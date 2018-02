День Святого или не Святого Валентина

В Православной энциклопедии отмечается, что «более вероятным представляется то, что празднование этого дня заменило собой луперкалии — древний римский праздник женского плодородия, приходившийся на середину февраля»[1].

В то же время историки Уильям Френд и Джек Оруч (что было опубликовано в 1967—1981 годах) утверждают, что представление о том, что произошла обыкновенная замена языческого культа христианским празднованием, как это было ранее с Рождеством, является не более, чем догадкой, возникшей в XVIII веке у антикваров Албана Батлера, который занимался составлением т. н. «Батлерова жития святых»(англ. The Lives of the Fathers, Martyrs and Other Principal Saints), и Франциском Сальским на основании полного отсутствия достоверных данных о Валентине, поэтому была сделана попытка искусственно связать сочинения XIV века с событиями, происходившими в III веке.[6][10] Учёные Майкл Кэйлор[11] и Генри Келли[10] также считают, что нет доказательств, указывающих на связь между современными романтическими повествованиями, и римским фестивалем.

Протодиакон Андрей Кураев по данному поводу замечает, что:

"Действительно ли именно папа Геласий назначил праздник св. Валентина на 14 февраля — неясно. Несомненно, что именно этот папа положил конец празднованию Луперкалий в Риме. Также этот папа памятен тем, что издал декрет, ограничивающий хождение апокрифов и строго определяющий рамки библейского канона. И все же я боюсь, что нет документов, которые позволяли бы утверждать, что «в 496 году папским указом Луперкалии преобразованы в День всех влюблённых, а Валентина, отдавшего за любовь свою жизнь, причислили к лику святых» "]

История Святого Валентина

Своего небесного покровителя праздник любви обрел в 496 году. Только тогда Римский Папа провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина. Кем же был загадочный Валентин? Существует несколько легенд, повествующих о судьбе главного святого всех влюбленных.

По одной из них Валентин был узником, попавшим в тюрьму за исцеление больных с помощью неведомой силы. Люди не забывали своего спасителя и несли ему записки. Однажды записка попала в руки охранника, который, поверив в способности юноши, попросил его исцелить свою слепую дочь. Лекарь, который, кстати, был хорош собой, согласился и вылечил девушку от недуга. Увидев белый свет и красивого парня, юная особа тут же влюбилась в своего спасителя.

Эта история имеет печальный финал — 14 февраля влюбленный юноша был казнен. Зная о том, что ему осталось жить совсем недолго, он написал своей возлюбленной и всем близким людям записки с признаниями. Отсюда и зародилась традиция дарить друг другу валентинки.

По другой красивой, но тоже печальной легенде, Валентин был римским священником, служившим в третьем веке нашей эры. Хорошо известно, что в те времена существовал запрет на женитьбу солдат — создавать семьи воинам запретил Юлий Клавдий II, считавший, что жены мешают мужчинам спокойно воевать и защищать родину.

Священник Валентин вопреки строгим запретам продолжал венчать влюбленных солдат, за что и был приговорен к смертной казни. Находясь в тюрьме, юный священник безумно влюбился в прелестную дочь надзирателя. Девушка тоже ответила ему взаимностью, но о том, что парень неравнодушен к ней она узнала только после его смерти. В ночь на 14 февраля влюбленный Валентин написал даме своего сердца красивое признание в сердечных чувствах, а утром смертный приговор бы приведен в исполнение.

Есть ещё одна менее привлекательная легенда, но скорее более правдивая. Так вот согласно её этот католический священник действительно влюбился только не в дочь надзирателя, а в его сына и последний ответил ему взаимностью, за, что этот священник и был казнён.

По версии католической церкви, Святой Валентин действительно исцелил слепую девочку — дочь сановника Астерия, который уверовал во Христа и принял крещение. Клавдий после этого приказал казнить Валентина. То есть Валентин пострадал за веру, а потому и был причислен к лику Святых.

Есть предположение, что Церковь ввела День Святого Валентина в противовес популярному языческому празднику Любви, который не смогли искоренить с приходом христианства.