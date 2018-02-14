Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 14 февраля 2018

12:18. 14 февраля 2018 Просмотров - 498 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ открыли огонь по Докучаевску, повреждены школы и жилой дом 

ВСУ открыли огонь по Докучаевску, повреждены школы и жилой дом  | Русская весна

Украинские оккупанты обстреляли город Докучаевск, повреждены две школы и жилой многоквартирный дом. 

Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня около 12:00 украинские каратели обстреляли Докучаевск. В результате обстрела повреждены школа по улице Ленина, 65: попадание в учительскую, разрушение фасада, остекления; школа-интернат по ул. Ленина, 40: попадание в спальный корпус», — говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, обстрел целенаправленно велся по школе № 3. 

«Кроме того, от обстрела произошло возгорание квартиры жилого дома по улице Мельникова, 22/5», — добавили в военном ведомстве.

Также огнем ВСУ повреждено здание парикмахерской.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.

Как отметил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, обстрел велся со стороны поселка Новотроицкое.

«Обстрел велся с направления Новотроицкого, было осуществлено 40 выстрелов из БМП-2, выпущено 29 гранат из АГС, также применялось крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие», — отметил Якубов.

Читайте также: ВАЖНО: СNN публикует кадры удара ВВС США якобы по ЧВК Вагнера и Армии Сирии (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В командовании ДНР рассказали об обстановке на линии соприкосновения сторон

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Обстановка на линии соприкосновения за 13-14 февраля 2018 — Народная милиция ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Последствия обстрела пригорода Брянки украинскими силовиками

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ обстреляли пригород Брянки — Народная милиция ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Плотный минометный обстрел: ВСУ обостряют ситуацию на фронтах Донбасса (ВИДЕО)

Плотный минометный обстрел: ВСУ обостряют ситуацию на фронтах Донбасса (ВИДЕО) | Русская весна

Украинская армия продолжает провокации, ежедневно ведя плотный минометный обстрел позиций Армии ДНР на фронтах Донбасса.

Только за первую половину дня 13 февраля по позициям ВС ДНР в районе Жабуньков было выпущено 15 мин калибром 82 и 120 мм.

Потерь среди защитников Народной Республики нет. Военнослужащие говорят, что твердо удерживают свои позиции и не поддаются на провокации противника.

Читайте также: В ДНР высмеяли заявление Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как украинская хунта уничтожает Донбасс — Бардачев

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Игорь Сивак и группа “Зверобой” (2018) Позывной “Одесса”

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ обстреляли поселок Спартак — рассказ очевидца

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 13.02.2018

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... временном убежище», — вспоминает Олег. 2 февраля 2017 года супругам позвонили из... группы. Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним....info ЛНР: сводка за сутки с 21 на 22 февраля Видео от...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
....Сергей Зверь.Начиная с февраля 2017 года в районе ...72. В частности, 20 февраля во время следования на ...ранения. А в конце февраля этого же года в результате... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...которые было подписаны еще в феврале, но ситуация не поменялась, ...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на...подписанием Минских соглашений 12 февраля 2015 года стороны обязаны...может поехать прямо в ополчение со мной. Это ...пунктов комплекса мер от 12 февраля. К оглавлению | Источник:...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
...- цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической... тяжко, помните, как в феврале днем в поселке Опытное на...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2016
....info Сводка МО ДНР за 12 февраля Сводка МО ДНР за 12 февраля К... обстрелов. «Живы надеждами на наступление ополчения и избавление от соседства артиллерийских... К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 11.02...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>