям.
Следовать насаждаемому дурному вкусу и грубому фарсу.
Следовать стадному поведению и становиться послушным потребителем.
Бездумно принимать любые нормы под давлением авторитета, какими бы противоречивыми или несправедливыми они ни были.
Суеверно поклоняться ложным богам.
Пассивно принимать всё, что утверждается в средствах массовой информации.