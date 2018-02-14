День Святого или не Святого Валентина
В Православной энциклопедии отмечается, что «более вероятным представляется то, что празднование этого дня заменило собой луперкалии — древний римский праздник женского плодородия, приходившийся на середину февраля»[1].
В то же время историки Уильям Френд и Джек Оруч (что было опубликовано в 1967—1981 годах) утверждают, что представление о том, что произошла обыкновенная замена языческого культа христианским празднованием, как это было ранее с Рождеством, является не более, чем догадкой, возникшей в XVIII веке у антикваров Албана Батлера, который занимался составлением т. н. «Батлерова жития святых»(англ. The Lives of the Fathers, Martyrs and Other Principal Saints), и Франциском Сальским на основании полного отсутствия достоверных данных о Валентине, поэтому была сделана попытка искусственно связать сочинения XIV века с событиями, происходившими в III веке.[6][10] Учёные Майкл Кэйлор[11] и Генри Келли[10] также считают, что нет доказательств, указывающих на связь между современными романтическими повествованиями, и римским фестивалем.
Протодиакон Андрей Кураев по данному поводу замечает, что:
"Действительно ли именно папа Геласий назначил праздник св. Валентина на 14 февраля — неясно. Несомненно, что именно этот папа положил конец празднованию Луперкалий в Риме. Также этот папа памятен тем, что издал декрет, ограничивающий хождение апокрифов и строго определяющий рамки библейского канона. И все же я боюсь, что нет документов, которые позволяли бы утверждать, что «в 496 году папским указом Луперкалии преобразованы в День всех влюблённых, а Валентина, отдавшего за любовь свою жизнь, причислили к лику святых» "]
История Святого Валентина
Реальность
Так, что же такое этот праздник-«День Святого Валентина»?
Ведь самое интересно, что точно ни, кто не знает, был ли такой не кто Валентин и был ли он в обще. А если и был, то любовь к девушке или юноши для есть не, что иное, как грех, и , ведь самое главное – это любовь в гораздо более широком смысле, примерно , как любовь Бога ко всему живому, а здесь речь идет о любви в прелюбодейском смысле. Да ,такие святые, как вм. Св. Валентин Интерманский или св. Валентин Римский, жили примерно в третьем, четвертом веке нашей эры , но к празднику дня всех влюблённых эти одноимённые святые ни какого отношения не имеют.
Получается, что идет обыкновенная подмена фактов выдуманная история про грешника священнослужителя и всё для того, что бы оправдать языческий обряд, который(случайно) совпадает с коммерческими интересами , определённых групп.
. Обыкновенный коммерческий проект , навязанный населению западного, а теперь и восточного мира.
Кстати для правосланых хрестиан существует праздник Петра и Февроньи иэто действительно праздник для всех любящих мужей и жён, празднуется он 8 июля, хороший, нстоящий, русский праздник..
А теперь информация для всех желающих отметить день св. Валентина:
Ростов-на-Дону оставался советским до июля 1942 года, когда, после провала наступления Красной Армии под Харьковом, немецкое командование начало наступление на Кубань и Кавказ. 24 июля 1942 года в Ростов вошла 17-я армия вермахта.
Оккупированный город будто ждал чего-то в грозном молчании, которое нарушалось лишь ревом самолетных двигателей. После Сталинградской битвы гитлеровцы понимали, что им грозит еще одно окружение, возможно, более опасное и серьезное. Поэтому им необходимо было удержать Ростов - «ворота Кавказа» - во что бы то ни стало. С помощью этого они надеялись вернуть себе былую стратегическую инициативу. Немцы собрали в городе четыре отлично вооруженные дивизии, построили систему опорных пунктов и, к тому же, находились на высоком берегу, что давало им некое преимущество.
В таком положении нашим войскам помочь могла только внезапность, быстрая реакция и слаженность действий. Хотя с внезапностью нападения дело обстояло сложно - немцы только что потеряли Батайск и Азов, поэтому в любое время ждали наступления советских войск и на Ростов. По этой причине лобовой удар не принес успеха нашим войскам, а сводный отряд, в который вошла рота лейтенанта Мадояна, смог на рассвете стремительно преодолеть Дон по льду, подавить опорные пункты противника на правом берегу и продвинуться по улицам станицы Верхнегниловской в сторону железнодорожного вокзала.
В то же время стало известно, что соседним подразделениям не удалось развить успех, так как сводный отряд оказался окруженным врагом с трех сторон. Свободный путь - только к Дону, то есть назад. Но наши бойцы отчаянно устремились вперед, преследуя противника, отступающего по путям станции Ростов.
Сводный отряд, захвативший вокзал и теперь оказавшийся в окружении, возглавил Гукас Мадоян. Бойцы верили в скорую помощь уже наступающих товарищей и заняли круговую оборону. Тогда они еще не знали, что впереди - шесть дней ожесточенных боев, сделавших их подвиг золотой страницей Великой Отечественной войны. За 6 дней отряд Мадояна отразил 32 контратаки, было уничтожено около 300 немецких солдат, танк, 3 огневых точки.
Казаки 5-го гвардейского Донского кавалерийского корпуса прорвались к южной окраине города - к Нижнегниловской. А у села Семерники совершила свой бессмертный подвиг третья батарея 2-го артдивизиона 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса под командованием Дмитрия Пескова.
Получив ночью приказ, казаки-артиллеристы двинулись в нелегкий путь. Дон и Мертвый Донец встретили их зеркально гладким льдом. Бойцы выкатили орудия на лед. Восьмерка лошадей скользила и с трудом тянула непосильную ношу. Под их копыта падали бурки и шинели, и упряжка двигалась все быстрее. Крутой берег артиллеристы преодолевали напрямик, по бездорожью. Такого рывка наступающих гитлеровцы не ожидали. И когда спохватились, оба орудия батареи Пескова уже шли к разъезду на помощь 10-й кавдивизии. 16 танков бросили немцы против двух орудий батареи, но пройти к переправе им так и не удалось. Вскоре они отступили.
В Ростове бои шли буквально за каждый дом. Гитлеровцы прилагали огромные усилия, чтобы уничтожить советских воинов, занявших территорию железнодорожного вокзала. Они предпринимали до десяти атак в сутки, но каждая из них оказывалась неудачной, поглощенная мощным огнем защитников вокзала. Постепенно в бой ввелись и свежие силы - отдельные 52-я и 79-я стрелковые бригады.
В те февральские дни наступление на левом фланге советских войск развивалось успешнее, чем в центре. К 12 февраля накал боев на улицах города достиг своего апогея. Рота под командованием лейтенанта Ивана Лисина предприняла попытку прорваться к окруженному в районе вокзала сводному батальону. Соединения 51-й армии успешно преодолели сопротивление противника и значительно продвинулись вперед, севернее Ростова. Соединения 44-й армии и конно-механизированная группа Н.Я. Кириченко, развивая наступление в юго-западном направлении, перерезали железную дорогу и шоссе Таганрог-Ростов. Над немецко-фашистскими войсками, находившимися в Ростове, нависла серьезная угроза окружения.
Вскоре бои за Ростов разворачивались по всем направлениям. Особенно активно действовали соединения в юго-западной части города. Успешно сдерживал натиск врага сводный батальон в районе железнодорожного вокзала. К поселку Орджоникидзе подошли части 87-й стрелковой дивизии и 51-й армии. В районе разъезда «Западный» ростовские партизаны под командованием М. Трифонова (Югова) разгромили минометный батальон противника. Ростов теперь был охвачен нашими войсками с трех сторон.
Решающее наступление началось в ночь с 13 на 14 февраля, и к двум часам дня наши войска подавили последние опорные пункты врага. Гитлеровцы стали отходить из Ростова. После недели ожесточенных боев за свободу города на его улицах наконец-то воцарилась тишина...
Война нанесла городу огромный ущерб, 27 тысяч человек было убито на Змиёвской балке на окраине города. Всего нацистами было уничтожено более 40 тысяч человек, 53 тысячи ростовчан было угнано в Германию на принудительные работы. Ростов-на-Дону вошёл в число десяти наиболее пострадавших от войны городов России. Ущерб составил 3 млрд. 100 млн. советских рублей. В городе в ходе боевых действий было уничтожено около 12 тысяч домов.
В память о погибших воинах частей и соединений Советской армии, освобождающих Ростов, сооружен величественный мемориал в Кумжинской роще, находящийся в юго-западной части города, на пересечении реки Дон и Мертвого Донца. Отсюда широкая дорога ведет к памятнику «Штурм», установленному на песчаной речной косе. На 18-метровую высоту взметнулась металлическая стрела, указывающая направление главного удара наступавших боевых соединений. У памятника находится и братская могила с уложенными на нее гранитными плитами, на которых высечены имена павших героев. Многие улицы Ростова получили свое название в честь этих людей.
Герои тех событий:
Мадоян Гукас Карапетович (1906 - 1975) – командир батальона 159-й стрелковой бригады 28-й армии Южного фронта, старший лейтенант.
Родился 15 января 1906 года в селении Керс Карской области, ныне территория Турции, в крестьянской семье. Армянин. Образование неполное среднее. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое выполнение заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Подполковник (17.05.1944). Награждён орденом Ленина (31.03.1943), орденами Александра Невского (30.11.1944), «Знак Почёта» (28.10.1967), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (30.04.1945), другими медалями, иностранной наградой - медалью «За выдающиеся заслуги» Армии США (США, 6.01.1944).
Песков Дмитрий Михайлович (1914 - 1975)
Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1042).
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, медалями.
Почетный гражданин города Ростов-на-Дону.
Лысин Иван Павлович(1914 - 1944)
Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1649, имеет орден красной звезды
Николай Яковлевич Кириченко (1895 — 1973) — советский военачальник, генерал-лейтенант
Родился в слободе Уразово ныне Валуйского района Белгородской области.
Два ордена Ленина (27.08.1942, 21.02.1945)
Три ордена Красного Знамени (1922, ?, ?)
Орден Суворова II степени (1943)
Орден Кутузова II степени (17.09.1943)
Два ордена Боевого Красного Знамени (Монголия)
Ну, что возникло желание повеселиться в такой день?
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В этом году такой бешеной вакханалии хоть нет.Перед выборами,что ли?? Свои праздники на помойку,nuдоpacные – празнуют.
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Это день педерастов…
Мы видим, что это активно постится накануне западного дня всех влюбленных. Валентин был канонизирован в 496 г., как покровитель всех влюблённых, новобрачных, тяжело больных, эпилептиков. Так как раскол церквей случился лишь в 1054 г. Валентины почитаются и Восточной (Православной) церковью 6 и 30 июля. В 494 году Папа Геласий I попытался запретить Луперкалий (15 февраля), римский языческий праздник по имени Фавна любви (а через 2 года ввел 14 февраля). Как альтернативу или нет тяжело сказать, но связь можно найти.
Да, гомосексуальные отношения в Римской империи имели место,- между свободным мужчиной и пассивным партнером (например рабом и проститутом), где мужчина выступал как доминант. Связь среди сослуживцев НАРУШАЛА римские традиции и законы, так как такой акт совершался с другим свободнорожденным мужчиной. Октавиан Август император вообще запрещал солдатам вступать в брак с женщиной. И этот запрет продолжался около 180-ти лет. Клавдий II был законным императором всего 2 года (268—270). По преданию он перенял инициативу по запрету семей для римских легионеров. Вся история Валентина, фанатика ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ, казненного императором были описаны в книге «Золотая легенда» (Legenda Aurea) — сочинение Иакова Ворагинского, собрание христианских легенд и занимательных житий святых, написанное около 1260 г. По Европе ходили также альтернативные истории о святом. Стоить напомнить, что связь и любовь между мужчинами христианством не одобряется, но среди духовенства запросто процветает.
Если римским войнам можно было иметь контакт с пленными и рабами и др., то и никакого официального брака заключать с друг другом не нужно было. На крайний случай делать это тайно.
Начало празднования дня Валентина как «дня влюблённых» закрепилась под влиянием английской и французской литературы с 14-го века!
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» — универсальная энциклопедия на русском языке, изданная в 1890-1907 годах, уже описывает этот праздник, правда как символический и подчеркивающий любовную связь.
в США отмечается примерно с 1777 года. Если потрудиться, то можно “найти валентинки” на фото 19 и 20-го века. В США однополые браки узаконены только 6 штатах, но вполне признаются в некоторых. Город Беркли в Калифорнии впервые в мире принял закон о «домашних партнерствах» для однополых семей только в 1984-м. И только в 1999-м был узаконен во всей Калифорнии. Кстати, 2013-2014 года стали пиком узаконивания таких браков в мире, почитайте список стран (ОСОБЕННО радует ГРЕНЛАНДИЯ).
В России день Св. Валентина празднуется с начала 90-х. К сведению, уже нашли “свою” очень хорошую альтернативу западному празднику.
Римско-католическая церковь никаких особых праздничных богослужений в день святого Валентина официально не проводит, считая его празднование только народной, а не церковной традицией. В католической церкви в 1969 году при пересмотре общего литургического календаря, св. Валентин был ИСКЛЮЧЕН из списка святых, чья память обязательна к литургическому почитанию. В настоящее время память святого отмечается на местном уровне в ряде епархий.
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Нам впарили этот «праздник». Некоторые сразу повелись, и началось…
Для информации, чтобы было видно, кто и где идиоты, и сколько их.
14 февраля (из интернета):
Япония – праздник обнажённых мужчин;
США – день презерватива;
Германия – день психически больных;
а в России – день святого Валентина (нетрадиционной ориентации и славянофоба).