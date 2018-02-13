Внешность славян. Египет



Мы знаем лишь, что оледенение согнало русов на юг, где они сгруппировались вокруг Средиземного моря, главным образом, в Северной Африке. Наличие русо-варяжской гаплогруппы I среди жителей сегодняшней Северной Африки полностью подтверждает наше убеждение.



Что касается второй части вопроса, то правильный ответ на него, пожалуй, должен быть следующим: население Египта было сначала белым (слева: фараон Менкаура с женой 2575 – 2467 до нашей эры; щелкните по картинке для увеличения), потом смешанным при все еще белой элите, а затем стало таким, как сейчас.



Почему? А вот давайте посмотрим сами.





Они даже предусматривают и четвертый, так называемый, прединастический период истории Египта, когда фараоны этим государством еще не управляли.



Эти историки, однако, ничего не говорят насчет того, что Египет в прединастический период существовал не как отдельное государство, каким мы его, собственно, знаем, а был восточной провинцией более мощного государственного образования Славян-Русов, которое занимало территорию всей Северной Африки. Наиболее плодородной и, вообще, благоприятной для жизни частью этой таинственной страны была площадь сегодняшней Сахары.



В отличие от Славян-Ариев, которые, где-то в это время оставили свою полярную Родину и, спасаясь от холодов, шли на юг в поисках убежища, Славяне-Русы, являясь коренным населением Европы, уже давно учредили свое присутствие в теплом Средиземноморье, сделав север Африки своим форпостом в период мирового похолодания.



Именно в этот доисторический период и возникли все основные чудеса египетского зодчества, как то, например, знаменитый пирамидальный комплекс со сфинксом в Гизе.



Додинастический Египет и даже еще Египет периода Старого Королевства был чрезвычайно развитым государственным образованием, где умели не только строить, но и использовать самые передовые знания в областях астрономии, математики, физики и т. д.



Однако, если я, например, сейчас скажу, что в Древнем Египте широко применялось электричество, то неподготовленный читатель, мягко говоря, может и не согласиться со мной (смотри слева выше: "свет для фараонов" в Дендере, 2250 год до нашей эры; щелкните по картинке для увеличения).



Поэтому я решил уклониться в этой статье от разговора о разных "хай-тэках" античности. Обстоятельный разговор об этом, как я уже обещал, состоится в отдельном материале. Факты говорят, что Египет был основан уже примерно 7-8 тысяч лет назад. На самом же деле это произошло гораздо раньше – еще где-то в период оледенения. Историки почему-то склонны разбивать историю Египта на три периода – Старое Королевство, Среднее и Новое.Они даже предусматривают и четвертый, так называемый, прединастический период истории Египта, когда фараоны этим государством еще не управляли.Эти историки, однако, ничего не говорят насчет того, что Египет в прединастический период существовал не как отдельное государство, каким мы его, собственно, знаем, а был восточной провинцией более мощного государственного образования Славян-Русов, которое занимало территорию всей Северной Африки. Наиболее плодородной и, вообще, благоприятной для жизни частью этой таинственной страны была площадь сегодняшней Сахары. В отличие от Славян-Ариев, которые, где-то в это время оставили свою полярную Родину и, спасаясь от холодов, шли на юг в поисках убежища, Славяне-Русы, являясь коренным населением Европы, уже давно учредили свое присутствие в теплом Средиземноморье, сделав север Африки своим форпостом в период мирового похолодания.Именно в этот доисторический период и возникли все основные чудеса египетского зодчества, как то, например, знаменитый пирамидальный комплекс со сфинксом в Гизе.Додинастический Египет и даже еще Египет периода Старого Королевства был чрезвычайно развитым государственным образованием, где умели не только строить, но и использовать самые передовые знания в областях астрономии, математики, физики и т. д.Однако, если я, например, сейчас скажу, что в Древнем Египте широко применялось электричество, то неподготовленный читатель, мягко говоря, может и не согласиться со мной ().Поэтому я решил уклониться в этой статье от разговора о разных "хай-тэках" античности. Обстоятельный разговор об этом, как я уже обещал, состоится в отдельном материале.



Если мы бросим внимательный взгляд на цветные рисунки, барельефы и лица мумий Старого и среднего Королевства – иначе говоря – более древнего Египта, a так же и на артефакты упомянутого выше пре-династического периода, то мы, безусловно, придем к выводу, что древние египтяне были белыми европеоидами.



При этом, чем древнее был Египет, тем более европеоидным было его население (смотри слева: визирь Хемиуну, 2589 – 2566 годы до нашей эры; щелкните по картинке для увеличения – не правда ли, на русского мужика в бане похож?).



Так, например, хорошо известная нам Нефертити негритянкой не была определенно, как не принадлежали к числу негроидов, скажем, и фараон Менкаури с его женой (снимок в самом верху вверху слева) вместе со всеми остальными фараонами и знатью Египта раннего периода. Если мы бросим внимательный взгляд на цветные рисунки, барельефы и лица мумий Старого и среднего Королевства – иначе говоря – более древнего Египта, a так же и на артефакты упомянутого выше пре-династического периода, то мы, безусловно, придем к выводу, что древние египтяне были белыми европеоидами.При этом, чем древнее был Египет, тем более европеоидным было его население ().Так, например, хорошо известная нам Нефертити негритянкой не была определенно, как не принадлежали к числу негроидов, скажем, и фараон Менкаури с его женой () вместе со всеми остальными фараонами и знатью Египта раннего периода.



Фальсификаторы истории изо всех сил стараются скрыть от широкой публики всякую информацию относительно того, как же действительно выглядел житель древнего египетского государства.



Иной раз дело доходит даже до абсурда. Известны факты современного варваризма, когда с древних египетских статуй умышленно отбивали головы и вместо них прилепливали головы негроиднага вида.



Так кто-то хотел и все еще очень хочет скрыть от нас наше истинное прошлое.



Однако, замечу, что насилие над историей становится все труднее и труднее осуществить.



Очень весомым доказательством того, что античный Египет изначально был страной европейского человека, является и внешний вид египетских мумий (слева: Юя, египетский аристократ из 1400 года до нашей эры; он же – отец Тии, жены фараона Aмeнхатепа III. Обратите внимание на светлые волосы мумии и европеоидные черты лица; рядом его жена Туя – зoлотовласая прабабка фараона Тутанхамона).



Несмотря на то, что нам обычно показывают мумии, закрученные в тряпки, и с лицами, покрытыми раскрашенными масками, мы, тем не менее, при наличии соответствующего упорства, можем, если надо, копнуть и поглубже.



Однако, сколько бы древнеегипецких мумий нам не встречалось видеть, сколько бы мы ни вглядвались в их серые и усохшие под бременем тысячелетий лица, результат будет один и тот же: перед нами живое доказательство того, что мы имеем дело с человеком однозначно европеоидного вида, у которого как цвет волос, так и пропорции лица и головы безо всякой натяжки являются идентичными нашим с вами.



Может быть именно поэтому подлинный внешний вид египетских мумий так старательно скрывают от внимания широкой общественности, как, впрочем, и результаты генетических исследований, произведенных на этих мумиях. Можете быть уверены, что пресловутые "Байеры" со "Шлецерами", которые, якобы, "вредили" России и "украли русскую историю" в 18 веке, здесь совершенно ни при чем. Фальсификаторы истории изо всех сил стараются скрыть от широкой публики всякую информацию относительно того, как же действительно выглядел житель древнего египетского государства.Иной раз дело доходит даже до абсурда. Известны факты современного варваризма, когда с древних египетских статуй умышленно отбивали головы и вместо них прилепливали головы негроиднага вида.Так кто-то хотел и все еще очень хочет скрыть от нас наше истинное прошлое.Однако, замечу, что насилие над историей становится все труднее и труднее осуществить.Очень весомым доказательством того, что античный Египет изначально был страной европейского человека, является и внешний вид египетских мумий ().Несмотря на то, что нам обычно показывают мумии, закрученные в тряпки, и с лицами, покрытыми раскрашенными масками, мы, тем не менее, при наличии соответствующего упорства, можем, если надо, копнуть и поглубже.Однако, сколько бы древнеегипецких мумий нам не встречалось видеть, сколько бы мы ни вглядвались в их серые и усохшие под бременем тысячелетий лица, результат будет один и тот же: перед нами живое доказательство того, что мы имеем дело с человеком однозначно европеоидного вида, у которого как цвет волос, так и пропорции лица и головы безо всякой натяжки являются идентичными нашим с вами.Может быть именно поэтому подлинный внешний вид египетских мумий так старательно скрывают от внимания широкой общественности, как, впрочем, и результаты генетических исследований, произведенных на этих мумиях. Можете быть уверены, что пресловутые "" со "", которые, якобы, "" России и "" в 18 веке, здесь совершенно ни при чем.

Что же касается Египта более позднего периода, то изучая внешний вид различных представителей древнеегипецкого общества от времен Нового Королевства и вплотную до окончания существования этого некогда мощного государства на берегах Нила вообще, мы придем к неоспоримому выводу: белый человек европеоидного типа постепенно начинает исчезать со сцены жизни, уступая свое место сначала негроидам из Нубии

(смотри слева: фараон-женщина Хатшепсут 1473 – 1458 года до нашей эры; щелкните по картинке для увеличения), а потом и массовому мигранту из Ближнего Востока, бесповоротно привлеченного богатством страны фараонов.



Вот почему в самом начале этого раздела на вопрос, к какой расе принадлежало население Древнего Египта, я ответил, что оно было "сначала белым, потом смешанным при все еще белой элите, а затем стало таким, как сейчас"…



Как и в более позднем случае с Римом, с вытеснением из Египта его подлинного хозяина – в данном случае – Славянина-Руса, наука и искусство, зодчество, созидательная мысль государства начинают постепенно, но все больше и больше стремительно исчезать, пока не пропадают совсем. Закон уже не в состоянии держать пестрое многоэтничное общество, которое тонет в трясине порока, в пределах норм цивилизации.



Многотысячелетняя работа Русов, направленная на освоение африканского континента с целью превратить его в наиболее уютный для человеческой жизни кусочек нашей планеты в условиях трудностей и лишений послеледникового периода, наконец исходит на нет.



Так прекратил свое существование и навсегда отошел в небытие Египет – величественная древняя держава, жители-основатели которой, согласно неоспоримым, но в большинстве своем старательно скрываемым от нас до сих пор фактам, были нашими непосредственными предками. Что же касается Египта более позднего периода, то изучая внешний вид различных представителей древнеегипецкого общества от времен Нового Королевства и вплотную до окончания существования этого некогда мощного государства на берегах Нила вообще, мы придем к неоспоримому выводу: белый человек европеоидного типа постепенно начинает исчезать со сцены жизни, уступая свое место сначала негроидам из Нубии), а потом и массовому мигранту из Ближнего Востока, бесповоротно привлеченного богатством страны фараонов.Вот почему в самом начале этого раздела на вопрос, к какой расе принадлежало население Древнего Египта, я ответил, что оно было ""…Как и в более позднем случае с Римом, с вытеснением из Египта его подлинного хозяина – в данном случае – Славянина-Руса, наука и искусство, зодчество, созидательная мысль государства начинают постепенно, но все больше и больше стремительно исчезать, пока не пропадают совсем. Закон уже не в состоянии держать пестрое многоэтничное общество, которое тонет в трясине порока, в пределах норм цивилизации.Многотысячелетняя работа Русов, направленная на освоение африканского континента с целью превратить его в наиболее уютный для человеческой жизни кусочек нашей планеты в условиях трудностей и лишений послеледникового периода, наконец исходит на нет.Так прекратил свое существование и навсегда отошел в небытие Египет – величественная древняя держава, жители-основатели которой, согласно неоспоримым, но в большинстве своем старательно скрываемым от нас до сих пор фактам, были нашими непосредственными предками.



Если ты, дорогой читатель, уже имел либо будешь однажды иметь оказию путешествовать по Африке, заостри свое внимание не только на пирамидах и памятниках Луксора. Я советую тебе немного больше присмотреться и к людям, которые населяют страны этого удивительного континента.



В том же Египте тебе встретятся поселения, жители которых до сегодняшнего дня бросаются в глаза из-за своих светлых волос и чрезвычайно белого цвета кожи, что весьма несвойственно для африканских широт.



В Эфиопии тебя поразит количество темнокожих людей с почему-то европеоидными чертами лица, а в Кении, особенно среди жителей племени масаи, ты даже увидишь негров с не только европейскими чертами лица, но и со светло-голубым цветом глаз.



Обратите также внимание на совершенные астрономические познания представителей племени догонов, которые знают о Сириусе и его спутниках, возможно, больше, чем современная наука, и, которые, в то же время, во всем другом еле сдвинулись с уровня развития каменного века.



Тебя поразит и образ жизни туарегов, который во многих свойствах пересекается с твоим собственным.



Вглядись в каменные руины циклопических построек в Зимбабве, созданных не менее 10 тысяч лет назад в качестве части совершенной инфраструктуры для добычи и обработки золота и драгоценных камней и поразмышляй немного над тем, почему все эти африканские "аномальности", свидетелем которых ты вдруг стал, вообще имеют место.



Если тебя все еще одолевают какие-то сомнения на этот счет, я советую тебе привлечь на помощь современные средства, которые включают и последние результаты в области генетических исследований.



Соответственно сопоставивши все необходимые факторы, ты раз и навсегда убедишься, что все перечисленные выше (а также и не перечисленные) "чудеса", наблюдаемые в Африке, являются ни чем иным, как скромным отголоском той далекой эпохи, когда на этом континенте существовала мощная высокоразвитая цивилизация, основную созидательную и руководящую роль в которой – я горд повторить это еще раз – играл твой непосредственный предок СЛАВЯНИН-РУС (слева – лицо фараона Хафры, 2558 – 2532 года до н. э.; кликните по картинке для увеличения).

Если ты, дорогой читатель, уже имел либо будешь однажды иметь оказию путешествовать по Африке, заостри свое внимание не только на пирамидах и памятниках Луксора. Я советую тебе немного больше присмотреться и к людям, которые населяют страны этого удивительного континента.В том же Египте тебе встретятся поселения, жители которых до сегодняшнего дня бросаются в глаза из-за своих светлых волос и чрезвычайно белого цвета кожи, что весьма несвойственно для африканских широт.В Эфиопии тебя поразит количество темнокожих людей с почему-то европеоидными чертами лица, а в Кении, особенно среди жителей племени масаи, ты даже увидишь негров с не только европейскими чертами лица, Обратите также внимание на совершенные астрономические познания представителей племени догонов, которые знают о Сириусе и его спутниках, возможно, больше, чем современная наука, и, которые, в то же время, во всем другом еле сдвинулись с уровня развития каменного века.Тебя поразит и образ жизни туарегов, который во многих свойствах пересекается с твоим собственным.Вглядись в каменные руины циклопических построек в Зимбабве, созданных не менее 10 тысяч лет назад в качестве части совершенной инфраструктуры для добычи и обработки золота и драгоценных камней и поразмышляй немного над тем, почему все эти африканские "", свидетелем которых ты вдруг стал, вообще имеют место.Если тебя все еще одолевают какие-то сомнения на этот счет, я советую тебе привлечь на помощь современные средства, которые включают и последние результаты в области генетических исследований.Соответственно сопоставивши все необходимые факторы, ты раз и навсегда убедишься, что все перечисленные выше () "чудеса", наблюдаемые в Африке, являются ни чем иным, как скромным отголоском той далекой эпохи, когда на этом континенте существовала мощная высокоразвитая цивилизация, основную созидательную и руководящую роль в которой – я горд повторить это еще раз – играл твой непосредственный предок СЛАВЯНИН-РУС ().