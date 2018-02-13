Сводки от ополчения Новороссии 13 февраля 2018

Активист «Другой России» Кирилл Ананьев погиб в Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщил РИА Новости координатор организации Александр Аверин.

Он добавил, что ранее Ананьев воевал добровольцем в Донбассе, после чего уехал в Сирию. «Он не был военнослужащим официально», — отметил Аверин.

Решение о прощании с погибшим примут его родственники. У Ананьева остались жена и дети.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в ночь на четверг альянс во главе с США сообщил о «неспровоцированной атаке» на штаб «Сирийских демократических сил» со стороны проправительственных формирований.

В заявлении утверждается, что коалиция нанесла ответные удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГИЛ».

По данным Минобороны, авиация коалиции атаковала сирийских ополченцев, которые проводили операцию против «спящей» ячейки террористов. В результате ранения получили 25 человек. В ведомстве рассказали, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Россией.

При этом Минобороны заявило, что действия США в очередной раз демонстрируют истинные цели нахождения альянса на территории Сирии. Как отметили в ведомстве, международная коалиция не борется с ИГИЛ*, а стремится захватить экономические активы страны.

Коалиция во главе с США действует на территории Сирии без согласия Дамаска.

ОБНОВЛЕНО

Активисты ДНР сообщают новые подробности: 7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского городка Хишам погиб нацбол Кирилл Ананьев. Кирилл был ополченцем ДНР, стал командиром минометного взвода. Потом поехал в Сирию. Вечная память.

Читайте также: О гибели «сотен» бойцов российской ЧВК от удара ВВС США в Сирии (ФОТО, КАРТА)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.