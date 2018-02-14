Мир – основа мироустройства. Часть 2

07 февраля 2018 г. в 19:30 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Мир – основа мироустройства”.



Автор-сказительница – Марина Макарова



Часть 1 https://youtu.be/Qxe-0Uy0ANk



В передаче мы поговорили о том, что было в начале начал?

Как возник и чем движим наш мир?

Как это знание влияет на нашу повседневную жизнь?

Что даёт простому человеку понимание истоков всего сущего?



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

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Источник: www.youtube.com