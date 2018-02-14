Как СМИ лоббируют алкогольный геноцид русских

Накануне, на встрече Президента России с главными редакторами печатных изданий и информационных агентств, обсуждались далеко не только вопросы свободы слова. Так, главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов обратился к Владимиру Путину с просьбой ослабить ограничения по рекламе алкоголя. По мнению Агафонова, «это даст возможность вздохнуть и печатным СМИ, и электронным, и радио».

«У нас большое событие, Чемпионат мира по футболу, приедет много народу. Речь идет о возможности чуть-чуть ослабить регуляции по рекламе алкоголя хотя бы», – нашел причину для своего алколоббизма Агафонов.

Президент откликнулся на просьбу журналиста с плохо скрываемым сарказмом, хотя был при этом подчеркнуто вежлив. Дальнейший диалог между Путиным и Агафоновым явно выставил последнего не в лучшем свете.

«Давайте подумаем, ладно? Вы хотите, чтобы во время таких крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?», – уточнил Путин.

«Почему трескать? Это реклама в том числе нашей национальной гордости. Потребление водки – это также целая русская культура», – разошелся Агафонов.

«Какая гордость?.. Это не культура, в лучшем случае – субкультура», – осадил его Президент.

Как видим, для Агафонова деньги не пахнут – в существующих рамках, когда он может спокойно рекламировать в своем журнале пиво, отечественное вино и игристое, ему стало тесновато. Но в этом предложении затронуты не только его шкурные интересы – из него торчат уши алкогольного лобби, которое изо всех сил пытается проникнуть в прайм-тайм теле- и радиоэфиров и, конечно же, в интернет, который пока остается для него закрытым. Придумывается множество совершенно нелепых отмазок вроде борьбы за «ответственное потребление» или «высокое качество продукции», но на самом деле производителей различных вариантов разбавленного спирта интересует только одно – увеличение сбыта продукции.

Как это повлияет на здоровье стремительно сокращающегося коренного населения России, их волнует в последнюю очередь. Хотя всем прекрасно известно, что наша страна в последние десятилетия либерального безвременья стабильно входит в ТОП-5 самых пьющих в мире. По данным ВОЗ, за 2016 год среднестатистический россиянин выпил 15,6 л горячительных напитков разной крепости (пятое место в мире). Надо ли говорить, что систематическое употребление алкоголя уничтожает генофонд, провоцирует различные заболевания, преступления и ДТП, то есть фактически является оружием геноцида.

Особое место в продвижении алкоголя в массы занимает профессиональный спорт. Крупные соревнования уже давно можно воспринимать как шоу-бизнес, в котором одни рвут жилы ради новых рекордов (и ставят их как ценой собственного здоровья, так и, зачастую, с помощью последних достижений фарминдустрии), другие – взирают на их потуги, потягивая пиво или что покрепче на стадионах, в барах и на домашних диванах, ну а третьи постоянно стремятся увеличить свой гешефт. Парадокс, но весьма полезный для здоровья детей и подростков футбол, превращаясь в спорт высоких достижений под контролем ФИФА, стремится к постоянному увеличению доходов от продажи рекламы того же пива на турнирах. Ради соблюдения требований Международной федерации футбола летом 2014 года в России было разрешено размещать и распространять рекламу пива во время теле- и радиотрансляций спортивных матчей (до 1 января 2019 года). Более того, в период проведения спортивных мероприятий в нашей стране допустили размещение рекламы пива и пивных напитков, а также их производителей в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе ста метров от них. Профессиональный спорт и нездоровый, неспортивный образ жизни, как видим, идут рука об руку.

На сегодня дети и подростки могут увидеть рекламу пива, вина и шампанского только на бесплатных телеканалах и только с 23 до 7 часов (помимо уже приведенных выше примеров с трансляциями соревнований). Понятно, что производителям этилового яда этого мало, и они будут искать новые подходы лично к Президенту, не гнушаясь помощью либеральных лоббистов-журналистов, которые в таком случае тоже становятся выгодоприобретателями. Но если взглянуть на ситуацию в России без розовых очков, с позиции поборников собриологии (науки о трезвости), станет понятно, что алкогольная пропаганда в любом формате медленно душит нашу страну.

«Население России продолжает сокращаться, несмотря на все усилия власти по стимуляции рождаемости. Рождаемость если и увеличивается, то в регионах с преимущественно мусульманским населением, традиционно ведущим трезвый образ жизни, а славянское население продолжает вымирать рекордными темпами, без всяких войн и эпидемий. Мы допились до вымирания: в России впору вводить «сухой закон». Невозможно развивать страну с сильно пьющим и деградирующим населением.

Тотально поразивший славянское население алкоголизм привел к деградации собственных трудовых ресурсов и необходимости завозить трудовых мигрантов извне, преимущественно из Средней Азии. В итоге мы имеем уже сегодня в России около 15 миллионов гастарбайтеров, которые, естественно, тоже внесут свою лепту в демографическую ситуацию.

На сегодняшний день в России, по некоторым данным, от причин, связанных с алкоголем, умирает до полумиллиона (500 000!!!) человек в год! Это космическая цифра, но на самом деле даже она может быть занижена: все связанные с алкоголем смерти практически учесть очень сложно, потому что в заключениях судмедэкспертов и патологоанатомов такие смерти фигурируют под формулировками типа «острая сердечная недостаточность» и автоматически относятся к смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Если у больного инфаркт или инсульт возник после передозировки алкоголя или в результате неправильного выхода из запоя, то, как правило, в официальном заключении о причине смерти будет стоять не алкоголизм, а сердечно-сосудистая патология.

В официальной статистике никто не учитывает прием алкоголя как фактор смертности, а это значит, что ни общество, ни государство не могут быть адекватно информированы о той ужасающей роли, которую играет алкоголизм в вымирании нации. Хотя на бытовом уровне сведущие люди прекрасно знают, что русские (да и не только русские) деревни вымирают (да многие и вымерли уже) от этого недуга. Да что там деревни – и в малых городах работодателям стало трудно найти непьющих мужиков, чтобы заполнить вакансии! Да что там деревни и малые города – в крупных областных и промышленных центрах такая же картина!»,

– пишет в своем блоге врач-хирург, координатор проекта помощи сиротам Мурзик.ру Герман Пятов.

Многие не забыли лихие 90-е, когда зарплату выдавали спиртом «Рояль». Сколько миллионов русских мужиков тогда загнали в могилу? Росстат об этом скромно умалчивает… Так что впору обращаться к власть предержащим с альтернативным предложением: давайте проводить антиалкогольные кампании, давайте задумаемся о целесообразности введения «сухого закона» или хотя бы комплексных мер по ограничению потребления алкоголя. В результате подобных мероприятий на закате СССР в год стало рождаться на полмиллиона младенцев больше, чем в предыдущие 20–30 лет. Продолжительность жизни мужчин увеличилась на 2,6 года и достигла максимального значения за всю историю России, снизился общий уровень преступности. За период действия мер по борьбе с алкоголизмом в период с 1985 по 1992 год умерло на 919900 мужчин и 463600 женщин меньше, чем должно было по расчетам на основе предыдущих показателей. И сейчас 1,5 миллиона спасенных жизней сограждан точно не будут для нас лишними