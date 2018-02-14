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Мир – основа мироустройства. Часть 2

01:00. 14 февраля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

07 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Мир – основа мироустройства”.

Автор-сказительница – Марина Макарова

Часть 1 https://youtu.be/Qxe-0Uy0ANk

В передаче мы поговорили о том, что было в начале начал?
Как возник и чем движим наш мир?
Как это знание влияет на нашу повседневную жизнь?
Что даёт простому человеку понимание истоков всего сущего?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
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Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
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Источник: www.youtube.com

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