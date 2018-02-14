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Разведка США о перспективах конфликта США и РФ

09:34. 14 февраля 2018 Просмотров - 288 Нет комментариев Опубликовал:


Из доклада главы американской Национальной разведки для Сената США.

Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины в 2018 году не выйдет из тупика, говорится в докладе главы Национальной разведки США Дэна Коутса.
«Конфликт на восточной Украине, по-видимому, останется в тупике, и он будет характеризоваться переменным уровнем насилия», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Комитета Сената США по разведке.
«Масштабное наступление какой-либо из сторон в 2018 году маловероятно, хотя оценки каждой из сторон могут изменить ситуацию, если та посчитает, что другая сторона в серьезной мере оспаривает статус-кво», — также говорится в докладе.

В то же время, согласно докладу, Россия «продолжит военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации против Украины», чтобы помешать ее попыткам интегрироваться в структуры ЕС и укрепить связи с НАТО.
По мнению Д.Коутса, Россия будет «варьировать уровни насилия для давления на Киев и выстраивания формата переговоров в пользу Москвы».
Также согласно докладу, в Вашингтоне ожидают, что Россия будет применять новые возможности в сфере киберовооружений против Украины.

Скачать документ – https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA—Unclassified-SSCI.pdf

PS. Фактически, Коутс лишь визирует выводы Волкера, который еще осенью прошлого года после переговоров с Сурковым обрисовал этот вектор развития ситуации с точки зрения США,



Что еще из интересного применительно к России:

1. Россия упомянута в докладе 67 раз. Китай – 36.
2. Россия и Китай указаны в качестве основных угроз американской национальной безопасности. Остальные страны-противники США воспринимаются как региональная угроза. В разведывательной среде основные противники среди региональных оппонентов – иранская и кубинская разведки.
3. Рссия, Китай, Иран и КНДР будут усиливать кибератаки на США и будут испытывать более эффективные и опасные системы кибероружия.
4. Россия будет проводить масштабные кибероперации, в том числе и против Украины, используя ее как испытательный полигон для своего кибероружия, чтобы более эффективно применять его против США и НАТО.
5. Кибероружие стоящее на вооружении России является эффективным, недорогим и низкорисковым, что делает ее самым опасным оппонентом США в этой области.
6. Россия продолжит вести подрывную деятельность против США и американских союзников в Европе, используя как кибероружие, так и информационно-пропагандистские, а также дипломатические мероприятия, для того, чтобы усиливать брожение в рядах американских "союзников", а также в самих США.
7. Россия продолжит разработку и постановку на вооружение новых опасных образцов крылатых ракет средней дальности. Кроме того, будет активно проводиться работа по модернизации и постановки на вооружение обычных и ядерных сил и средств защиты и нападения.
8. Россия и Китай будут продолжать расширять свои возможности в спутниковой сфере, запуская больше разведывательных и навигационных спутников, а также развивая антиспутниковые системы, что угрожает орбитальной спутниковой группировке США. Испытания этих образцов оружия идут под видом "экспериментальных" запусков.
9. Россия и Китай в ближайшие несколько лет достигнут существенного прогресса в разработке антиспутникового оружия, в том числе и энергетических систем поражения спутников на орбите посредством вывода из строя их электроники.
10. Поставки Россией Ирану современных систем ПВО обеспечили Ирану надежное прикрытия для разработки и постановки на вооружение самых больших и дальнобойных баллистических ракет на Ближнем Востоке, а также других видов современных вооружений.
11. Война в Сирии решительным образом переломлена в пользу Асада благодаря России и Ирану. Россия и Иран закрепятся в Сирии, даже несмотря на то, что война еще будет продолжаться некоторое время. Дамаск уже взял под контроль большую часть ключевых районов, а общий уровень насилия снижается.
12. "Оппозиция" Асаду уже не способна его свергнуть или преодолеть свои внутренние слабости. Тем не менее ресурсов у нее хватит, чтобы затянуть войну еще примерно на год. ИГИЛ продолжает слабеть, но еще сохраняет ресурсы для проведения отдельных операций в Сирии в течение 2018 года.
13. Россия не сможет заставить Асада пойти на существенные уступки оппозиции и Дамаск продолжит действовать в переговорах с оппозицией с позиции силы. Тем не менее, Россия и Иран будут основными донорами правительства Асада и в 2018 году.
14. Россия и Иран надолго останутся в Сирии, разместив там свои базы, а также обеспечив свои нефтяные интересы. Иран кроме того обеспечит работу моста Тегеран-Бейрут. Попытки курдского автономизма встретят отпор со стороны России, Ирана и Турции.
15. Россия будет активно работать с оппортунистическими европейскими политиками, а также при необходимости сотрудничать с США там, где это обеспечивает продвижение российских интересов. Основная цель – укрепление и расширение сфер влияния на территории бывшего СССР и подрыв НАТО.
16. Стратегическая цель России – переход к реальному многополярному миру,. для чего необходимо подрывать США и систему их союзов, для чего будет применяться самый широкий инструментарий. Оппозиция этому курсу внутри страны будет вести к дальнейшему закручиванию гаек.
17. Экономическое давление на Россию посредством санкций не заставит ее пойти на уступки по Сирии, Украине или где-либо еще. Скорее наоборот, экономическое давление на Россию делает ее внешнюю политику более опасной и непредсказуемой для США.
18. Проблемы, рост коррупции режима Порошенко и разочарование происходящим на Украине среди украинцев, могут привести к досрочным выборам, чему Россия может способствовать. Никаких шансов на то, что Украина в 2018-м году восстановить контроль над Донбассом нет.
19. По СНГ – Белоруссия будет рассматриваться как буфер между Россией и НАТО и оставаться в российской сфере влияния, Карабах будут продолжать "морозить", Среднюю Азию будут совместно с Китаем продолжать выводить из под американского влияния. конфликт в Молдавии будет продолжаться – США и ЕС будут делать ставку на правительство, Россия на президента.

В общем, будет интересно.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: война в сирии, война на украине, гонка вооружений, иран, Китай, конгресс сша, коутс, разведка, Россия, сирия, спецслужбы, США, Украина, холодная война
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