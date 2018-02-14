Какой итог выборов станет кошмаром для Кремля?

12 февраля, в понедельник, «Первый канал» начинает показ 4-серийного фильма «Путин». Больше половины недели телезрителей по вечерам ждут встречи с действующим президентом. Он опять расскажет о взаимоотношениях с США и НАТО, о войне в Сирии, о кризисе на Украине. Напомнит о событиях из новейшей истории России. Ну, и поведает о страницах своей биографии, конечно.

Опять — потому что это не премьера. Премьера документальной картины Оливера Стоуна состоялась в июне прошлого года. И вызвала бурную реакцию в зарубежной прессе. В основном режиссера ругали. Западные СМИ в один голос называли фильм подобострастным, подхалимским, пропагандистским. В России, понятно, реакция была, в основном, противоположной.

Тогда, в июне 2017-го, фильм собрал не самую большую аудиторию. Что вполне объяснимо: лето, жара, отпуска, дачи. Сейчас на дворе зима. Долгими темными вечерами народ, особенно в небольших городах, коротает время у «ящика». Стало быть, какой-то процент ленту Оливера Стоуна наверняка посмотрит. В принципе, в этом нет ничего плохого. Кроме одного — в стране полным ходом идет предвыборная кампания, хотя пока агитация в СМИ официально и не разрешена. А Путин — как к нему ни относись — один из кандидатов в президенты.

И тут возникают вопросы. Почему «Первый канал» затеял показ именно теперь, за месяц с небольшим до выборов? На главной «кнопке» страны не уверены в победе «претендента № 1» и решили таким образом ему подсобить? Или не верят официальным соцопросам, согласно которым действующий президент опережает всех с большим отрывом? Пример-то Трампа — он ведь еще свежий. Помните, как все американские социологи прочили уверенную победу Клинтон? И что в итоге? Где сейчас Трамп, где Клинтон и эти хваленые социологи?

Может такой вариант повториться в России? Почему нет?

Ясно же, что кампания пошла не по тому плану, который был написан в Кремле. Все карты спутал человек по фамилии Грудинин. Идет он, напомним, не только от КПРФ, а от всех лево-патриотических сил. А это уже гораздо опасней, чем, например, Собчак. Опасней для власти, разумеется. Как вы думаете, случайным является тот факт, что Грудинин оказался лидером по числу негативных упоминаний на федеральных телеканалах? Конечно, нет.

Тут ведь в чем еще проблема для «команды Путина»? В том, что где-то в кремлевских кабинетах уже наверняка сверстан планчик, в котором обозначено, сколько голосов должен набрать действующий президент. А под эти цифры выделены деньги, и деньги очень немалые. Кто же будет за бесплатно «мочить» «неправильных» кандидатов?

На прошлых выборах, в 2012 году, за Путина, напомним, проголосовали 63,6% избирателей (45,6 млн. человек). За Зюганова, занявшего втрое место, — 17,1% (12,3 млн. человек). Не исключено, сейчас планку подняли. Для чего? А чтобы было видно, как несмотря на происки врагов, Россия сплотилась вокруг лидера.

Засада для Кремля в том, что 2012-й год, как и предшествовавший ему 2011-й — были сытым временем. Не было ни санкций, ни падения цены на нефть, ни обвала рубля. А сейчас это все есть. И #КрымНаш уже не спасает, поскольку бедность в стране растет, цены летят вверх, а доходы населения падают. Как на этом фоне обеспечить «безоговорочный успех»? Правильно, за счет усиленной обработки мозгов. И тут уже все средства хороши — от фильма Стоуна до фейковых новостей в интернете. Потому что самое страшное, что может быть для Кремля в нынешней кампании — это второй тур. Вы представляете, сколько административных голов тогда полетит? Кошмар, сколько. Да еще и деньги могут «взад потребовать».

Конечно, этот вариант — второго тура — многие сейчас всерьез не рассматривают. И напрасно. При нынешних раскладах, да еще при той раздражающей настырности, с какой из каждого утюга убеждают, что альтернативы ВВП нет, ну абсолютно никакой, такой вариант не выглядит столь уж нереальным. Все будет зависеть от явки. В 2012 году на участки пришло 65,3% избирателей. Если явка в марте 2018-го качнется на 5−10% в ту или в иную сторону, картина может получиться совершенно неожиданной.

Итак, есть ли у Кремля «план Б», и при каких условиях его станут реализовывать?

— Планы Кремля по контрольным цифрам голосования, которые должны были получить участники президентской гонки, действительно, серьезно поломал Павел Грудинин, — уверен депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, представитель постоянно действующего Совета национально-патриотических сил России Виктор Алкснис. — И сейчас, как мне представляется, администрация президента пребывает в растерянности. Ее антикампания против Грудинина привела к взрывному росту рейтинга кандидата от КПРФ, левых и патриотических сил. И теперь дело, я считаю, действительно идет ко второму туру. Между тем, для Кремля такой сценарий смерти подобен.

«СП»: — Что в такой ситуации будет делать Кремль?

— Возможны самые разные варианты. Я не исключаю, если в конце концов угроза победы Павла Грудинина станет реальной, власть может пойти на крайние меры. Вплоть до снятия оппозиционного кандидата с выборов или возбуждения против него уголовного дела. При самом неблагоприятном раскладе Кремль, я считаю, может и вовсе опротестовать результаты голосования.

Ситуация накаляется с каждым днем. Но если в Кремле попытаются не признать результаты выборов, это может, на мой взгляд, привести лишь к серьезной дестабилизации обстановки в России. Ничем хорошим такое обострение не кончится, в том числе, для самого Кремля.

Сейчас, по моим данным, в Московской области идет четкий инструктаж администраций всех уровней: любой ценой обеспечить победу Владимира Путина — с явкой не менее 70% и результатом голосования не менее 50%.

Такие установки, замечу, выработаны давно. Еще в конце 2016 года в Корпоративном университете Сбербанка прошел учебный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором замглавы администрации президента Сергей Кириенко говорил, что основной кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70%», и с результатом 70%. При этом за него должны отдать голоса не менее половины избирателей, пришедших на выборы.

«СП»: — Эти установки сейчас воплощают в жизнь?

— Да, причем ЦИК предпочитает административной накачки не замечать, а бросать все силы, например, на изъятие тиража информационного бюллетеня «Правды», якобы не оплаченного из избирательного фонда кандидата от КПРФ. Тем временем «основной кандидат» ежедневно присутствует на всех телеканалах.

Да, Владимир Путин — действующий президент, и формально телевидение освещает его деятельность как главы государства. Но почему он не может уйти в отпуск на время избирательной кампании, чтобы не иметь преимуществ перед другими кандидатами — вопрос открытый.

Тот же фильм Оливера Стоуна, я считаю, не имеет прямого отношения к текущей деятельности президента РФ. Но фильм, как видим, демонстрируют за месяц до выборов. Почему бы тогда не показать по ТВ еще и фильм, как Павел Грудинин поднимал «Совхоз имени Ленина»?

На деле, Кремль играет по своим правилам. Именно поэтому мы видим спецоперации полиции по изъятию «Правды», но не видим рейдов стражей закона по Останкино.

— Мы наблюдаем признаки коррекции избирательной кампании Владимира Путина, и ее интенсификацию, — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — На это указывают и показ фильма Оливера Стоуна, и перенос даты ежегодного послания Федеральному Собранию с декабря 2017 года на февраль 2018-го. И дело не только в дате.

По всей видимости, в штабе основного кандидата сочли, что сам текст послания нуждается в доработке, в том числе, для более эффективного использования в предвыборных целях. По сути, послание нужно сформулировать таким образом, чтобы оно било точно в цель, с точки зрения избирательной кампании. А для этого, видимо, нужно дополнительное время.

Все это, на мой взгляд, говорит о том, что в штабе нынешнюю кампанию рассматривают как довольно проблемную.

«СП»: — Почему кампания идет не так, как планировалось?

— Были допущены, я считаю, несколько ошибок. И главная заключается в смене концепции самой кампании. Как я понимаю, изначально акцент делался на высокую явку — более 70% избирателей, их которых более 50% должны были проголосовать за Владимира Путина.

Но затем концепция была изменена. По всей видимости, ставка теперь делается на низкую явку. Я полагаю, такое решение было принято под давлением оппозиционных СМИ.

При низкой явке расчет строится на том, что за Владимира Путина проголосуют, в основном, так называемые управляемые группы избирателей. Видимо, в штабе посчитали, что дополнительные обязательства перед избирателями излишни — ведь «майские указы», сформированные на основании политических обязательств Путина, до сих пор не вполне выполнены правительством.

Словом, при ставке на низкую явку можно не ставить во главу угла политическую мотивацию. Считается, ничего страшного не произойдет, если неопределившаяся часть избирателей останется дома, а на участки для голосования придет лишь ядро путинского электората. Причем, этих лоялистов достаточно сорганизовать бюрократическими методами.

Мне представляется, что такая смена концепции была стратегической ошибкой. В российском обществе есть огромное число потенциальных сторонников Владимира Путина, но к ним еще нужно обратиться за поддержкой. Потенциальным сторонникам нужен диалог, нужно, чтобы власть отвечала на их запросы и требования.

И сейчас эту ошибку следует исправлять. Возможно, ее будут исправлять с помощью реконсолидации крымского большинства, и тогда тема Крыма снова займет первое место в медийной сфере. Возможно, это будут делать за счет активной пропаганды личности Путина — чем, по сути, и является фильм Оливера Стоуна.

Оба пути отчасти являются верными, но не восполняют главного: за Путина потенциально могут проголосовать более 60% избирателей от списочного состава. Но они требуют действий от власти — по промышленной политике, Донбассу, снижению коррупции, увеличению поддержки науки и образования, решению проблемы коммерциализации здравоохранения.

Попытка справиться с этими вызовами кампании сугубо пропагандистскими методами, я считаю, может стать еще одной ошибкой избирательного штаба основного кандидата. За Путина могут проголосовать значительно больше избирателей, чем показывают нынешние соцопросы, но для этого с ними должен быть налажен ясный политический диалог.