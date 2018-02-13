Сводки от ополчения Новороссии 13 февраля 2018
- 13:36 Брифинг общественной комиссии по сбору и фиксации военных преступлений ВСУ в Донбассе.
- Вчера 23:49 Боец ВС ДНР”Айк”: противник практически постоянно ведет провокационные обстрелы позиций.
- Вчера 23:31 Военнослужащий ВС ДНР “Железный” предостерег украинских солдат от провокаций.
- Вчера 22:59 Под Желобком уничтожена ДРГ ВСУ.
- Вчера 22:23 ВАЖНО: В Сирии при авиаударе ВВС США погиб командир ДНР из России (+ФОТО).
- Вчера 22:12 Захарченко: В нас тысячелетняя история наших предков, потому нас можно убить, но не победить.
- Вчера 21:30 Донбасс: ВСУ снова несут потери — заявление штаба «АТО».
Брифинг общественной комиссии по сбору и фиксации военных преступлений ВСУ в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец ВС ДНР”Айк”: противник практически постоянно ведет провокационные обстрелы позиций
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащий ВС ДНР “Железный” предостерег украинских солдат от провокаций
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Под Желобком уничтожена ДРГ ВСУ
В районе поселка Желобок, где ВСУ в прошлом году уже несли серьезные потери, ДРГ из 58-й бригады ВСУ вышла на позиции батальона "Призрак".
Как итог – 3 200х. 4 человека бежали, бросив коллег на поле боя https://trueredrat.livejournal.com/38229.html.
Дмитрий Сысков
В альтернативной реальности штаба АТО, это ЛНР наступала на Крымское. Убит 1 солдат ВСУ и 1 ранен..
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВАЖНО: В Сирии при авиаударе ВВС США погиб командир ДНР из России (+ФОТО)
Активист «Другой России» Кирилл Ананьев погиб в Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщил РИА Новости координатор организации Александр Аверин.
Он добавил, что ранее Ананьев воевал добровольцем в Донбассе, после чего уехал в Сирию. «Он не был военнослужащим официально», — отметил Аверин.
Решение о прощании с погибшим примут его родственники. У Ананьева остались жена и дети.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в ночь на четверг альянс во главе с США сообщил о «неспровоцированной атаке» на штаб «Сирийских демократических сил» со стороны проправительственных формирований.
В заявлении утверждается, что коалиция нанесла ответные удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГИЛ».
По данным Минобороны, авиация коалиции атаковала сирийских ополченцев, которые проводили операцию против «спящей» ячейки террористов. В результате ранения получили 25 человек. В ведомстве рассказали, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Россией.
При этом Минобороны заявило, что действия США в очередной раз демонстрируют истинные цели нахождения альянса на территории Сирии. Как отметили в ведомстве, международная коалиция не борется с ИГИЛ*, а стремится захватить экономические активы страны.
Коалиция во главе с США действует на территории Сирии без согласия Дамаска.
ОБНОВЛЕНО
Активисты ДНР сообщают новые подробности: 7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского городка Хишам погиб нацбол Кирилл Ананьев. Кирилл был ополченцем ДНР, стал командиром минометного взвода. Потом поехал в Сирию. Вечная память.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Захарченко: В нас тысячелетняя история наших предков, потому нас можно убить, но не победить
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Донбасс: ВСУ снова несут потери — заявление штаба «АТО»
12 февраля в зоне «АТО» был ликвидирован военнослужащий ВСУ, еще один получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО».
«Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один наш защитник был ранен», — говорится в сводке, опубликованной оккупантами.
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