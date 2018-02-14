Вой под симфонию “Вагнера”. Что случилось с ЧВК в Сирии
За последние несколько дней российский интернет наполнился
Министерство Обороны РФ признало факт атаки на сирийское ополчение, не подтвердив информацию о присутствии там россиян. Глава Пентагона
На фоне отсутствия официальных данных, информационная среда начинает генерировать множество версий и трактовок события. Замечено, что форма подачи информации о событии в российском интернете нацелена на вызов наибольших эмоций у аудитории. Активное участие в этом процессе принимают украинские элементы и либералы. Анализ реакции российского интернета на событие, показывает очень бурную эмоциональную реакцию патриотически-настроенных людей. Многие поднимают вопрос об ответной реакции.
Фактически ситуация напоминает начало войны на Донбассе, когда к власти звучали активные призывы “Путин введи войска”, а когда реакции на эти призывы не последовало началась кампания “Путин слил”. Причём в продвижении истерики на данное событие как тогда, так и, теперь активно включился Стрелков (Гиркин), который не скрывает своей неприязни к Путину лично.
Предшествовало данным событиям то, что в конце января США с визитом
Вдобавок, всё это происходит на фоне раскола общества внутри России по поводу участия в Олимпиаде спортсменов под нейтральным флагом.
На лицо классическая операция по дискредитации действующего президента России внутри страны перед предстоящими выборами и нагнетание негатива к последующим за выборами дням, когда 5 колонна завопит о «неправильных» результатах выборов, и кто-нибудь из кандидатов не согласится с озвученными ЦИК процентами набранных им голосов (ничего не напоминает?).
Особое внимание следует обратить на то, что либералы себя уже исчерпали и основная ставка теперь делается на “патриотов”. Именно из их среды формируется таран против действующей власти. В данном процессе все средства хороши, и любой информационный вброс будет использоваться без оглядки на достоверность событий.
Вопросов о том, как и почему произошел инцидент в Сирии, на самом деле не так уж и много:
- Почему выдвижение на исходные позиции для атаки нефтяного завода шло открыто?
- Откуда у руководства операцией, планировавшейся в зоне досягаемости артиллерии и армейской авиации США, была уверенность, что их не применят в спину, как это было со сбитыми турками российским штурмовиком?
- Такие потери у ЧВК Вагнера в таком масштабе впервые, или гибель до 90% сотрудников в отдельных операциях уже имела место?
- О чём, вообще, шумим? (Контракт на участие в боевых действиях предусматривает гибель сотрудника, его подписавшего.)
На самом деле, ничего нового в произошедшем нет. В США, Китае, Турции, России и целом ряде других, что-то собой представляющих стран, идёт жёсткая война между президентской властью и внутристрановыми «элитами».
Ирак – президент защищает страну, «элита» продаёт её американцам. Ливия – «элита» предаёт и продаёт президента. Сирия – всё, что могла подлого сделать местная «элита» – сделала. Турция – не поставив в известность президента Эрдогана, «элита» отдаёт приказ сбить российский самолёт. Достаточно вспомнить, как Эрдоган прилетел на встречу с Путиным в Москву, а в это время его правительство создало дипломатический и торговый конфликт с Россией.
Ничто не ново под Луной. Вспомним давние события на Даманском, когда по указке из Лондона часть военного руководства Китайской армии, не поставив в известность высшее политическое руководство страны, спровоцировало крупный конфликт, едва не переросший в большую войну между Китаем и СССР, с целью окончательно поссорить наши страны.
Адекватные российские граждане должны понимать, что у кабинета президента Трампа, начавшего путь свёртывания американских военных программ за рубежом, и клинтоновских «ястребов», имеющих главный интерес – любой ценой втянуть Россию в крупномасштабную войну, разные цели и задачи. И эта провокация должна разрушить недавние договорённости силового блока России и США.
«Путин молчит» – ответный удар будет, и будет таким, что мало не покажется. А главный вопрос сейчас в наших «патриотах»: они действительно тупые, или всё-таки действуют осознанно?
Как бы там ни было, но российское общество уже другое. Люди начинают понимать глубинные процессы.
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Источник: zakonvremeni.ru
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Не верю что-то я в этот “неотвратимый ответный удар” Путина. Мы столько лет ждём, что, имея такую власть и шпионский опыт, он найдёт способы приструнить олигархов, вернуть деньги в Россию, не дать разбазаривать её богатства. И что же? Нас уже в открытую откровенно расстреливают (т.к.”Вагнер” представляет Россию) США с Израилем и остальными “партнёрами” вместе взятыми, а наш ЦБ с На-б-и-улиной (Б и И хорошо переставляются и выдают истинную суть этой “г-жи”) миллиарды им перечисляет, гарант ставит на Красной площади иудейский семисвечник, музей и всячески потакает им, в пересмотре итогов приватизации народу отказано и т.п. И нам говорят с утра до вечера “Кто как не он!”?!
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ЧВК страну не представляют,это наемники. В остальном согласен.
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Кажется здесь я последовательно выступаю противником Путина, но в данной ситуации изучите ситуацию. На мой взгляд (а уважаю не только чужие взгляды, но и свой), данная операция к ВС России не имеет отношение. Не думаю, что наши военные специалисты послали бы без разведки, корректировщиков, без воздушного прикрытия.
Я как то больше согласен с Максимом Шевченко https://www.youtube.com/watch?v=Y0cGXtS_HFU
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По Конституции мы защищаем граждан России где бы они не находились. Должна быть создана гос комиссия по расследованию инцидента повлекшего смерть группы лиц. Дать объективную информацию обществу и провести мероприятия по привлечению виновных в гибели русских людей. Наши люди находились на территории Сирии – законно с разрешения правительства Сирии. Американцы или курд – генерал Хасан их подставил, нанесли удар не законно, что относится к уголовно – наказуемому деянию – терроризму. Поэтому все лица принимавшие участие в ударе и военнослужащие США и их пособники курды должны быть привлечены к суду или уничтожены.
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Глупости писать не надо,вам ясно было сказано,что амеры предупредили об авиаударе РФ представителей,им ответили,что военнослужащих ВС РФ в этом районе нет,они и нанесли удар.Кого вы собрались защищать,граждане РФии есть и в ИГИЛ?
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США находятся там не законно.Исходя из этого и все неприятности. Вы смотрите на ситуацию поверхностно. Если к Вам в квартиру залез вор и убийца, то у вас 2 выхода. Убить убийцу или убежать! Выбор за Сирийцами.
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Вот и пусть делают свой выбор, вы то здесь каким боком.Пусть Асад заявит о незаконности нахождения амеров на территории Сирии и объявляет им войну или ,что там еще придумывает,вы что представитель Асада?
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В Сирии всё только начинается. Асада просто так в покое не оставят. Неоконы и падлосаксы попытаются натравить на Асада курдов. А Россия на стороне Асада.
И вот тогда мало не покажется.
Другой конфликт: Израиль-Иран. Иран вместе Сирией, но решает свои задачи.
С этой стороны Россию тоже может зацепить.
Пиндосы явно не попрут. Они привыкли всё делать чужими руками.
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Россия должна быть только на стороне своего народа,а не всяких разных Асадов и прочих не пойми кто.
Мне глубоко по хрен судьба Асада и прочей шушеры, меня больше волнует судьба населения России.
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Россия должна быть на стороне своего народа! Асад нефтяные поля отдал нашим компаниям, деньги должны идти в Русский бюджет и Сирию причем здесь США?
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Хорошо если в бюджет.
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у России нет позиции ,где бы ее не цепляли .В Сирии -и Асад и Иран ,и тем более Турция ситуативные партнеры,но хотябы так ,все не в одиночку.А теперь после того как уложили их террбатаьоны -всякие Нусры ,они вышли сами на войну-стреляют в открытую и США ,и Израиль(а умные ,премудрые кедми и сатановские с михеевыми молчок).Из 60000 убитыми бандитов -2800 из Рф ,ты против ,что их убили там ,а не Татарстане и Башкирии (эти тихим сапом вон пошли обьединятся ,ничего за Дагестаном ,могут быть они)или хуже ,в Питере.Даже наши республики ,отпущенные на вольные хлеба Ельциным ,не всегда с нами,а вы хотите ,чтобы такую тушку ,как Россия отпустили на волю,а чем им всем питаться.Думайте масштабнее и бойтесь тех,кто все сводит к одной фамилии ,создает иллюзию,что заменив колхозником ,все изменится.
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цитата…Фактически ситуация напоминает начало войны на Донбассе,)))
В Афганистане… Конец помните .У Путина инфаркт??