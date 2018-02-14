Дети бедных родителей потеряны для спорта
16:17. 14 февраля 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Письмо от отца школьника из младших классов
Пишет Сергей, отец школьника, Москва: «Мой младший ребенок занимается хоккеем, я могу часами рассказывать, во что превратились спортшколы, после прихода Собянина и оптимизаторов в Москве… Вся доспортшкольная подготовка стала платной и урезанной, родители должны платить за все…»
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai