Главная » Видео, История, Невероятное в мире

Таинственная гибель летчиков – испытателей | Mногоразовый космический корабль “Буран”

16:29. 14 февраля 2018 Просмотров - 308 Нет комментариев Опубликовал:

В июле 1977 года, был сформирован отряд летчиков-испытателей комплекса "А" группы специальной подготовки по программе «Буран» — самой мистической страницы в истории космонавтики. Говорили что летчиков-испытателей этого проекта убирали иностранные спецслужбы, намекали на инопланетян, но больше всего говорили о мистике. О "проклятии «Бурана»"…

Когда американцы запустили свой "Шаттл", в СССР сразу просчитали его опасность — американский корабль мог сбросить ядерный заряд над любой точкой Советского Союза и защитить от такого удара не могло ни одно ПВО. Кроме того "Шаттл" теоретически был способен подлететь к советским военным спутникам, схватить их, погрузить в свой грузовой отсек и привести на Землю. И не удивительно, что в Союзе решили — у СССР должен быть адекватный ответ: разведчикам было поручено добыть чертежи "Шаттла", а инженерам разработать свой собственный советский челнок, который назвали "Бураном".

Вот она — первая восьмерка испытателей "Бурана": Игорь Волк, Олег Каноненко, Анатолий Левченко, Римантас Станкявичюс, Александр Щукин, Николай Садовников, Виктор Букреев, Александр Лысенко.

Первые потери начались еще накануне официального формирования отряда — 17 мая 1977 года Виктор Букреев совершал тренировочный полет на МиГ-25ПУ, когда тот загорелся. Пилота еще живого вытащили из самолета, но 22 мая Букреев скончался в госпитале.

Вторым 23 июня 1977 года погиб Александр Лысенко. Вместе с напарником они испытывали на истребителе МиГ-23УБ новый пилотажный прибор, и самолет рухнул на землю. Пилот, не имевший к "Бурану" никакого отношения, выжил и продолжил летать, а вот Александр Лысенко погиб.

8 сентября 1980 года отряд теряет Олега Каноненко. При взлете с палубы крейсера "Минск" у его ЯК-38 не раскрылись сопла, и самолет рухнул в Южно-Китайское море. Каноненко не катапультировался.

Был объявлен новый набор в отряд, но после последней смерти среди суеверных летчиков пошли слухи о "проклятии "Бурана"" и они уже не так стремились попасть в элитный отряд — "волчью стаю". Были даже отказы, но не захотели (или не смогли) отказаться от заманчивого предложения: Владимир Туровец, Виктор Заболоцкий, Урал Султанов, Магомед Толбоев, Сергей Тресвятский, Юрий Шеффер и Юрий Приходько………………..

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jdhbf6HUAqM

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 ноября 2015
...Александра очень тяжело переживают его гибель. Во время гражданской панихиды ... этом районе террористы и другие таинственные группы были уничтожены», — подчеркнул ...базируются боевики-туркоманы, жестоко убившие летчика сбитого российского бомбардировщика Су-24...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 ноября 2015
... этом районе террористы и другие таинственные группы были уничтожены", — подчеркнул ... боевики-туркоманы, жестоко убившие летчика сбитого российского бомбардировщика Су-24...приземления. Второму пилоту удалось избежать гибели. После приземления офицер ВКС ...
Крушение самолёта Ту-154, новые данные. День 2
... перегружен или вез какие-то таинственные грузы. «На борту самолета ...не могут, — заявил «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь...также соболезнования в связи с гибелью артистов Дважды Краснознамённого академического ансамбля...
Сирия — последние новости за сегодня 05 октября 2015
...в Сирии. 07:42 Кто таинственно бомбил Ирак?. 07:10 Более....su Кто таинственно бомбил Ирак? 20 сентября СМИ сообщили о гибели 43... Но вы ведь раньше были летчиком ВМФ. Может быть, у вас...нет места террористам. Один из летчиков открывает боковую дверь и вываливает...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... и непредсказуема. Лишь благодаря гибели огромного количества недостаточно приспособленных организмов... В другом случае молодой американский летчик был ранен на шуточной дуэли...сделать четырехмерную геометрию намного менее таинственной; мы теперь вовсе не так...
Камикадзе Железного Креста
... невозможно представить без участия японских летчиков-смертников – камикадзе. Не все знают... подобной деятельности приведёт к моей гибели." Хайо Херрманн Хайо Херрманн — пилот... рассказа о самой секретной, самой таинственной и самой страшной операции Люфтваффе...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>