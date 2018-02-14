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Вой под симфонию “Вагнера”. Что случилось с ЧВК в Сирии

12:08. 14 февраля 2018 Просмотров - 1,141 13 коммент. Опубликовал:

 Вой под симфонию Вагнера. Что произошло с ЧВК в Сирии

За последние несколько дней российский интернет наполнился сообщениями о  уничтожении в Сирии колонны российских военных из так называемой “ЧВК Вагнера”. Говорится о том, что атаку на колонну совершили войска США с применением артиллерии и вертолётов. Точные цифры потерь не известны, но речь идёт о сотнях. Различные источники подтверждают эту информацию.

Министерство Обороны РФ признало факт атаки на сирийское ополчение, не подтвердив информацию о присутствии там россиян. Глава Пентагона заявил, что сил РФ не было в районе нападения.

На фоне отсутствия официальных данных, информационная среда начинает генерировать множество версий и трактовок события. Замечено, что форма подачи информации о событии в российском интернете нацелена на вызов наибольших эмоций у аудитории. Активное участие в этом процессе принимают украинские элементы и либералы. Анализ реакции российского интернета на событие, показывает очень бурную эмоциональную реакцию патриотически-настроенных людей. Многие поднимают вопрос об ответной реакции.

Фактически ситуация напоминает начало войны на Донбассе, когда к власти звучали активные призывы “Путин введи войска”, а когда реакции на эти призывы не последовало началась кампания “Путин слил”. Причём в продвижении истерики на данное событие как тогда, так и, теперь активно включился Стрелков (Гиркин), который не скрывает своей неприязни к Путину лично.

Предшествовало данным событиям то, что в конце января США с визитом посетили главы силовых ведомств РФ. Данный визит можно расценивать как попытку договориться с администрацией Трампа. В свете чего атака на ЧВК по прошествии столь короткого времени выглядит как явная провокация, с целью осложнения отношений между США и Россией.

Вдобавок, всё это происходит на фоне раскола общества внутри России по поводу участия в Олимпиаде спортсменов под нейтральным флагом.

На лицо классическая операция по дискредитации действующего президента России внутри страны перед предстоящими выборами и нагнетание негатива к последующим за выборами дням, когда 5 колонна завопит о «неправильных» результатах выборов, и кто-нибудь из кандидатов не согласится с озвученными ЦИК процентами набранных им голосов (ничего не напоминает?).

Особое внимание следует обратить на то, что либералы себя уже исчерпали и  основная ставка теперь делается на “патриотов”. Именно из их среды формируется таран против действующей власти. В данном процессе все средства хороши, и любой информационный вброс будет использоваться без оглядки на достоверность событий.

Вопросов о том, как и почему произошел инцидент в Сирии, на самом деле не так уж и много:

  • Почему выдвижение на исходные позиции для атаки нефтяного завода шло открыто?
  • Откуда у руководства операцией, планировавшейся в зоне досягаемости артиллерии и армейской авиации США, была уверенность, что их не применят в спину, как это было со сбитыми турками российским штурмовиком?
  • Такие потери у ЧВК Вагнера в таком масштабе впервые, или гибель до 90% сотрудников в отдельных операциях уже имела место?
  • О чём, вообще, шумим? (Контракт на участие в боевых действиях предусматривает гибель сотрудника, его подписавшего.)

На самом деле, ничего нового в произошедшем нет. В США, Китае, Турции, России и целом ряде других, что-то собой представляющих стран, идёт жёсткая война между президентской властью и внутристрановыми «элитами».

Ирак – президент защищает страну, «элита» продаёт её американцам. Ливия – «элита» предаёт и продаёт президента. Сирия – всё, что могла подлого сделать местная «элита» – сделала. Турция – не поставив в известность президента Эрдогана, «элита» отдаёт приказ сбить российский самолёт. Достаточно вспомнить, как Эрдоган прилетел на встречу с Путиным в Москву, а в это время его правительство создало дипломатический и торговый конфликт с Россией.

Ничто не ново под Луной. Вспомним давние события на Даманском, когда по указке из Лондона часть военного руководства Китайской армии, не поставив в известность высшее политическое руководство страны, спровоцировало крупный конфликт, едва не переросший в большую войну между Китаем и СССР, с целью окончательно поссорить наши страны.

Адекватные российские граждане должны понимать, что у кабинета президента Трампа, начавшего путь свёртывания американских военных программ за рубежом, и клинтоновских «ястребов», имеющих главный интерес – любой ценой втянуть Россию в крупномасштабную войну, разные цели и задачи. И эта провокация должна разрушить недавние договорённости силового блока России и США.

«Путин молчит» – ответный удар будет, и будет таким, что мало не покажется. А главный вопрос сейчас в наших «патриотах»: они действительно тупые, или всё-таки действуют осознанно?

Как бы там ни было, но российское общество уже другое. Люди начинают понимать глубинные процессы.

Смотрите также наш фильм: Наука побеждать. Русская армия: выбор пути 

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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13 коммент.»

  • 726 655
    Дана 14 февраля 2018 в 13:16 Ссылка Пометить
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    Не верю что-то я в этот “неотвратимый ответный удар” Путина. Мы столько лет ждём, что, имея такую власть и шпионский опыт, он найдёт способы приструнить олигархов, вернуть деньги в Россию, не дать разбазаривать её богатства. И что же? Нас уже в открытую откровенно расстреливают (т.к.”Вагнер” представляет Россию) США с Израилем и остальными “партнёрами” вместе взятыми, а наш ЦБ с На-б-и-улиной (Б и И хорошо переставляются и выдают истинную суть этой “г-жи”) миллиарды им перечисляет, гарант ставит на Красной площади иудейский семисвечник, музей и всячески потакает им, в пересмотре итогов приватизации народу отказано и т.п. И нам говорят с утра до вечера “Кто как не он!”?!

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  • 193 119
    ярослав 14 февраля 2018 в 13:55 Ссылка Пометить
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    Кажется здесь я последовательно выступаю противником Путина, но в данной ситуации изучите ситуацию. На мой взгляд (а уважаю не только чужие взгляды, но и свой), данная операция к ВС России не имеет отношение. Не думаю, что наши военные специалисты послали бы без разведки, корректировщиков, без воздушного прикрытия.
    Я как то больше согласен с Максимом Шевченко https://www.youtube.com/watch?v=Y0cGXtS_HFU

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  • 84 60
    Анатолий 14 февраля 2018 в 14:15 Ссылка Пометить
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    По Конституции мы защищаем граждан России где бы они не находились. Должна быть создана гос комиссия по расследованию инцидента повлекшего смерть группы лиц. Дать объективную информацию обществу и провести мероприятия по привлечению виновных в гибели русских людей. Наши люди находились на территории Сирии – законно с разрешения правительства Сирии. Американцы или курд – генерал Хасан их подставил, нанесли удар не законно, что относится к уголовно – наказуемому деянию – терроризму. Поэтому все лица принимавшие участие в ударе и военнослужащие США и их пособники курды должны быть привлечены к суду или уничтожены.

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    • 5155 3123
      Владимир Анатолий 14 февраля 2018 в 15:06 Ссылка Пометить
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      Глупости писать не надо,вам ясно было сказано,что амеры предупредили об авиаударе РФ представителей,им ответили,что военнослужащих ВС РФ в этом районе нет,они и нанесли удар.Кого вы собрались защищать,граждане РФии есть и в ИГИЛ?

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      • 85 61
        Анатолий Владимир 14 февраля 2018 в 15:57 Ссылка Пометить
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        США находятся там не законно.Исходя из этого и все неприятности. Вы смотрите на ситуацию поверхностно. Если к Вам в квартиру залез вор и убийца, то у вас 2 выхода. Убить убийцу или убежать! Выбор за Сирийцами.

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        • 5163 3127
          Владимир Анатолий 14 февраля 2018 в 16:17 Ссылка Пометить
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          Вот и пусть делают свой выбор, вы то здесь каким боком.Пусть Асад заявит о незаконности нахождения амеров на территории Сирии и объявляет им войну или ,что там еще придумывает,вы что представитель Асада?

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  • 1012 775
    Степан 14 февраля 2018 в 14:44 Ссылка Пометить
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    В Сирии всё только начинается. Асада просто так в покое не оставят. Неоконы и падлосаксы попытаются натравить на Асада курдов. А Россия на стороне Асада.
    И вот тогда мало не покажется.
    Другой конфликт: Израиль-Иран. Иран вместе Сирией, но решает свои задачи.
    С этой стороны Россию тоже может зацепить.
    Пиндосы явно не попрут. Они привыкли всё делать чужими руками.

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      Владимир Степан 14 февраля 2018 в 15:11 Ссылка Пометить
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      Россия должна быть только на стороне своего народа,а не всяких разных Асадов и прочих не пойми кто.
      Мне глубоко по хрен судьба Асада и прочей шушеры, меня больше волнует судьба населения России.

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    • 2505 1505
      mary Степан 14 февраля 2018 в 15:35 Ссылка Пометить
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      у России нет позиции ,где бы ее не цепляли .В Сирии -и Асад и Иран ,и тем более Турция ситуативные партнеры,но хотябы так ,все не в одиночку.А теперь после того как уложили их террбатаьоны -всякие Нусры ,они вышли сами на войну-стреляют в открытую и США ,и Израиль(а умные ,премудрые кедми и сатановские с михеевыми молчок).Из 60000 убитыми бандитов -2800 из Рф ,ты против ,что их убили там ,а не Татарстане и Башкирии (эти тихим сапом вон пошли обьединятся ,ничего за Дагестаном ,могут быть они)или хуже ,в Питере.Даже наши республики ,отпущенные на вольные хлеба Ельциным ,не всегда с нами,а вы хотите ,чтобы такую тушку ,как Россия отпустили на волю,а чем им всем питаться.Думайте масштабнее и бойтесь тех,кто все сводит к одной фамилии ,создает иллюзию,что заменив колхозником ,все изменится.

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  • 14 8
    Владимир Ганьжин 14 февраля 2018 в 15:27 Ссылка Пометить
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    цитата…Фактически ситуация напоминает начало войны на Донбассе,)))
    В Афганистане… Конец помните .У Путина инфаркт??

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