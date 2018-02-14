Никто не видел как умирают секвойи

Самые высокие и долгоживущие деревья (их возраст 4 тысячи лет и больше) — секвойи растут в Северной Америке.

Эти деревья американцы обнаружили лишь в XIX веке, а первооткрывателям долго не верили. В 1833 году человек по фамилии Леонард в горах Сьерра-Невады обнаружил рощу стометровых деревьев и написал о них книгу. Книга никого не заинтересовала, читатели решили, что автор все выдумал.

Прошло двадцать лет, и в эти места устремились толпы искателей золота. Дауд — один из «искателей счастья» — погнался за раненным им медведем гризли и… уперся в сплошную деревянную стену. Это был не забор, построенный людьми, а огромная деревянная крепость, выращенная природой. Охотник вернулся и рассказал о поразительной находке. Его высмеяли.

Тогда Дауд схитрил. Он сказал, что убил медведя размером с большой дом. Тут уж все бегом припустились в лес и… увидели рощу секвой! Люди в немом изумлении стояли перед гигантами, рядом с которыми они казались меньше муравьев. С этого времени в существование сверхгигантских деревьев поверила вся Америка, и все устремились на поиски секвой.

Всего было найдено 72 рощи, и каждое дерево в них получило собственное имя: «старый холостяк», «три сестры», «хижина рудокопа», а упавшее дерево с дуплом, в которое мог въехать всадник, нарекли «школой верховой езды». Есть даже секвойя, носящая имя писателя Марка Твена.

Предприимчивые дельцы купили эти рощи и за деньги пускали туда туристов. Ну, в самом деле, где еще можно увидеть туннель, прорезанный в стволе, куда свободно проезжает конный экипаж! Этот туннель существует и сейчас — по нему проложена дорога и потоком идут машины.

Где еще на пне может разместиться оркестр и шестнадцать пар танцоров!

К сожалению, эти пни и туннели сделали люди специально, чтобы показать, как велики секвойи, и заработать на этом немалые деньги. Счастье хоть в том, что гиганты чрезвычайно живучи: их можно изувечить, но убить очень трудно.

Решили специально для выставки срубить одну из самых высоких секвой — не получилось: пилы очень быстро тупились. Тогда пошли в дело мощные сверла. Почти месяц пять рабочих старались с разных сторон продырявить ствол. Но и тогда дерево не упало.

Секвойя рухнула на землю лишь после того, как шквал ураганного ветра налетел на ее изрешеченное тело. Удар был подобен землетрясению. Ствол развалился на несколько кусков, а ветви глубоко врезались в землю. Вывезти упавший гигант из леса так и не удалось. Доставили только ободранную с него кору. В Сан-Франциско из нее собрали огромную круглую комнату высотою в семь метров. Внутри поставили пианино и устроили сиденья для 40 зрителей.

Увы, на этом издевательства над секвойями не закончились. Лесоруб Траск решил обогатиться, обокрав дерево, которое было известно как Мать леса. Он вбивал в ствол железные скобы, чтобы добраться до верхушки, а затем снял кору с дерева и отправил «древесную одежду» в Лондон.

Обычно деревья без коры умирают. Мать леса выжила. Она возвышалась над кронами деревьев, укоряя своим видом людей за их жадность и неоправданную жестокость. И сейчас, спустя многие годы, американцы краснеют, вспоминая чудовищный поступок Траска.

Секвойи добры к людям, и вовсе незачем их уродовать. Охотник Смит как-то обнаружил в стволе секвойи огромное дупло. Оно образовалось, когда в лесу бушевал пожар. Огонь выжег в стволе 35-метровый грот. В нем-то и поселился Смит. Три года он наслаждался своей небывалой квартиркой. Но однажды налетел ураган.

Охотник сидел, как белка в дупле, и трясся от страха. Рядом валились огромные деревья. Секвойя с выжженным стволом тоже могла не выдержать — рухнуть и похоронить спрятавшегося в ней охотника. Однако она выдержала: и не такие бури переживала за минувшие тысячи лет!

Надо сказать, что новые деревья появляются очень редко, но, с другой стороны, никто не видел, как секвойи умирают от старости. Именно об этом писал Росс, главный лесничий Национального парка секвой в Калифорнии: «Еще никто не видел гигантскую секвойю, умирающую по старости. Те же стволы, которые покоятся на земле, упали не из-за возраста, а по причине стихийного бедствия».

Да, секвойи, подобно богам, могут жить очень долго, и если сравнивать с краткостью человеческой жизни, то можно сказать, что вечно! Их возраст равняется жизни целых государств. Например, в одном американском музее есть спил дерева с годовыми кольцами. На каждом кольце отмечены даты и события, происходившие в жизни Соединенных Штатов.

Когда к берегам Америки прибыли ладьи викингов, это дерево уже стояло. Во времена Колумба оно уже было гигантским. В Белом доме президенты сменяли друг друга, а секвойя продолжала расти и, возможно, даже не догадывалась о существовании людей, которые когда-нибудь подберут с земли ее упавший ствол, разрежут его на части и выставят в музее.

Словом, сам вид этого дерева, его величие и возраст, казалось бы, должны внушать людям почтение, но еще долго их пытались пилить электропилами, а когда не получалось, взрывали динамитом.

Самое досадное в этом варварстве то, что мягкая древесина секвой ни на что не годится: из нее можно вырезать только колышки или делать спички. Что ж, взрывали патриархов леса и для этой цели. Или делали из них сувениры. Безделушки, вырезанные из тела «Мирового Древа», охотно покупают туристы.

У гигантских секвой есть родственник — секвойя вечнозеленая, или, как называют ее американцы, красное дерево. Его обхват меньше, да и возраст более скромный («всего-то» каких-нибудь две с половиной тысячи лет), зато они выше: сто десять метров для них вовсе не рекорд.

И еще — красные деревья беспокоятся о продолжении рода. Выращивают на одном дереве до пяти миллионов шишек: вдруг какая-нибудь из них выживет и станет гигантским деревом? И даже рухнувшие на землю, умершие красные деревья дают зеленую поросль.

Что ж, если люди не будут взрывать секвойи динамитом, то, может быть, ими будут любоваться и наши пра-пра-правнуки.