Сводки от ополчения Новороссии 14 февраля 2018

Украинские оккупанты обстреляли город Докучаевск, повреждены две школы и жилой многоквартирный дом.

Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня около 12:00 украинские каратели обстреляли Докучаевск. В результате обстрела повреждены школа по улице Ленина, 65: попадание в учительскую, разрушение фасада, остекления; школа-интернат по ул. Ленина, 40: попадание в спальный корпус», — говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, обстрел целенаправленно велся по школе № 3.

«Кроме того, от обстрела произошло возгорание квартиры жилого дома по улице Мельникова, 22/5», — добавили в военном ведомстве.

Также огнем ВСУ повреждено здание парикмахерской.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.

Как отметил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, обстрел велся со стороны поселка Новотроицкое.

«Обстрел велся с направления Новотроицкого, было осуществлено 40 выстрелов из БМП-2, выпущено 29 гранат из АГС, также применялось крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие», — отметил Якубов.

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