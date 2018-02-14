Сводки от ополчения Новороссии 14 февраля 2018
- 15:42 ВСУ открыли огонь по Докучаевску, повреждены школы и жилой дом .
- 15:37 В командовании ДНР рассказали об обстановке на линии соприкосновения сторон.
- 15:36 Обстановка на линии соприкосновения за 13-14 февраля 2018 — Народная милиция ЛНР.
- 15:35 Последствия обстрела пригорода Брянки украинскими силовиками.
- 15:35 ВСУ обстреляли пригород Брянки — Народная милиция ЛНР.
- 13:41 Плотный минометный обстрел: ВСУ обостряют ситуацию на фронтах Донбасса (ВИДЕО).
- 11:33 Как украинская хунта уничтожает Донбасс — Бардачев.
- 10:46 Игорь Сивак и группа “Зверобой” (2018) Позывной “Одесса”.
- Вчера 22:30 ВСУ обстреляли поселок Спартак — рассказ очевидца.
- Вчера 18:49 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 13.02.2018.
ВСУ открыли огонь по Докучаевску, повреждены школы и жилой дом
Украинские оккупанты обстреляли город Докучаевск, повреждены две школы и жилой многоквартирный дом.
Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.
«Сегодня около 12:00 украинские каратели обстреляли Докучаевск. В результате обстрела повреждены школа по улице Ленина, 65: попадание в учительскую, разрушение фасада, остекления; школа-интернат по ул. Ленина, 40: попадание в спальный корпус», — говорится в сообщении.
Как отметили в командовании, обстрел целенаправленно велся по школе № 3.
«Кроме того, от обстрела произошло возгорание квартиры жилого дома по улице Мельникова, 22/5», — добавили в военном ведомстве.
Также огнем ВСУ повреждено здание парикмахерской.
По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.
Как отметил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, обстрел велся со стороны поселка Новотроицкое.
«Обстрел велся с направления Новотроицкого, было осуществлено 40 выстрелов из БМП-2, выпущено 29 гранат из АГС, также применялось крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие», — отметил Якубов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В командовании ДНР рассказали об обстановке на линии соприкосновения сторон
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за 13-14 февраля 2018 — Народная милиция ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Последствия обстрела пригорода Брянки украинскими силовиками
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ обстреляли пригород Брянки — Народная милиция ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Плотный минометный обстрел: ВСУ обостряют ситуацию на фронтах Донбасса (ВИДЕО)
Украинская армия продолжает провокации, ежедневно ведя плотный минометный обстрел позиций Армии ДНР на фронтах Донбасса.
Только за первую половину дня 13 февраля по позициям ВС ДНР в районе Жабуньков было выпущено 15 мин калибром 82 и 120 мм.
Потерь среди защитников Народной Республики нет. Военнослужащие говорят, что твердо удерживают свои позиции и не поддаются на провокации противника.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как украинская хунта уничтожает Донбасс — Бардачев
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Игорь Сивак и группа “Зверобой” (2018) Позывной “Одесса”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ обстреляли поселок Спартак — рассказ очевидца
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 13.02.2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com