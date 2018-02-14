Избирательная верность слову по Лаврову

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Викторович Лавров вновь отличился «последовательностью» в расшифровке интерпретаций кремлёвских логических цепочек по ситуации на Украине и в ДНР/ЛНР. Выступая на канале «Россия-1», Лавров заявил, что признание русских республик Донбасса Москвой — это «отступление от минских соглашений». А Россия в данном случае «всегда держит и выполняет данное слово».

Эти слова руководителя МИД прозвучали на фоне того, что главная сторона и инициатор военного конфликта, Украина, которая и обязана была ещё три года назад выполнить львиную долю пунктов минских соглашений, не выполнила ни одного. И не собиралась этого делать изначально, рассматривая минский протокол как слабость и гуттаперчивость Кремля перед западными покровителями, и использовав его для того, чтобы перевооружить свою армию, обучить её, мобилизовать и поднять градус антироссийской истерии в средствах массовой информации. Кроме того, украинская власть приняла законопроект «о реинтеграции Донбасса», в котором речь идёт исключительно о военном, а не мирном разрешении конфликта Киева и Донбасса, в котором основной «виновницей» является (точнее назначена) «страна-агрессор» — Россия.

Можно допустить, что Лавров чего-то из происходящих на Украине процессов не знает или не совсем понимает. Хотя для главы МИД РФ это недопустимо. Реально предположить, что Лавров не в курсе темы наращивания со стороны США военной мощи украинских войск, их обучения, военного консалтинга, и намерений помогать Киеву не только ракетными комплексами Javelin, но и кое-чем посерьёзней. Вполне вероятно, что глава МИД не владеет информацией о том, что Украина готовится к силовому захвату ДНР и ЛНР и массовым убийствам по рецептам террориста Яроша. Возможно, что Сергея Викторовича не проинформировали о подавляющих пророссийских настроениях в самих республиках, не желающих никакого «минского» возврата в состав Украины.

Но не мог Лавров не знать и не помнить о тех обещаниях обещаниях, которые давал президент РФ Владимир Путин жителям бывшего Юго-Востока Украины 4 марта 2014 года и которые фактически послужили катализатором радикализации противостояния Донбасса Киеву.

То есть людям был дан своеобразный посыл главы Русского мира: «Ничего не бойтесь, защитим!» Буквально это прозвучало так: «Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно».

Теперь же защищать русских стало нелегитимно. По мнению Лаврова, минские соглашения с западными партнёрами стоят превыше жизней миллионов людей: «Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров и когда это одобрено Советом Безопасности, мы всегда держим и выполняем». Слово, данное народу, путинской властной элите выполнять не нужно. Слово, данное кровавому украинскому главнокомандующему и его Западным друзьям — превыше всего. Избирательная такая порядочность и верность слову. Складывается стойкое убеждение, что российская власть и российский (русский народ) живут не только в разных информационных мирах, но и в разных странах. И служат они разным государствам.

Вот, например, Сергей Викторович уходит от прямых вопросов питерской студентки Оксаны Борисовой, касающихся официального непризнания Донбасса, бесполезности минских соглашений, законодательного пренебрежения русскими беженцами на уровне миграционной службы, а также слов Путина, что «русские своих не бросают».

Как говорил Галифакс, политик, который не желает преодолеть трудность понимания, вынужден преодолевать опасность недоверия. Изрядно потускневший от неприятного для его слуха вопроса Лавров свёл свою речь к тому, что «надо сохранить уникальный минский документ…» и «заставить радикалов и неонацистов на Украине его выполнять». Любопытно было бы посмотреть, как можно радикалов и нацистов заставить быть мирными, если не загнать их туда, куда огнём, штыком и осиновым колом загнали в середине прошлого века наши деды? Явно лукавит глава МИД. Ведь совсем недавно в адрес главнокомандующего этих самых радикалов и неонацистов Петра Порошенко Лавров сказал: «Он президент, его надо поддерживать».

Недалеко ушёл Сергей в Викторович и в вопросе понимания ситуации с так называемым «упрощённым» гражданством РФ для бывших граждан Украины или граждан уже бывшей Украины. В понимании Лаврова в данной сфере, как говорят, всё пучком, контора (Дума) работает, законы плодит. Ещё в самый разгар украинского путча президент России дал поручение срочно подготовить законопроект по упрощению процедуры получения российского гражданства для соотечественников, терпящих бедствие. Правда, кончилось всё это большим пшиком и унижением миллионов людей. Как, впрочем, и все последующие поправки к российским законам, с их правами «рождения», «почвы», «носительства языка», широко анонсированным, да узко пропускающим к заветному и часто спасительному окошку, где выдают российское гражданство.

В очередной раз приходится с грустью констатировать, что браво устроив в некотором смысле шоу с раздачей паспортов в Крыму, где россиянами стали не только местные, но и некоторые предприимчивые отдыхающие из Киева, Винницы, Кишинёва и Черновцов, до Донбасса эта кампания не докатилась. И приходится русским людям получать паспорта ДНР и ЛНР, при этом задаваясь не праздным вопросом: «А кто мы теперь, не русские? Донецкие? Луганские?». Потому ещё печальней, что многие граждане республик уже и ощущать-то себя стали отдельным от России народом. И во многом — благодаря таким ораторам, как Сергей Лавров, и таким президентам как Владимир Путин.

«Попытки навязать свои ценности другим государствам, тем более силовым путем — несостоятельны. Необходимо учитывать особенности этих стран», — как-то заявил Лавров. Но при этом навязывает свои ценности минского сговора пусть не признанным, но таки независимым республикам ДНР и ЛНР. Не учитывая не только их этнические, исторические, географические, языковые особенности, но, судя по всему, не особо-то вникая в эти самые особенности и в самой Российской Федерации, не говоря уже о брошенном на растерзание нацистам русскоцентричном народе в Мариуполе, Славянске, Харькове, Запорожье, Одессе, Киеве…

Кремлёвские лжецы запутались и имеют весьма короткую память, в отличие от людей, которыми они вызвались руководить. Ложь, какой бы она ни была красивой и правдоподобной, всегда выплывет наружу. Лжец рано или поздно начинает путаться в том, что, когда, кому он что-то рассказывал — это и выводит его на чистую воду. Глава МИД своей словесной эквилибристикой за гранью порядочности и чести только подтверждает этот вывод.