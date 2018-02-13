The Economist: Похоже, сторонники теории заговора были правы

Три недавно опубликованные научные работы, похоже, подтверждают то, о чем многие твердят в течение многих лет: “эффективные рынки” не только не эффективны — с точки зрения выполнения информационной функции — они также очень сильно манипулируемы. Одна из научных работ, на которую ссылается Economist, утверждает, что инсайдеры, имеющие связи в правительстве, получали прибыль даже от финансового кризиса, а две другие работы доходят до предложения о том, что вся система торговли акциями сфальсифицирована.

В отличие от обычных эпизодов инсайдерской торговли, которые традиционно осуществляются с помощью случайных советов, и которые требуют обширных дорогостоящих расследований, связанных с изучением разнообразных фактов, включающих в себя телефонные звонки, электронные письма или свидетельства информаторов, на которых устанавливается записывающие устройства, — указанные научные работы сделаны на основании анализа статистических паттернов, которые, как утверждает Economist, свидетельствуют о наличии инсайдерской торговли, получившей, вероятно, широкое распространение.

В первой работе содержится разбор встреч американских правительственных чиновников с финансовыми институтами, проведенных во время кризиса. Как уже рассказывалось здесь много лет назад, в тот момент публике не были известны критически важные подробности о печально известной программе TARP (которая, кстати, была создана и администрировалась нынешним президентом ФРБ Миннеаполиса Нилом Кашкари, при том что последний буквально каждый день теперь изливает свой гнев по поводу бэйл-аутов “больших-чтобы-упасть” финансовых учреждений), в частности, сколько денег будет задействовано, и как они будут распределены. Этот момент имел огромное значение, поскольку на карту было поставлено выживание некоторых учреждений; в конце концов, были выделены сотни миллиардов долларов. Знать заранее структуру и объем того бэйл-аута — это была бы крайне важная информация для инвесторов того времени.

В документе рассматривается поведение 497 финансовых учреждений в период с 2005 по 2011 год, при этом особое внимание было уделено лицам, ранее работавшим в федеральном правительстве и в прочих учреждениях, включая Федрезерв. За два года до запуска TARP трейдинг этих людей не свидетельствовал о их необычной проницательности. Но в течение девяти месяцев после объявления TARP они достигли очень хороших результатов. В документе делается вывод о том, что “политически связанные инсайдеры имели значительное информационное преимущество во время кризиса, и они торговали на рынке, используя это преимущество”.

Получается, как будто бы Федрезерв тайно работал с Уолл-стрит, чтобы сделать инсайдеров богаче за счет среднего класса …

Другие две работы исследуют данные с 1999 по 2014 год от Abel Noser — фирмы, используемой институциональными инвесторами для отслеживания трейдинговых транзакционных издержек. Из 300 брокеров, информация по которым доступна, эти научные работы сосредоточилась на 30 крупнейших, через которые проходило 80-85% от всего объема торгов.

“Авторы нашли доказательства, что крупные инвесторы, как правило, торгуют более интенсивно в периоды, предваряющие важные объявления, что трудно объяснить, если предположить, что они не имеют доступа к необычайно хорошей информации”.

Брокеры могли получать такую информацию несколькими способами, из которых самым невинным было “распространение новости” о желании конкретного клиента купить или продать большие объемы акций для создания рынка – примерно то же самое, что может сделать аукционный дом для продажи картины. Но, возможно, и гораздо более вероятно, что банки предоставляли эту информацию своим привилегированным клиентам, чтобы улучшить их бизнес. В подтверждение этого предположения выступает факт, что крупные управляющие активами, которые используют своих собственных аффилированных брокеров, не проигрывают.

Как резюмирует Economist, “в результате полученных данных крупные институты могут быть как бенефициарами, так и жертвами такого рода утечек информации, но в целом они являются нетто-приобретателями. Реальными проигравшими, говорится в этих научных работах, являются розничные клиенты и управляющие активами меньшего размера”. И, конечно же, более широкая инвестиционная публика.

И самое главное:

“Общим для всех документов является признание того факта, что публичные рынки, как давно утверждали сторонники теории заговора, не являются на самом деле публичными” и что “изменение закона, возможно, не исправит ситуацию”.

И есть что-то ироничное в том, что указанная статья была опубликована в издании, которое на 26% принадлежит семье Ротшильдов.

Опубликовано 11.02.2018 г.

Источник: The Economist: It Appears Market Conspiracy Theorists Were Right

http://finview.ru/2018/02/12/the-economist/