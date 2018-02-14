Таинственная гибель летчиков – испытателей | Mногоразовый космический корабль “Буран”

В июле 1977 года, был сформирован отряд летчиков-испытателей комплекса "А" группы специальной подготовки по программе «Буран» — самой мистической страницы в истории космонавтики. Говорили что летчиков-испытателей этого проекта убирали иностранные спецслужбы, намекали на инопланетян, но больше всего говорили о мистике. О "проклятии «Бурана»"…

Когда американцы запустили свой "Шаттл", в СССР сразу просчитали его опасность — американский корабль мог сбросить ядерный заряд над любой точкой Советского Союза и защитить от такого удара не могло ни одно ПВО. Кроме того "Шаттл" теоретически был способен подлететь к советским военным спутникам, схватить их, погрузить в свой грузовой отсек и привести на Землю. И не удивительно, что в Союзе решили — у СССР должен быть адекватный ответ: разведчикам было поручено добыть чертежи "Шаттла", а инженерам разработать свой собственный советский челнок, который назвали "Бураном".

Вот она — первая восьмерка испытателей "Бурана": Игорь Волк, Олег Каноненко, Анатолий Левченко, Римантас Станкявичюс, Александр Щукин, Николай Садовников, Виктор Букреев, Александр Лысенко.

Первые потери начались еще накануне официального формирования отряда — 17 мая 1977 года Виктор Букреев совершал тренировочный полет на МиГ-25ПУ, когда тот загорелся. Пилота еще живого вытащили из самолета, но 22 мая Букреев скончался в госпитале.

Вторым 23 июня 1977 года погиб Александр Лысенко. Вместе с напарником они испытывали на истребителе МиГ-23УБ новый пилотажный прибор, и самолет рухнул на землю. Пилот, не имевший к "Бурану" никакого отношения, выжил и продолжил летать, а вот Александр Лысенко погиб.

8 сентября 1980 года отряд теряет Олега Каноненко. При взлете с палубы крейсера "Минск" у его ЯК-38 не раскрылись сопла, и самолет рухнул в Южно-Китайское море. Каноненко не катапультировался.

Был объявлен новый набор в отряд, но после последней смерти среди суеверных летчиков пошли слухи о "проклятии "Бурана"" и они уже не так стремились попасть в элитный отряд — "волчью стаю". Были даже отказы, но не захотели (или не смогли) отказаться от заманчивого предложения: Владимир Туровец, Виктор Заболоцкий, Урал Султанов, Магомед Толбоев, Сергей Тресвятский, Юрий Шеффер и Юрий Приходько………………..

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jdhbf6HUAqM