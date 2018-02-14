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Никто не видел как умирают секвойи

21:30. 14 февраля 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:


Самые высокие и долгоживущие деревья (их возраст 4 тысячи лет и больше) — секвойи растут в Северной Америке.

Эти деревья американцы обнаружили лишь в XIX веке, а первооткрывателям долго не верили. В 1833 году человек по фамилии Леонард в горах Сьерра-Невады обнаружил рощу стометровых деревьев и написал о них книгу. Книга никого не заинтересовала, читатели решили, что автор все выдумал.

Прошло двадцать лет, и в эти места устремились толпы искателей золота. Дауд — один из «искателей счастья» — погнался за раненным им медведем гризли и… уперся в сплошную деревянную стену. Это был не забор, построенный людьми, а огромная деревянная крепость, выращенная природой. Охотник вернулся и рассказал о поразительной находке. Его высмеяли.

дерево, секвойя

Тогда Дауд схитрил. Он сказал, что убил медведя размером с большой дом. Тут уж все бегом припустились в лес и… увидели рощу секвой! Люди в немом изумлении стояли перед гигантами, рядом с которыми они казались меньше муравьев. С этого времени в существование сверхгигантских деревьев поверила вся Америка, и все устремились на поиски секвой.

дерево, секвойя

Всего было найдено 72 рощи, и каждое дерево в них получило собственное имя: «старый холостяк», «три сестры», «хижина рудокопа», а упавшее дерево с дуплом, в которое мог въехать всадник, нарекли «школой верховой езды». Есть даже секвойя, носящая имя писателя Марка Твена.

Предприимчивые дельцы купили эти рощи и за деньги пускали туда туристов. Ну, в самом деле, где еще можно увидеть туннель, прорезанный в стволе, куда свободно проезжает конный экипаж! Этот туннель существует и сейчас — по нему проложена дорога и потоком идут машины.

дерево, секвойя

Где еще на пне может разместиться оркестр и шестнадцать пар танцоров!

дерево, секвойя

К сожалению, эти пни и туннели сделали люди специально, чтобы показать, как велики секвойи, и заработать на этом немалые деньги. Счастье хоть в том, что гиганты чрезвычайно живучи: их можно изувечить, но убить очень трудно.

Решили специально для выставки срубить одну из самых высоких секвой — не получилось: пилы очень быстро тупились. Тогда пошли в дело мощные сверла. Почти месяц пять рабочих старались с разных сторон продырявить ствол. Но и тогда дерево не упало.

дерево, секвойя

дерево, секвойя

Секвойя рухнула на землю лишь после того, как шквал ураганного ветра налетел на ее изрешеченное тело. Удар был подобен землетрясению. Ствол развалился на несколько кусков, а ветви глубоко врезались в землю. Вывезти упавший гигант из леса так и не удалось. Доставили только ободранную с него кору. В Сан-Франциско из нее собрали огромную круглую комнату высотою в семь метров. Внутри поставили пианино и устроили сиденья для 40 зрителей.

Увы, на этом издевательства над секвойями не закончились. Лесоруб Траск решил обогатиться, обокрав дерево, которое было известно как Мать леса. Он вбивал в ствол железные скобы, чтобы добраться до верхушки, а затем снял кору с дерева и отправил «древесную одежду» в Лондон.

дерево, секвойя

Обычно деревья без коры умирают. Мать леса выжила. Она возвышалась над кронами деревьев, укоряя своим видом людей за их жадность и неоправданную жестокость. И сейчас, спустя многие годы, американцы краснеют, вспоминая чудовищный поступок Траска.

дерево, секвойя

Секвойи добры к людям, и вовсе незачем их уродовать. Охотник Смит как-то обнаружил в стволе секвойи огромное дупло. Оно образовалось, когда в лесу бушевал пожар. Огонь выжег в стволе 35-метровый грот. В нем-то и поселился Смит. Три года он наслаждался своей небывалой квартиркой. Но однажды налетел ураган.

Охотник сидел, как белка в дупле, и трясся от страха. Рядом валились огромные деревья. Секвойя с выжженным стволом тоже могла не выдержать — рухнуть и похоронить спрятавшегося в ней охотника. Однако она выдержала: и не такие бури переживала за минувшие тысячи лет!

дерево, секвойя

дерево, секвойя

Надо сказать, что новые деревья появляются очень редко, но, с другой стороны, никто не видел, как секвойи умирают от старости. Именно об этом писал Росс, главный лесничий Национального парка секвой в Калифорнии: «Еще никто не видел гигантскую секвойю, умирающую по старости. Те же стволы, которые покоятся на земле, упали не из-за возраста, а по причине стихийного бедствия».

дерево, секвойя

дерево, секвойя

Да, секвойи, подобно богам, могут жить очень долго, и если сравнивать с краткостью человеческой жизни, то можно сказать, что вечно! Их возраст равняется жизни целых государств. Например, в одном американском музее есть спил дерева с годовыми кольцами. На каждом кольце отмечены даты и события, происходившие в жизни Соединенных Штатов.

Когда к берегам Америки прибыли ладьи викингов, это дерево уже стояло. Во времена Колумба оно уже было гигантским. В Белом доме президенты сменяли друг друга, а секвойя продолжала расти и, возможно, даже не догадывалась о существовании людей, которые когда-нибудь подберут с земли ее упавший ствол, разрежут его на части и выставят в музее.

дерево, секвойя

Словом, сам вид этого дерева, его величие и возраст, казалось бы, должны внушать людям почтение, но еще долго их пытались пилить электропилами, а когда не получалось, взрывали динамитом.

Самое досадное в этом варварстве то, что мягкая древесина секвой ни на что не годится: из нее можно вырезать только колышки или делать спички. Что ж, взрывали патриархов леса и для этой цели. Или делали из них сувениры. Безделушки, вырезанные из тела «Мирового Древа», охотно покупают туристы.

У гигантских секвой есть родственник — секвойя вечнозеленая, или, как называют ее американцы, красное дерево. Его обхват меньше, да и возраст более скромный («всего-то» каких-нибудь две с половиной тысячи лет), зато они выше: сто десять метров для них вовсе не рекорд.

дерево, секвойя

дерево, секвойя

И еще — красные деревья беспокоятся о продолжении рода. Выращивают на одном дереве до пяти миллионов шишек: вдруг какая-нибудь из них выживет и станет гигантским деревом? И даже рухнувшие на землю, умершие красные деревья дают зеленую поросль.

Что ж, если люди не будут взрывать секвойи динамитом, то, может быть, ими будут любоваться и наши пра-пра-правнуки.

дерево, секвойя



Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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