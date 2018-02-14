Дети бедных родителей потеряны для спорта

Концептуал СМИ Письмо от отца школьника из младших классов

Пишет Сергей, отец школьника, Москва: «Мой младший ребенок занимается хоккеем, я могу часами рассказывать, во что превратились спортшколы, после прихода Собянина и оптимизаторов в Москве… Вся доспортшкольная подготовка стала платной и урезанной, родители должны платить за все…»

============================================================================

Рекомендуем:

Последний звонок



Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович



============================================================================