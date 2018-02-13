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Сводки от ополчения Новороссии 13 февраля 2018

12:36. 13 февраля 2018 Просмотров - 484 Нет комментариев Опубликовал:

Брифинг общественной комиссии по сбору и фиксации военных преступлений ВСУ в Донбассе

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Боец ВС ДНР”Айк”: противник практически постоянно ведет провокационные обстрелы позиций

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Военнослужащий ВС ДНР “Железный” предостерег украинских солдат от провокаций

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Под Желобком уничтожена ДРГ ВСУ



В районе поселка Желобок, где ВСУ в прошлом году уже несли серьезные потери, ДРГ из 58-й бригады ВСУ вышла на позиции батальона "Призрак".
Как итог – 3 200х. 4 человека бежали, бросив коллег на поле боя https://trueredrat.livejournal.com/38229.html.




Дмитрий Сысков



В альтернативной реальности штаба АТО, это ЛНР наступала на Крымское. Убит 1 солдат ВСУ и 1 ранен..

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ВАЖНО: В Сирии при авиаударе ВВС США погиб командир ДНР из России (+ФОТО)

Новость обновляется
ВАЖНО: В Сирии при авиаударе ВВС США погиб командир ДНР из России (+ФОТО) | Русская весна

Активист «Другой России» Кирилл Ананьев погиб в Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщил РИА Новости координатор организации Александр Аверин.

Он добавил, что ранее Ананьев воевал добровольцем в Донбассе, после чего уехал в Сирию. «Он не был военнослужащим официально», — отметил Аверин.

Решение о прощании с погибшим примут его родственники. У Ананьева остались жена и дети. 

Как ранее сообщала «Русская Весна», в ночь на четверг альянс во главе с США сообщил о «неспровоцированной атаке» на штаб «Сирийских демократических сил» со стороны проправительственных формирований.

В заявлении утверждается, что коалиция нанесла ответные удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГИЛ». 

По данным Минобороны, авиация коалиции атаковала сирийских ополченцев, которые проводили операцию против «спящей» ячейки террористов. В результате ранения получили 25 человек. В ведомстве рассказали, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Россией.

При этом Минобороны заявило, что действия США в очередной раз демонстрируют истинные цели нахождения альянса на территории Сирии. Как отметили в ведомстве, международная коалиция не борется с ИГИЛ*, а стремится захватить экономические активы страны.

Коалиция во главе с США действует на территории Сирии без согласия Дамаска.

ОБНОВЛЕНО

Активисты ДНР сообщают новые подробности: 7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского городка Хишам погиб нацбол Кирилл Ананьев. Кирилл был ополченцем ДНР, стал командиром минометного взвода. Потом поехал в Сирию. Вечная память.

Читайте также: О гибели «сотен» бойцов российской ЧВК от удара ВВС США в Сирии (ФОТО, КАРТА)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

ВАЖНО: В Сирии при авиаударе ВВС США погиб командир ДНР из России (+ФОТО) | Русская весна

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Захарченко: В нас тысячелетняя история наших предков, потому нас можно убить, но не победить

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Донбасс: ВСУ снова несут потери — заявление штаба «АТО»

Донбасс: ВСУ снова несут потери — заявление штаба «АТО» | Русская весна

12 февраля в зоне «АТО» был ликвидирован военнослужащий ВСУ, еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО».

«Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один наш защитник был ранен», — говорится в сводке, опубликованной оккупантами.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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