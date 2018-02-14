Вой под симфонию “Вагнера”. Что случилось с ЧВК в Сирии

За последние несколько дней российский интернет наполнился сообщениями о уничтожении в Сирии колонны российских военных из так называемой “ЧВК Вагнера”. Говорится о том, что атаку на колонну совершили войска США с применением артиллерии и вертолётов. Точные цифры потерь не известны, но речь идёт о сотнях. Различные источники подтверждают эту информацию.

Министерство Обороны РФ признало факт атаки на сирийское ополчение, не подтвердив информацию о присутствии там россиян. Глава Пентагона заявил , что сил РФ не было в районе нападения.

На фоне отсутствия официальных данных, информационная среда начинает генерировать множество версий и трактовок события. Замечено, что форма подачи информации о событии в российском интернете нацелена на вызов наибольших эмоций у аудитории. Активное участие в этом процессе принимают украинские элементы и либералы. Анализ реакции российского интернета на событие, показывает очень бурную эмоциональную реакцию патриотически-настроенных людей. Многие поднимают вопрос об ответной реакции.

Фактически ситуация напоминает начало войны на Донбассе, когда к власти звучали активные призывы “Путин введи войска”, а когда реакции на эти призывы не последовало началась кампания “Путин слил”. Причём в продвижении истерики на данное событие как тогда, так и, теперь активно включился Стрелков (Гиркин), который не скрывает своей неприязни к Путину лично.

Предшествовало данным событиям то, что в конце января США с визитом посетили главы силовых ведомств РФ . Данный визит можно расценивать как попытку договориться с администрацией Трампа. В свете чего атака на ЧВК по прошествии столь короткого времени выглядит как явная провокация, с целью осложнения отношений между США и Россией.

Вдобавок, всё это происходит на фоне раскола общества внутри России по поводу участия в Олимпиаде спортсменов под нейтральным флагом.

На лицо классическая операция по дискредитации действующего президента России внутри страны перед предстоящими выборами и нагнетание негатива к последующим за выборами дням, когда 5 колонна завопит о «неправильных» результатах выборов, и кто-нибудь из кандидатов не согласится с озвученными ЦИК процентами набранных им голосов (ничего не напоминает?).

Особое внимание следует обратить на то, что либералы себя уже исчерпали и основная ставка теперь делается на “патриотов”. Именно из их среды формируется таран против действующей власти. В данном процессе все средства хороши, и любой информационный вброс будет использоваться без оглядки на достоверность событий.

Вопросов о том, как и почему произошел инцидент в Сирии, на самом деле не так уж и много:

Почему выдвижение на исходные позиции для атаки нефтяного завода шло открыто?

Откуда у руководства операцией, планировавшейся в зоне досягаемости артиллерии и армейской авиации США, была уверенность, что их не применят в спину, как это было со сбитыми турками российским штурмовиком?

Такие потери у ЧВК Вагнера в таком масштабе впервые, или гибель до 90% сотрудников в отдельных операциях уже имела место?

О чём, вообще, шумим? (Контракт на участие в боевых действиях предусматривает гибель сотрудника, его подписавшего.)

На самом деле, ничего нового в произошедшем нет. В США, Китае, Турции, России и целом ряде других, что-то собой представляющих стран, идёт жёсткая война между президентской властью и внутристрановыми «элитами».

Ирак – президент защищает страну, «элита» продаёт её американцам. Ливия – «элита» предаёт и продаёт президента. Сирия – всё, что могла подлого сделать местная «элита» – сделала. Турция – не поставив в известность президента Эрдогана, «элита» отдаёт приказ сбить российский самолёт. Достаточно вспомнить, как Эрдоган прилетел на встречу с Путиным в Москву, а в это время его правительство создало дипломатический и торговый конфликт с Россией.

Ничто не ново под Луной. Вспомним давние события на Даманском, когда по указке из Лондона часть военного руководства Китайской армии, не поставив в известность высшее политическое руководство страны, спровоцировало крупный конфликт, едва не переросший в большую войну между Китаем и СССР, с целью окончательно поссорить наши страны.

Адекватные российские граждане должны понимать, что у кабинета президента Трампа, начавшего путь свёртывания американских военных программ за рубежом, и клинтоновских «ястребов», имеющих главный интерес – любой ценой втянуть Россию в крупномасштабную войну, разные цели и задачи. И эта провокация должна разрушить недавние договорённости силового блока России и США.

«Путин молчит» – ответный удар будет, и будет таким, что мало не покажется. А главный вопрос сейчас в наших «патриотах»: они действительно тупые, или всё-таки действуют осознанно?

Как бы там ни было, но российское общество уже другое. Люди начинают понимать глубинные процессы.

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Источник: zakonvremeni.ru