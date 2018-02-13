Запуск грузового корабля «Прогресс» с Байконура

В эти минуты на пусковой установке № 6 31-й площадки космодрома Байконур все готово к запуску грузового корабля «Прогресс МС-08».

«Русская Весна» предлагает своим читателям в прямом эфире понаблюдать за последними приготовлениями ракеты-носителя «Союз-2.1а» к пуску и её стартом в режиме реального времени.

Пуск запланирован на 11:13 (мск).

Сегодня на орбиту будет запущен уже восьмой грузовой корабль модификации «Прогресс МС».

«Прогресс МС-08» доставит на борт МКС 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах.

В грузовом отсеке уложено научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры «Икарус», комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Напомним, изначально старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» планировался на 11 февраля, однако на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей. В связи с этим пуск был перенесен на резервную дату — 13 февраля.

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